Nowe połączenia Leo Express w naszym kraju miałyby być realizowane, jak informuje serwis Rynek Kolejowy, codziennie przez pięć lat w okresie od 12 grudnia 2027 r. do 11 grudnia 2032 r. Do obsługi tras przewoźnik planuje wykorzystać lokomotywy Vectron oraz od 5 do 10 wagonów, dostosowując skład do aktualnego popytu.

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Leo Express planuje nowe trasy po Polsce

Oferta, którą chce uruchomić Leo Express, może być konkurencją dla połączeń oferowanych przez PKP Intercity. Jeśli czeski przewoźnik otrzyma zgodę UTK, jego pociągi będą mogły wyruszyć na następujących trasach:

Warszawa Zachodnia – Gdynia,

Warszawa Wschodnia – Zakopane,

Wrocław – Przemyśl,

Warszawa Wschodnia – Kraków,

Warszawa Wschodnia – Wrocław,

Poznań – Lubin,

Gdynia – Łódź.

Leo Express w góry i nad morze. Czeski przewoźnik planuje kursy do Zakopanego i Gdyni

W planach czeskiego przewoźnika interesujące są połączenia w góry i nad morze.

Leo Express planuje uruchomić cztery pary pociągów dziennie kursujących między Warszawą Wschodnią a Zakopanem. Odjazdy z obu miast miałyby odbywać się w tych samych godzinach – o 6:00, 9:00, 14:00 oraz 18:00, a planowany czas przejazdu to 5 godzin.

Cztery pary kursów czeski przewoźnik chce uruchomić również na trasie nad morze, a dokładnie z Warszawy Zachodniej do Gdyni. Odjazdy ze stolicy odbywać miałyby się o godz. 7:09, 11:09, 15:09 i 19:09, z kolei z Gdyni o godz. 6:00, 10:00, 14:00 i 18:00. Pociągi w obu kierunkach jechałyby 3 godziny i 1 minutę.

Leo Express już od dawna kursuje po polskich torach

Planowane połączenia nie będą pierwszymi oferowanymi w Polsce przez Leo Express. Czeski przewoźnik działa w naszym kraju od 2018 r., kiedy uruchomił linię Praga – Kraków. Ponadto od 1 marca 2026 r. funkcjonuje połączenie Warszawa – Kraków – Praga.

Poza Leo Express po polskich torach przez jakiś czas kursowały pociągi innego czeskiego przewoźnika. Mowa o RegioJet, który swoje pilotażowe kursy rozpoczął 18 września 2025 r., jednak już 3 maja 2026 r. zakończył obsługę tras krajowych w Polsce. W rozkładzie pozostawił natomiast połączenia międzynarodowe.