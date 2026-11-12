Ze szwajcarskiej Genewy do francuskiego Annemasse można dojechać tramwajem numer 17
Rozbudowa linii 17 trwała trzy lata. W jej ramach po stronie francuskiej powstał nowy odcinek torów o długości 1,2 kilometra i trzy przystanki: Place Deffaugt, Henri-Barbusse i Perrier-Aubrac. Tramwaje kursują teraz między Genewą a Annemasse, przejeżdżając również przez francuskie miejscowości Gaillard i Ambilly.
Inwestycja ma usprawnić transport w transgranicznej aglomeracji genewskiej, obejmującej kanton Genewa i dystrykt Nyon w kantonie Vaud w Szwajcarii oraz osiem przygranicznych gmin w departamentach Ain i Górna Sabaudia we Francji. Mieszkańcy tego obszaru regularnie przekraczają granicę, przede wszystkim w drodze do pracy, ale również w celach prywatnych.
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Linia 17 została uruchomiona w grudniu 2019 roku. Tramwaje kursują co dziewięć minut, a każdy pojazd może zabrać około 350 pasażerów, w tym 70 na miejscach siedzących.
Przejazd z przejścia granicznego Moillesulaz na granicy francusko-szwajcarskiej do nowego węzła przesiadkowego Perrier-Aubrac zajmuje 12 minut.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 63 miliony euro. Finansowanie zapewniło kilka instytucji publicznych z obu krajów.
W sąsiedztwie końcowego przystanku Perrier-Aubrac planowana jest również budowa parkingu park & ride. Ma on pomieścić 200 samochodów i 70 rowerów. Dzięki temu osoby dojeżdżające z dalszych miejscowości będą mogły zostawić samochód i kontynuować podróż tramwajem.
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Rozbudowa ma zachęcić mieszkańców francuskich miejscowości przygranicznych do częstszego korzystania z transportu publicznego.
Przed wydłużeniem trasy linia 17 przewoziła ponad 11 tysięcy pasażerów. Władze liczą, że nowe przystanki i parking przesiadkowy zwiększą zainteresowanie połączeniem, a w konsekwencji pomogą ograniczyć korki w regionie Genewy.
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