Wymiana paszportu wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji w systemie EES.
System EES rejestruje obywateli państw spoza Unii Europejskiej, którzy przekraczają zewnętrzne granice krajów członkowskich. Dotyczy m.in. brytyjskich turystów odwiedzających Hiszpanię, Francję, Włochy, Portugalię czy Grecję. Ricky Durrance, ekspert ds. podróży z firmy Teletext Holidays, podkreśla na łamach „Mirror”, że większość osób słyszała o kontrolach biometrycznych, jednak trudności sprawiają podróżnym mniej znane przepisy. Podzielił się również wskazówkami dotyczącymi funkcjonowania systemu, które mogą ułatwić planowanie wyjazdu.
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Jak wyjaśnia ekspert, wielu podróżnych nie wie o tym, że rejestracja w EES jest powiązana z paszportem, a nie z jego posiadaczem. Oznacza to, że osoba, która wymieniła dokument od czasu ostatniej podróży do kraju będącego członkiem UE, musi ponownie przejść procedurę biometryczną, nawet jeśli wcześniej została już zarejestrowana w systemie. W związku z tym konieczne będzie ponowne pobranie odcisków palców i wykonanie skanu twarzy. Podróżni powinni zarezerwować na te czynności dodatkowy czas. Tymczasem wiele osób myśli, że rejestracja jest jednorazowa, w związku z czym mogą być nieprzyjemnie zaskoczeni na granicy, zwłaszcza jeśli przybyli na lotnisko z opóźnieniem.
Ekspert przypomina również, że każda osoba, również dziecko, musi mieć osobny wpis w EES. Dlatego też podróżując całą rodziną, trzeba uwzględnić te czynności w planie wyjazdu. Najmłodsi potrzebują własnego paszportu i przechodzą kontrolę wizerunku twarzy. Dzieci poniżej 12. roku życia są jedynie zwolnione z pobierania odcisków palców.
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Jak informuje „Mirror”, niektóre formalności można załatwić jeszcze przed wylotem i dzięki temu nieco przyspieszyć procedury. Służy do tego bezpłatna aplikacja Travel to Europe, która umożliwia przesłanie danych paszportowych i zdjęcia twarzy do 72 godzin przed wyjazdem. To rozwiązanie jest dostępne na wybranych przejściach granicznych, dlatego przed podróżą należy sprawdzić, czy można z niego skorzystać.
Osoby wyjeżdżające z biurem podróży powinny też uwzględnić wpływ ewentualnych opóźnień na transfer z lotniska. Ekspert zaleca wcześniejsze sprawdzenie zasad i pozostawienie sobie zapasu czasu.
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