Rekordowym dniem była niedziela, 16 sierpnia, kiedy odprawiono 96 745 podróżnych. Od początku roku Lotnisko Chopina odprawiło 17,25 miliona ludzi, o 7,9 procent więcej niż rok wcześniej.

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W sierpniu wzrosła też liczba operacji pasażerskich o około 2 procent, rok do roku.

Co czwarty pasażer przesiadał się na lotnisku w Warszawie

Doskonałe wyniki udało się osiągnąć w trakcie modernizowania portu, wymiany skanerów kontroli bezpieczeństwa i rekonfigurowania płyty PPS3 – zapewnia w komunikacie lotnisko.

A cytowany tam prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski mówi: – Miesiące wakacyjne wymagały najwyższego zaangażowania i profesjonalizmu od wszystkich pracowników operacyjnych Lotniska Chopina. Kluczowym wsparciem w tym okresie okazały się nowoczesne skanery w kontroli bezpieczeństwa, dzięki ich wdrożeniu udało nam się znacząco usprawnić i poprawić przepustowość w tym niezwykle wrażliwym obszarze, co bezpośrednio przełożyło się na komfort podróżnych.

Zdecydowana większość pasażerów w sierpniu podróżowała w ruchu międzynarodowym – 2,55 miliona. Jeśli chodzi o podróże w strefie Schengen, tendencja się utrzymuje – wybrało je około dwie trzecie podróżnych, 1,8 miliona. Z kolei kierunki poza Schengen wybrało 907 tysięcy osób. Odsetek pasażerów, którzy się tylko przesiadali na lotnisku, w sierpniu wyniósł prawie 25 procent, a ich wolumen od początku roku wzrósł o 10 procent.

Mniej pasażerów w czarterach

Pasażerowie nadal najchętniej korzystają z przewoźników tradycyjnych. Ich udział w rynku nie zmienił się w sierpniu i wynosił 59 procent. Spadał natomiast odsetek osób korzystających z czarterów. Było ich 13 procent, czyli ubyły 2 punkty procentowe. Umacniali się za to przewoźnicy niskokosztowi, którzy zanotowali wzrost o 2 punkty procentowe, do 28 procent. Średni seat factor (wykorzystanie miejsc w samolocie) w sierpniu wyniósł 86,6 procent i był mniejszy od ubiegłorocznego o 0,7 procent.

W ruchu regularnym pierwsza piątka najpopularniejszych pozostaje w zasadzie bez zmian: Londyn Paryż, Amsterdam Bruksela i Frankfurt. W ruchu czarterowym nastąpiły wyraźne zmiany. Niekwestionowanym liderem pozostaje Antalya, na drugim miejscu Marsa Alam i Hurghada, ale do pierwszej piątki wskoczyły grecki Rodos i Heraklion, wyprzedzając Szarm el-Szejk.

Modernizacja Lotniska Chopina

W sierpniu PPL zakończył modernizację płyty PPS3 na stołecznym lotnisku. Odnowiony fragment w sąsiedztwie drogi kołowania U3 został oddany do użytku 3 września 2026 roku, niemal dwa lata wcześniej niż pierwotnie zakładano. Dzięki nowej koncepcji udało się zachować planowaną liczbę stanowisk dla samolotów szerokokadłubowych, a przy tym znacznie obniżyć koszty i skrócić czas budowy. Rozwiązanie, które pozwoliło to wyzwanie rozwiązać taniej i szybciej, przygotowali własnymi siłami eksperci PPL – podkreśla w komunikacie spółka.

– Dzięki doświadczeniu i kreatywności naszego zespołu osiągnęliśmy więcej, wydając mniej i przyspieszając projekt o dwa lata. Nie zwalniamy tempa – jesteśmy już na końcowym etapie budowy nowej płyty postojowej PPS15 o powierzchni 60 tysięcy metrów kwadratowych, która już tej jesieni istotnie zwiększy możliwości operacyjne i przepustowość Lotniska Chopina – podsumowuje Chaberski.

Większa dostępność stanowisk dla samolotów szerokokadłubowych przekłada się nie tylko na możliwości operacyjne lotniska, ale przede wszystkim na komfort pasażerów. Szacuje się, że dzięki temu Lotnisko Chopina obsłuży około miliona pasażerów więcej rocznie, bez konieczności dowożenia ich autobusami z odległych części płyty postojowej.

Równocześnie trwa wymiana skanerów bezpieczeństwa w standardzie C3 (tzw. Smoczyce). Na początku września wymieniono wszystkie urządzenia w strefie AB. Prace zostaną teraz przeniesione do strefy E i CD. Wymiana wszystkich urządzeń przewidziana jest do końca bieżącego roku.

Na końcowym etapie jest też konstrukcja płyty PPS15, aktualnie trwają wewnętrzne odbiory techniczne.