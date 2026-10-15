Czechy to dla Polaków kraj bliski i łatwo dostępny, ale wciąż w dużej mierze nieodkryty. Dlatego portal rezerwacyjny Triverna.pl i Czeska Centrala Ruchu Turystycznego CzechTourism we wspólnej kampanii pokazują go z różnych stron i poza utartymi szlakami, o czym informują w komunikacie prasowym. Kampania wystartowała 12 października.

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Czechy w czterech odsłonach

Osią kampanii jest cykl tematyczny na blogu Triverna.pl, pokazujący różne oblicza Czech: od najciekawszych i mniej oczywistych atrakcji Pragi, przez uzdrowiska i czeską kuchnię, po bożonarodzeniowe jarmarki i zimowy wypoczynek w Karkonoszach i Jesionikach.

Treści te uzupełniają działania w kanałach cyfrowych portalu: newslettery, publikacje w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok) oraz reklama na stronie i w sieci. Do każdego tematu Triverna dobiera obiekty ze swojej oferty jako bazę noclegową i punkt wypadowy. W jej mediach społecznościowych ruszy też konkurs, w którym będzie można wygrać weekendowe wyjazdy do Czech z noclegiem w wybranych hotelach z oferty portalu.

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– Czechy to kraj bliski Polsce, a jednocześnie niezwykle różnorodny. Zainteresowanie Polaków noclegami w Czechach dynamicznie rośnie – w 2025 roku odnotowaliśmy wzrost o prawie 14 procent, także w tym roku spodziewamy się utrzymania pozytywnego trendu – mówi dyrektor CzechTourism na Polskę, Litwę i Łotwę Tomáš Zukal, cytowany w komunikacie.

– Mimo rosnącej popularności Czech wiele z najciekawszych miejsc wciąż pozostaje nieodkrytych przez polskich turystów. Dlatego bardzo cieszy nas otwartość i dynamiczne podejście Triverna.pl do promocji czeskiej oferty. Chcemy nadal wspierać tę współpracę i polskie serwisy, które pomagają Polakom odkrywać Czechy i ich mniej oczywiste atrakcje – dodaje.

Dlaczego Czechy? Bo są na wyciągnięcie ręki

Według danych CzechTourism w 2026 roku Polacy są jak dotąd czwartą nacją najliczniej odwiedzającą Pragę, po Niemcach, Amerykanach i Brytyjczykach.

Tak dobry wynik to efekt między innymi dostępności – na przykład podróż samochodem do czeskiej stolicy z Wrocławia, Katowic czy Krakowa trwa około 4–5 godzin. W kolejnych latach ten czas może się skrócić nawet o godzinę. Do 2029 roku ma zostać ukończona autostrada D11 od granicy w Lubawce do Jaroměřa, a jej kolejne odcinki będą oddawane stopniowo. Do Pragi można też dolecieć między innymi z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Poznania.

Nie bez znaczenia dla popularności Pragi wśród Polaków są też podobieństwo językowe, rekomendacje znajomych i ceny, które na tle innych europejskich miast pozostają przystępne – głosi komunikat.

– Czechy to kierunek, na który można zdecydować się spontanicznie. Nie trzeba planować wyjazdu z wielomiesięcznym wyprzedzeniem ani organizować skomplikowanej podróży. A na miejscu coś dla siebie znajdzie każdy: rodziny z dziećmi, pary, miłośnicy historii, smakosze czy osoby, które po prostu chcą odpocząć. Współpraca z Visit Czechia pozwala nam pokazać Czechy bez filtra – z ekspercką wiedzą, ale oczami podróżnika – i od razu podać naszym klientom gotowy przepis na udany wyjazd – mówi dyrektor marketingu Triverna.pl Krzysztof Dębski.