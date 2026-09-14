Niezależna firma badawcza Getsby przeanalizowała koszty weekendowych wyjazdów w europejskich miastach i przygotowała ranking miejsc odpowiednich dla podróżnych dysponujących średnim budżetem. W analizie uwzględniono średnie dzienne wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny. Zestawienie nie obejmuje kosztów lotów, ponieważ, jak wskazano, były one niespójne – informuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

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Wyniki pokazują silną pozycję Polski. Większość polskich miast zostało zakwalifikowanych do kategorii destynacji odpowiednich dla podróżnych ze średnim budżetem. O ich pozycji decydują przede wszystkim koszty zakwaterowania, jedzenia i transportu.

Wrocław, określany jako „Miasto mostów”, oferuje najniższą cenę za osobę za noc w Europie - średnio 41 euro. Z tę cenę turyści mogą odwiedzić miasto szczycące się między innymi Rynkiem Głównym, określanym jako największy średniowieczny rynek w Europie, i Halą Stulecia wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Średni koszt wyżywienia we Wrocławiu wynosi 18,75 euro dziennie. Z kolei całodzienny koszt biletu komunikacji miejskiej to średnio 5,85 euro.

Poznań i Katowice walczą ceną z Gdańskiem i Krakowem

Drugie miejsce pod względem najniższych kosztów noclegu w Europie zajmuje Poznań, wyliczony na 42 euro za osobę. Weekend dla dwóch osób kosztuje tu około 168,5 euro. W tej cenie podróżni mogą zwiedzić między innymi Stary Rynek, Ratusz z charakterystycznym zegarem z wychodzącymi z niego koziołkami i Ostrów Tumski, wskazywany w materiale jako „miejsce narodzin Polski”.

Także w Poznaniu średni dzienny budżet przeznaczany na wyżywienie wynosi 18,75 euro.

Na trzecim miejscu wśród najtańszych europejskich miast na weekendowy wypad znalazły się Katowice. Tu cena dziennego kosztu na osobę to 60 euro, a dwie osoby za dwa dni zapłacą 240 euro. Podróżni mogą w tym czasie poznawać lokalną kulturę, odwiedzając między innymi Muzeum Śląskie, które powstało na terenie dawnej kopalni węgla, i podziwiać panoramę miasta z wieży widokowej.

W zestawieniu jest też Gdańsk. Nadbałtyckie miasto portowe przyciąga podróżnych z umiarkowanym budżetem.

Zakwaterowanie kosztuje tam średnio 69 euro na osobę dziennie. W wypadku dwóch osób średni koszt weekendu wynosi 275,25 euro. Średni dzienny budżet na wyżywienie to około 35 euro na osobę, a lokalny transport dla dwóch osób kosztuje około 54 euro.

Materiał wskazuje także na Kraków, który podobnie jak pozostałe polskie miasta, został zakwalifikowany do kategorii średniobudżetowej, chociaż średni koszt noclegu dla dwóch osób wynosi już około 295 euro za noc. Wśród miejsc wskazanych turystom jako warte odwiedzenia firma wymienia dawna dzielnicę żydowską Kazimierz, Sukiennice i Bazylikę Mariacką.

Warszawa zamyka dziesiątkę „tanich” dla turystów miast

W rankingu obok polskich miast znalazły się także destynacje z innych krajów europejskich.

Sofia, stolica Bułgarii, zajmuje szóste miejsce wśród najtańszych miast. Średni koszt pobytu wynosi tam 77,25 euro na osobę dziennie.

Zagrzeb, stolica Chorwacji, oferuje podobny poziom cen – około 95 euro na osobę dziennie. Miasto znalazło się wśród siedmiu najtańszych europejskich celów weekendowych podróży.

Trzecim najtańszym miastem poza Polską jest według zestawienia szwedzkie Malmö. Średni koszt wynosi tu około 105 euro na osobę dziennie. Kolejne miejsce zajmuje Budapeszt, gdzie dzienny koszt pobytu oszacowano na 111 euro na osobę.

W zestawieniu znalazła się również Warszawa. Stolica Polski zajmuje dziesiąte miejsce wśród najtańszych europejskich miast, ze średnim kosztem wynoszącym 112 euro na osobę dziennie.

Szwajcarskie miasta nie na kieszeń turysty budżetowego

Na drugim biegunie zestawienia znalazł się Zurych. Szwajcarskie miasto jest według analizy najdroższą europejską destynacją dla podróżnego ze średnim budżetem. Dzienny koszt wynosi bowiem około 331 euro na osobę, a całkowity koszt dwóch noclegów dla dwóch osób sięga 1325 euro.

Kolejne dwa miejsca wśród najdroższych zajmują również miasta szwajcarskie – Berno z kosztem około 308 euro na osobę dziennie znalazło się na drugim miejscu, a Bazylea za około 297 euro na trzecim.

Wenecja i Paryż zajmują odpowiednio piąte i szóste miejsce wśród najdroższych europejskich miast na weekendowy wyjazd. Całkowity koszt dla dwóch osób wynosi w pierwszej około 1180 euro, w drugim 1133 euro.

Jak wynika z zestawienia, weekend w Wenecji jest średnio o około 180 euro tańszy, a w Paryżu o około 130 euro tańszy niż weekend w szwajcarskich miastach.