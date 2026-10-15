Największe dworce w Niemczech należą w większości do DB. Część stacji, głównie mniejszych, należy m.in. do samorządów i właścicieli prywatnych.

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Alkohol tak, ale w restauracjach i w pociągach, nie na peronach

Zakaz dotyczyć ma wszystkich rodzajów alkoholu, ale napoje alkoholowe będzie można nadal spożywać w lokalach gastronomicznych na dworcach. Również w pociągach zasadniczo nadal można pić alkohol; jest on sprzedawany w wagonach restauracyjnych pociągów dalekobieżnych.

Osoby przyłapane na spożywaniu alkoholu na dworcu będą musiały liczyć się z natychmiastowym nakazem opuszczenia obiektu. W przypadku powtarzających się naruszeń może zostać nałożony stały zakaz wstępu na teren dworca.

DB oczekuje, że nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo i ograniczą liczbę konfliktów wywoływanych pod wpływem alkoholu. Zakaz mają egzekwować służba ochrony kolei i policja.

– Zakaz spożywania alkoholu na dworcach obowiązuje codziennie, również w dniach imprez masowych – zaznacza rzeczniczka niemieckich kolei Anja Broeker.

Nowe przepisy dotyczą więc także dni meczowych Bundesligi, co „może wystawić (ich skuteczność – PAP) na szczególnie trudną próbę” – zauważył dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

Po wprowadzeniu zakazu na dworcach jest bezpieczniej

Zakaz spożywania alkoholu obowiązywał już wcześniej na niektórych dużych dworcach w Niemczech, m.in. we Frankfurcie nad Menem, Hamburgu i Kolonii. Ze wstępnych danych DB wynika, że po wprowadzeniu takiego rozwiązania spadła liczba wszczynanych na dworach awantur, wzrosło poczucie bezpieczeństwa pasażerów, a personel sprzątający miał mniej pracy.

Duże poruszenie w kraju wywołał poważny wypadek na kolei, do którego doszło w lipcu w Badenii-Wirtembergii. Pracownik ochrony kolei wypadł wówczas z jadącego pociągu po konfrontacji z nietrzeźwym pasażerem.