Mińsk Mazowiecki już po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce w eksperckim wariancie ogólnopolskiego rankingu jakości życia w gminach. W zestawieniu odzwierciedlającym preferencje Polaków stolica wyprzedziła w tym roku Sopot.

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Ranking gmin najlepszych do życia. Rozbieżności między ekspertami a mieszkańcami

Ranking objął wszystkie 2479 gmin w Polsce. Zestawienie uwzględniło dwa warianty: ekspercki oraz ogólnopolskie badanie ankietowe. Metodologia, podobnie jak w 2025 r., opierała się na 90 wskaźnikach w 10 wymiarach. W ujęciu eksperckim ponownie najlepiej oceniono Mińsk Mazowiecki. Tuż za nim znalazły się:

Inowrocław,

Pabianice,

Chojnice,

Siedlce.

W drugim wariancie, opierającym się na preferencjach Polaków, na pierwsze miejsce awansowała Warszawa, wyprzedzając Sopot. Kolejne pozycje zajęły:

Mińsk Mazowiecki,

Legionowo,

Świdnica,

Bolesławiec,

Siedlce,

Poznań,

Kraków,

Gdańsk.

Co się zmieniło w porównaniu z ubiegłym rokiem?

– Ogólna hierarchia gmin okazała się bardzo stabilna, a jakość życia, w wymiarach mierzonych naszym wskaźnikiem, wzrosła w wariancie eksperckim i utrzymała się na poziomie sprzed roku w wariancie ankietowym. Wskaźnik jakości życia to przykład analizy opartej na danych przestrzennych liczonych na poziomie punktu adresowego. Największą wartość dane te mają jednak wtedy, gdy zasilają modele uczenia maszynowego w codziennych procesach decyzyjnych – wyjaśnia Marcin Woch, CEO Algolytics Technologies.

W wariancie eksperckim średnia wartość wskaźnika wzrosła we wszystkich województwach i segmentach gmin, najmocniej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. W wariancie ankietowym pozostała praktycznie bez zmian – poprawa objęła głównie miasta. Z kolei w gminach mniej zurbanizowanych średnie nieznacznie spadły.

Jak wyjaśniają autorzy, w ujęciu eksperckim większe znaczenie miały środowisko przyrodnicze i edukacja, które w większości gmin się poprawiły, a w ujęciu ankietowym - warunki ekonomiczne i dostępność usług, które się pogorszyły.

Jak wynika z zestawienia, pozycje gmin zmieniają się powoli. 9 na 10 z nich utrzymało miejsce z ubiegłorocznej czołówki eksperckiej. Nowością w TOP10 są Ząbki, które awansowały z 11. na 8. miejsce.

Co decyduje o jakości życia w gminach?

W obu wariantach decydujące były te same kwestie – bardzo dobre wyniki w zdrowiu, transporcie, edukacji i dostępności usług. W przypadku gmin, które wypadły najgorzej, wskazywano głównie na dużą odległość do placówek medycznych, szkół, usług i komunikacji.

Różnią się jednak liderzy. W wariancie eksperckim w czołówce są miasta powiatowe i średniej wielkości ośrodki, nie ma natomiast żadnego miasta wojewódzkiego. Z kolei w rankingu ankietowym cztery miejsca w TOP10 zajmują stolice województw: Warszawa, Kraków, Poznań i Gdańsk.

Zauważalny jest także utrzymujący się podział regionalny. W obu wariantach najwyższą średnią osiąga województwo śląskie, a najniższą - podlaskie. W rankingu lepiej wypadają południe kraju i Wielkopolska, a słabiej północny wschód, Pomorze Zachodnie i Lubelszczyzna.

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Wymiary jakości życia. Porównanie rok do roku

W porównaniu z ubiegłym rokiem w większości gmin wzrosły wartości wskaźników bezpieczeństwa, środowiska przyrodniczego, infrastruktury technicznej i cyfrowej oraz edukacji, spadły natomiast wskaźniki warunków ekonomicznych, transportu, dostępności usług oraz kultury i rekreacji. Na stabilnym poziomie utrzymuje się kwestia zdrowia.

Raport został opracowany we współpracy z Agencją Badawczą SW Research oraz partnerami merytorycznymi PIIT, Izba Gospodarki Elektronicznej, Dom Development, Bank Credit Agricole oraz Rynekpierwotny.pl. W procesie uczestniczyli również przedstawiciele samorządów oraz eksperci branżowi.