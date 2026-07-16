Leo Express chce uruchomić siedem nowych tras w Polsce
Nowe połączenia Leo Express w naszym kraju miałyby być realizowane, jak informuje serwis Rynek Kolejowy, codziennie przez pięć lat w okresie od 12 grudnia 2027 r. do 11 grudnia 2032 r. Do obsługi tras przewoźnik planuje wykorzystać lokomotywy Vectron oraz od 5 do 10 wagonów, dostosowując skład do aktualnego popytu.
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Oferta, którą chce uruchomić Leo Express, może być konkurencją dla połączeń oferowanych przez PKP Intercity. Jeśli czeski przewoźnik otrzyma zgodę UTK, jego pociągi będą mogły wyruszyć na następujących trasach:
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W planach czeskiego przewoźnika interesujące są połączenia w góry i nad morze.
Leo Express planuje uruchomić cztery pary pociągów dziennie kursujących między Warszawą Wschodnią a Zakopanem. Odjazdy z obu miast miałyby odbywać się w tych samych godzinach – o 6:00, 9:00, 14:00 oraz 18:00, a planowany czas przejazdu to 5 godzin.
Cztery pary kursów czeski przewoźnik chce uruchomić również na trasie nad morze, a dokładnie z Warszawy Zachodniej do Gdyni. Odjazdy ze stolicy odbywać miałyby się o godz. 7:09, 11:09, 15:09 i 19:09, z kolei z Gdyni o godz. 6:00, 10:00, 14:00 i 18:00. Pociągi w obu kierunkach jechałyby 3 godziny i 1 minutę.
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Planowane połączenia nie będą pierwszymi oferowanymi w Polsce przez Leo Express. Czeski przewoźnik działa w naszym kraju od 2018 r., kiedy uruchomił linię Praga – Kraków. Ponadto od 1 marca 2026 r. funkcjonuje połączenie Warszawa – Kraków – Praga.
Poza Leo Express po polskich torach przez jakiś czas kursowały pociągi innego czeskiego przewoźnika. Mowa o RegioJet, który swoje pilotażowe kursy rozpoczął 18 września 2025 r., jednak już 3 maja 2026 r. zakończył obsługę tras krajowych w Polsce. W rozkładzie pozostawił natomiast połączenia międzynarodowe.
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