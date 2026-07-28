Pierwszy lot do Marsa Alam zaplanowano na 23 grudnia 2026 roku – zawiadamia Port Lotniczy Lublin w komunikacie.

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Połączenie będzie realizowane raz w tygodniu, w środy.

– Uruchomienie całorocznych lotów do Marsa Alam przez Coral Travel i Enter Air to odpowiedź na stale rosnący potencjał rynku turystycznego w naszym regionie. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy mieszkańcy Lubelszczyzny zyskają komfortowe, bezpośrednie połączenie z jednym z najpiękniejszych kurortów Egiptu także w okresie zimowym – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Dariusz Krzowski, cytowany w komunikacie.

Z Lublina turyści mogą już latać także do innego egipskiego kurortu – Hurghady.