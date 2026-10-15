Główna zmiana w ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych polega na wykreśleniu warunku zachowania powietrza odpowiedniej jakości do pobierania przez samorząd gminny opłaty miejscowej. Dzięki tej zmianie znacząco rozszerzy się grono gmin, które będą mogły taką opłatę uchwalić. Na około 2500 gmin obecnie opłatę pobierają 234 gminy. Po zmianie – zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów – będzie mogło sięgnąć po nią nawet 1500 gmin.

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Opłatę będą musieli wnieść nocujący w danej gminie przyjezdni (są ustawowe wyłączenia, np. dla dzieci i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach i osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów).

Gminy będą mogły uchwalić u siebie pobieranie opłat, ale nie muszą tego robić. Ministerstwo Finansów zostawiło do decyzji władz samorządowych (radnych), czy to zrobią. Podobnie to radni będą decydować, jakie grupy ludzi i w jakich okresach roku będą chciały z opłaty zwolnić. Podobnie, samorządy będą mogły różnicować opłaty w zależności od tego, czy turysta nocuje na kempingu, w hotelu, pensjonacie czy na inne kwaterze.

Sejm zgodził się na stawki zaproponowane przez ministra finansów. Do tej pory opłata miejscowa wynosiła maksymalnie 3,46 złotego za noc, teraz będzie to maksymalnie 5 złotych. W wypadku opłaty w gminie na obszarze ochrony uzdrowiskowej stawka wynosi 4,89 złotego, po zmianie będzie mogła wynieść 5,50 złotego. Ustawa reguluje jeszcze opłatę uzdrowiskową, która obecnie sięga 6,67 złotego, a w nowej wersji maksymalnie będzie to mogło być 6,86 złotego.

Całość wpływów z tytułu opłat – po odliczeniu co najmniej 10 procent dla pobierającego w imieniu gminy właściciela obiektu noclegowego – zasili kasę gminy. Rząd nie zgodził się na propozycję autora innego projektu opłaty, wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, by część (początkowo proponował on by było to 18 procent, a potem, na etapie prac nad ustawą w Senacie, żeby chociaż 10 procent) zebranych funduszy przekierować do Polskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na promowanie regionów. Większość sejmowa poparła wersję rządową.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku.