„Odkryj zrewitalizowane nabrzeża i wyraziste bałtyckie smaki w trzech nadmorskich miastach, które przeżywają swój rozkwit” – takimi słowami magazyn National Geographic zachęca turystów, by odwiedzili Trójmiasto w 2027 r.

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Trójmiasto wyróżnione w prestiżowym zestawieniu National Geographic. Za co zostało docenione?

„Best of the World” to cykliczne zestawienie miejsc polecanych przez National Geographic na kolejny rok. Jak zauważają twórcy listy, Gdańsk, Gdynię i Sopot łączą morską historię z jedną z najbardziej dynamicznych scen kulturalnych i kulinarnych w Polsce. Choć miasta tworzą spójny organizm, każde z nich ma swój oryginalny charakter. W uzasadnieniu wyboru magazyn podkreśla główne walory każdego z nich. Zwraca uwagę na wielowiekową historię Gdańska jako ważnego portu handlowego i obecny rozwój miasta.

„W Gdańsku dawne budynki stoczniowe, magazyny i przestrzenie nadmorskie zostały przekształcone w galerie, restauracje, rzemieślnicze browary i sale koncertowe. Historyczna Stocznia Gdańska — kolebka „Solidarności” — pozostaje potężnym symbolem pamięci politycznej, podczas gdy części otaczającego ją terenu przekształcają się w tętniącą życiem, postindustrialną dzielnicę kulturalną” – argumentują autorzy zestawienia.

„Elegancki Sopot rozwinął się w modny kurort nadmorski. Natomiast modernistyczna Gdynia została zbudowana niemal od podstaw w okresie międzywojennym, stając się symbolem odrodzonej niepodległości Polski i jej morskich ambicji” – czytamy w uzasadnieniu. National Geographic przypomina także, że w lipcu 2026 r. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

„Często szukamy inspiracji podróżniczych daleko, a Trójmiasto przypomina, jak wiele możemy odkryć we własnym kraju. Na niewielkim obszarze spotykają się tu historie ważne dla całej Europy, architektura, która zyskuje światowe uznanie, i przyroda dostępna niemal na wyciągnięcie ręki. Warto przyjechać nie tylko na plażę i nie tylko latem. To wyróżnienie jest zaproszeniem, by spojrzeć na Gdańsk, Sopot i Gdynię z ciekawością, nawet jeśli wydaje nam się, że już dobrze je znamy” – komentuje Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Polska.

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Bogaty kalendarz wydarzeń w Trójmieście w 2027 r. i regionalna kuchnia

W rekomendacjach podkreślono, że Trójmiasto tętni życiem kulturalnym i sportowym przez cały rok. W 2027 r. Gdynia będzie gospodarzem głównych wieloklasowych regat w ramach Żeglarskich Mistrzostw Świata. Odbędą się tu także Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów Kolosy.

Wśród wydarzeń w Gdańsku wymieniono Średniowieczny Jarmark św. Dominika oraz Festiwal Szekspirowski w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a w Sopocie Festiwal książki Literacki Sopot. W uzasadnieniu zwrócono także uwagę na lokalną kuchnię, która czerpie inspiracje z tradycji kaszubskiej i opiera się na rybach z Bałtyku.

Best of the World 2027. Wyróżnione kierunki

Wśród 25 wyróżnionych kierunków znalazły się w Europie:

Dumfries i Galloway, Szkocja, Wielka Brytania,

Lipsk, Niemcy,

Normandia, Francja,

Santander, Hiszpania,

Trójmiasto, Polska,

Vestland, Norwegia

Na świecie: