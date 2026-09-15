W poniedziałek wieczorem dyrekcja portu lotniczego w Katanii na Sycylii poinformowała, że z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna wstrzymano przyloty i odloty do wtorku do godz. 10 rano.

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MSZ ostrzega polskich turystów na Sycylii

Na sytuację zareagował polski resort dyplomacji. „W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie” - podano na profilu Odyseusz na platformie X.

MSZ zaleciło osobom podróżującym z Sycylii „bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży. W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie” – przekazał w komunikacie resort.

„W przypadku odwołania połączenia prosimy o rozważenie skorzystania z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie” - dodano.

Erupcja Etny niepierwszy raz utrudnia loty

To kolejna aktywność wulkanu Etna w ostatnim czasie. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność wulkanu doprowadziła do wielodniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów.

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