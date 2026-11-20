Przedstawiona przez resort sportu i turystyki nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zwana potocznie ustawą o najmie krótkoterminowym reguluje zasady prowadzenia tego najmu.

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Wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenie dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym. Wprowadza m.in. Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, obowiązek rejestrowania obiektów świadczących takie usługi i, co się z tym wiąże, nadawania im numerów identyfikacyjnych. Za wynajmowanie mieszkań i domów bez podporządkowania się tym rygorom grożą kary administracyjne do 50 tysięcy złotych.

Przepisy przewidują też wykreślanie z ewidencji obiektów, w których w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowano łącznie trzy naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponowny wpis do ewidencji byłby możliwy dopiero po roku.

Nowym rozwiązaniem są również gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, może ustanowić obszar, na którym działalność w zakresie usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych byłaby czasowo wyłączona. Uchwały mogłyby przewidywać wyjątki podmiotowe, przedmiotowe lub czasowe.

W ocenie resortu sportu i turystyki zmiany zwiększą podmiotowość mieszkańców oraz samorządów w kształtowaniu otoczenia, w którym żyją.

Innym ograniczeniem będzie możliwość uchwalenia przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową wyłączenia jakichś lokali z najmu. Ten przepis budził największe wątpliwości. Z jednej strony jego przeciwnicy wskazywali, że jest to daleko idące ograniczenie prawa własności, z drugiej – projektodawcy przewidzieli wymóg podejmowania decyzji o zakazie prowadzenia działalności w poszczególnych lokalach w obecności co najmniej 50-procent członków spółdzielni, co – jak wskazywali inni – w praktyce oznaczać może niewykonalność tego warunku w spółdzielniach liczących setki, tysiące, a czasem dziesiątki tysięcy członków.

Czytaj więcej Apartamenty Senatorowie o najmie krótkoterminowym: Ograniczenie praw właścicieli mieszkań Senatorowie trzech komisji senackich przyjęli wczoraj bez poprawek ustawę o najmie krótkoterminowym. To nie znaczy, że ustawa wyjdzie z Senatu w ta...

Poprawki Senatu do najmu krótkoterminowego przyjęte przez Sejm

Na ostatnim etapie prac nad ustawą senatorowie dodali zastrzeżenie, dzięki któremu właściciel wynajmowanego lokalu nie powinien bać się zgłaszania policji naruszenia porządku publicznego w jego własnym lokalu przez jego własnych klientów. Takie sytuacje nie będą wliczane do limitu trzech, po zgłoszeniu których lokal będzie tracił prawo przyjmowania gości. Sejm tę poprawkę zaakceptował.

Jednocześnie podstawą wykreślenia z ewidencji będą mogły być nie tylko wyniki kontroli, ale również wyniki interwencji i innych czynności podjętych przez właściwe organy oraz służby.

Kolejna poparta przez Sejm senacka poprawka zakłada niestosowanie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego w wypadku świadczenia usług zakwaterowania trwających nie krócej niż 30 dni jednorazowo w stosunku do jednego klienta, o ile dany obiekt w przeważającej części przeznaczony jest do świadczenia takich usług. W tym wypadku chodziło o wzmocnienie zasady, że nowe przepisy nie zmienią nic w działaniu takich obiektów jak akademiki i domy seniorów.

Przepisy dające wspólnotom i spółdzielniom możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego oraz regulacje dotyczące gminnych stref zakazu wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku. Pozostałe przepisy ustawy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Polityczna bitwa o strefy bez mieszkań dla turystów

W lipcu w sprawie proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących najmu krótkoterminowego doszło do sporu w koalicji, po tym, jak w dniu posiedzenia Rady Ministrów, resort rozwoju i technologii złożył autopoprawkę, która wykreślała przepisy umożliwiające wspólnotom, spółdzielniom i samorządom wprowadzanie zakazu najmu krótkoterminowego.

Zaprotestowała przeciwko temu ówczesna szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która projekt nie daje samorządom i mieszkańcom prawa do ograniczenia najmu krótkoterminowego.

Wiceszef MSiT Ireneusz Raś przekonywał z kolei, że przyjęte rozwiązania sa wystarczające, szczególnie w świetle konstytucyjnego prawa własności.

Na początku września rząd przyjął jednak autopoprawkę przywracającą rozwiązania, które zawierał pierwotny projekt ustawy.

Właściciele mieszkań nie w pełni zadowoleni z nowych przepisów

Do ostatecznej wersji ustawy wiele zastrzeżeń mają środowiska przedsiębiorców związanych z najmem krótkoterminowym. Choć przyznają, że regulacje są potrzebne, to wskazują na niekonsekwencje i błędy materialne nowych przepisów. Wśród tych drugich Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego wymienia między innymi prawo wspólnot i spółdzielni do zakazywania działalności, wykraczanie ustawy poza zakres przewidziany do regulacji przez Unię Europejską i prawo do wprowadzania przez gminy zakazów (stref) bez jasnych i mierzalnych kryteriów.