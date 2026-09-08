Umowa z wykonawcą prac została podpisana w kwietniu 2026 roku. Zakończenie prac budowlanych jest przewidywane w połowie 2027 roku, a uruchomienie operacyjne w 2028 roku. O szczegółach inwestycji poinformowali we wtorek na konferencji prasowej przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Portu Lotniczego Lublin.

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Zdaniem prezesa lotniska Dariusza Krzowskiego budowa nowej wieży poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego i zwiększy komfort pracy kontrolerów, co jest istotne również – jak wyjaśnił – w kontekście planów rozwoju połączeń pasażerskich i cargo.

– Zakładamy, że ten ruch będzie rósł i za dwa, trzy lata może wzrosnąć do 800 tysięcy pasażerów rocznie, a w optymistycznym wariancie nawet do miliona – mówił Krzowski.

Kierownik działu kontroli Lotniska Lublin, kontroler ruchu lotniczego PAŻP Adrian Żakowski poinformował, że od 2013 r. kontrolerzy pracują w wieży kontenerowej. Nowy budynek ma mieć sześć kondygnacji i 24 metrów wysokości, a z dodatkowym sprzętem zainstalowanym na dachu sięgnie ponad 26 metrów.

Foto: Lotnisko Lublin

– Obecna kubatura naszego kompleksu kontenerowego nie wystarczy, aby zainstalować tam systemy, które rozwija PAŻP. Cały czas kupujemy i wdrażamy nowe urządzenia, musimy więc zapewnić miejsce dla tej teletechniki – wyjaśnił Żakowski.

Zapowiedział także gotowość do współdzielenia nowego budynku z wojskiem, co związane jest z planami budowy bazy śmigłowców Wojsk Lądowych na lotnisku w podlubelskim Świdniku. W sali operacyjnej przewidziano stanowisko dla koordynatora wojskowego, a w razie potrzeby jedno z pomieszczeń może być przekazane na rzecz wojska.

Zakończenie robót budowlanych przewidziano w połowie 2027 roku, a wyposażenie w systemy operacyjne planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku. Nowa wieża kontroli ruchu ma zostać oddana do użytku w 2028 roku.

PAŻP zatrudnia na lubelskim lotnisku ponad 20 pracowników, z tego 12 kontrolerów ruchu lotniczego. W najbliższym czasie liczba kontrolerów powiększy się o trzy osoby, które obecnie są szkolone.

Foto: Lotnisko Lublin

Kolejną inwestycją zaplanowaną przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na tym lotnisku będzie budowa ośrodka radiowego.

W sierpniu z Portu Lotniczego Lublin skorzystało blisko 70,1 tys. pasażerów. Ostatnie miesiące należały do najlepszych w 14-letniej działalności lotniska.

W 2025 r. port zrealizował ponad 5 tysięcy operacji lotniczych i obsłużył 471 tysięcy pasażerów. Spółka w ubiegłym roku odnotowała 30,8 miliona złotych przychodów, o 98 procent więcej niż rok wcześniej. Jej strata zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2024 o 9 milionów złotych, do 42,5 miliona złotych.

W lecie z lubelskiego lotniska można polecieć z biurami podróży do Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Egiptu, Tunezji i Grecji. Popularnością cieszą się regularne połączenia do Włoch, Hiszpanii, Holandii i loty nad morze – do Gdańska. Z Lublina latają też samoloty do Londynu, Dublina i Warszawy.

Lubelskie lotnisko oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego, może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310.

Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: gmina Lublin, województwo lubelskie, gmina miejska Świdnik i powiat świdnicki.