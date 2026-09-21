System EES rejestruje obywateli państw spoza Unii Europejskiej, którzy przekraczają zewnętrzne granice krajów członkowskich. Dotyczy m.in. brytyjskich turystów odwiedzających Hiszpanię, Francję, Włochy, Portugalię czy Grecję. Ricky Durrance, ekspert ds. podróży z firmy Teletext Holidays, podkreśla na łamach „Mirror”, że większość osób słyszała o kontrolach biometrycznych, jednak trudności sprawiają podróżnym mniej znane przepisy. Podzielił się również wskazówkami dotyczącymi funkcjonowania systemu, które mogą ułatwić planowanie wyjazdu.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Handel Otworzyli piekarnię z chlebem za 60 dolarów. Chętnych nie brakuje W Nowym Jorku tydzień temu otworzyła się nowa piekarnia, która sprzedaje bochenki chleba żytniego za 60 dolarów, czyli około 226 złotych. Co ciekaw...

Wymiana paszportu wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji

Jak wyjaśnia ekspert, wielu podróżnych nie wie o tym, że rejestracja w EES jest powiązana z paszportem, a nie z jego posiadaczem. Oznacza to, że osoba, która wymieniła dokument od czasu ostatniej podróży do kraju będącego członkiem UE, musi ponownie przejść procedurę biometryczną, nawet jeśli wcześniej została już zarejestrowana w systemie. W związku z tym konieczne będzie ponowne pobranie odcisków palców i wykonanie skanu twarzy. Podróżni powinni zarezerwować na te czynności dodatkowy czas. Tymczasem wiele osób myśli, że rejestracja jest jednorazowa, w związku z czym mogą być nieprzyjemnie zaskoczeni na granicy, zwłaszcza jeśli przybyli na lotnisko z opóźnieniem.

Ekspert przypomina również, że każda osoba, również dziecko, musi mieć osobny wpis w EES. Dlatego też podróżując całą rodziną, trzeba uwzględnić te czynności w planie wyjazdu. Najmłodsi potrzebują własnego paszportu i przechodzą kontrolę wizerunku twarzy. Dzieci poniżej 12. roku życia są jedynie zwolnione z pobierania odcisków palców.

Część formalności można załatwić wcześniej

Jak informuje „Mirror”, niektóre formalności można załatwić jeszcze przed wylotem i dzięki temu nieco przyspieszyć procedury. Służy do tego bezpłatna aplikacja Travel to Europe, która umożliwia przesłanie danych paszportowych i zdjęcia twarzy do 72 godzin przed wyjazdem. To rozwiązanie jest dostępne na wybranych przejściach granicznych, dlatego przed podróżą należy sprawdzić, czy można z niego skorzystać.

Osoby wyjeżdżające z biurem podróży powinny też uwzględnić wpływ ewentualnych opóźnień na transfer z lotniska. Ekspert zaleca wcześniejsze sprawdzenie zasad i pozostawienie sobie zapasu czasu.