To już kolejna zmiana stawek w ostatnim czasie, która zbiega się z cyfryzacją usług na lotniskach.

Reklama Reklama

Kolejna podwyżka opłat. Ile zapłacimy za wizę do Egiptu od stycznia 2027 r.?

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem egipskiego rządu od 1 stycznia 2027 r. opłata administracyjna za wizę wjazdową wzrośnie z 12 do 15 dol. W efekcie standardowy dokument podrożeje z obecnych 30 do 33 dol. Dotyczy to zarówno wiz wydawanych po przylocie, jak i e-wizy, którą można wyrobić przed wylotem przez internet.

To już kolejna podwyżka w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przed 1 marca 2026 r. za wizę do Egiptu trzeba było zapłacić 25 dol., a więc o 5 mniej niż obecnie. Nowa opłata wejdzie w życie w czasie sezonu zimowego, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród podróżnych z Europy.

Ważne informacje dla podróżujących do Egiptu

Turyści podróżujący do Egiptu muszą posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy po planowanej dacie wyjazdu. Konieczne jest także wyrobienie wizy. Można ją uzyskać na lotnisku, przez internet lub w Ambasadzie Egiptu w Warszawie. Wniosek o wizę elektroniczną należy złożyć co najmniej 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Turyści podróżujący do kurortów położonych na Półwyspie Synaj, takich jak Sharm El-Sheikh, Taba czy Dahab, mogą skorzystać również z wizy Sinai Only. Taki bezpłatny dokument wydawany jako stempel można otrzymać na lotnisku. Jest ważny przez 14 dni. Jak wyjaśnia portal Odyseusz.gov.pl, uprawnia on do podróżowania po wschodnim wybrzeżu Półwyspu Synaj: od granic Ras Mohammed (w pobliżu miasta Sharm El-Sheikh) do Taby włącznie oraz do Klasztoru Świętej Katarzyny na południu półwyspu. Trzeba jednak pamiętać, że ten rodzaj wizy nie upoważnia do poruszania się po pozostałych częściach Półwyspu Synaj ani wyjazdów na wycieczki fakultatywne do innych miejscowości Egiptu.

Cyfrowa rewolucja na lotniskach. Wyższe opłaty

Nowe regulacje nakładają się na testowany od sierpnia 2026 r. na lotnisku w Kairze cyfrowy system visa on arrival. Tradycyjne papierowe naklejki są tam stopniowo zastępowane kodami QR. Korzystanie z wygody cyfrowej wiąże się jednak z dodatkową opłatą – zamiast standardowych 30 dol. za obsługę i wydanie kodu QR trzeba zapłacić łącznie 36 dol. Po planowanej od nowego roku podwyżce kwota ta może zatem wzrosnąć do 39 dol.