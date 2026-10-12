Szef resortu infrastruktury na poniedziałkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że w nowym rozkładzie jazdy liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa.

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Klimczak podkreślił, że w nowym rozkładzie pociągi PKP Intercity będą odjeżdżać każdego dnia z większą częstotliwością z różnych miejscowości. Jako przykład wskazał trasę Warszawa – Trójmiasto, gdzie składy będą kursować co pół godziny. - To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy charakteryzujący się tak dużą cyklicznością – zwrócił uwagę Klimczak.

– Nowy rozkład jazdy to jest gwarancja większej liczby połączeń, regularnego odjeżdżania, cykliczności, szybszych połączeń, większej liczby stacji i przystanków – czyli wszystko to, na co czekają pasażerowie – dodał.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski przekazał, że rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia. – PKP Intercity w przyszłym rozkładzie jazdy będzie uruchamiało 600 pociągów, w okresie wakacyjnym 622 pociągi – To jest 50 procent pociągów więcej, niż to było w rozkładzie jazdy, który obowiązywał w 2023 roku – wskazał.

– Zwiększamy liczbę połączeń między największymi aglomeracjami, między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem, Trójmiastem, ale również zwiększamy liczbę połączeń pomiędzy małymi średnimi miejscowościami, łącząc je z dużymi aglomeracjami – dodał.

Wymienił m.in., że w rozkładzie Kraków będzie połączone z Bielskiem-Białą ośmioma parami pociągów, w tym trzy pary będą wydłużone do Żywca.

Dodał, że skrócą się czasy podróży. Wskazał, że z Gdańska do Warszawy dojedziemy najszybciej w ciągu 2 godzin i 18 minut, z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut, z Gdańska do Wrocławia - w 4 godziny 8 minut. - Takie czasy są bezkonkurencyjne dla transportu drogowego, ale myślę, że tak samo dla transportu lotniczego - dodał szef PKP Intercity.

Przypomniał, że przewoźnik w przyszłym roku rozpocznie odbiory pociągów hybrydowych od Newagu, które pojadą m.in. do Łomży, umożliwiając tym samym połączenie tego miasta z Warszawą.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podkreślił, że w skali całej sieci kolejowej nowy rozkład jazdy będzie rekordowy pod względem pracy eksploatacyjnej. - Wejdziemy na pracę eksploatacyjną ruchu pasażerskiego na poziomie około 65 milionów pociągokilometrów – wskazał.

PKP Intercity przekazało, że od grudnia pojawi się więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie nocne połączenie do Zakopanego – IC Podhalanin, który pojedzie z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. W wydłużonej do Zakopanego relacji będzie kursował pociąg IC Pomorzanin, zapewniając lepszy dojazd na Podhale mieszkańcom m.in. Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia i Rybnika. Do Świnoujścia z Chełma pojedzie IC Mewa, a do Szczecina z Krakowa IC Lajkonik. TLK Kościuszko zapewni dodatkowe połączenie pomiędzy Poznaniem, Częstochową i Krakowem.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 miliona pasażerów. Spółka szacuje, że w 2026 r. będzie to 96 milionów ludzi.