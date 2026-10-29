Jesień na północy Europy oznacza początek długich nocy, które stwarzają idealne warunki do podziwiania zorzy polarnej. Nie wszyscy wiedzą, że obserwacje można prowadzić z dość nietypowego miejsca, a mianowicie z pociągu. Wystarczy wybrać się na przejażdżkę nocnym składem Snälltåget, który zabierze podróżnych aż za koło podbiegunowe.

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Z Malmö do Narwiku z przystankami w szwedzkiej Laponii. Tak wygląda trasa pociągu

Trasa o długości 2156 kilometrów poprowadzi przez całą Szwecję, w tym Sztokholm, Kirunę, Abisko i Björkliden. Zgodnie z rozkładem jazdy pociąg wyruszy z Malmö w poniedziałek 23 listopada o godzinie 13:15 i dotrze do Narwiku następnego dnia o 16:34. W drogę powrotną wyruszy 27 listopada o 12:40. Pasażerowie będą więc mogli zatrzymać się na kilka dni w wybranej miejscowości na obserwację zorzy polarnej lub inne zimowe aktywności.

Jak czytamy na stronie przewoźnika, osoby, które nastawiają się na podziwianie nocnego nieba, powinny zainteresować się zwłaszcza noclegiem w Abisko, Björkliden lub Kirunie – to trzy popularne miejscowości, w których można oglądać zorzę.

Przedziały sypialne i restauracja na pokładzie

W pociągu znajduje się wagon restauracyjny Krogen, w którym znajdą się ciepłe posiłki, napoje i przekąski. Podróżni będą mieli do wyboru współdzielone przedziały sypialne lub prywatne mieszczące maksymalnie sześć osób. Do pociągu można zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu podręcznego o wymiarach 55 × 45 × 25 cm, przy czym osoby, które zarezerwowały prywatny przedział, mają możliwość wniesienia dodatkowego bagażu. Bilety i szczegóły podróży są dostępne na stronie przewoźnika.