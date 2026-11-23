W ostatnią sobotę biuro podróży Exim Tours świętowało ze swoimi sprzedawcami. Salę balową hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel wypełniły uroczyście przystrojone stoły dla 400 gości. Wśród nich znaleźli się najlepsi agenci turystyczni, partnerzy zagraniczni i przedstawiciele mediów.

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Dobre wyniki biura podróży, mimo wojny na Bliskim Wschodzie

Prezes touroperatora, Marcin Małysz, dziękował wszystkim za udany, choć jak mówił, trudny ze względu na problemy, jakie wywołała wojna w Zatoce Perskiej, rok. A prowadząca wydarzenie kierowniczka sprzedaży agencyjnej Daria Cioczek wspominała, że kiedy wybuchł konflikt na Bliskim Wschodzie, zamknięto przestrzeń powietrzną nad regionem i odwołano wszystkie loty, „ten czas wymagał od nas nadludzkiej elastyczności i zimnej krwi”.

Firma ujawniła, że według wstępnego podliczenia obsłuży w tym roku 380 tysięcy klientów, czyli o 17 procent więcej niż rok wcześniej. Jej przychody sięgną 1,28 miliarda złotych, co daje wzrost o 16,4 procent w stosunku do roku 2025.

Exim Tours w liczbach

Biuro pokazało też sezon przez pryzmat kilku liczb. O 66 procent wzrosła sprzedaż wyjazdów do Włoch, dzięki czemu liczba klientów, którzy wybrali ten kierunek, przekroczyła 10 tysięcy (stąd pomysł na włoski charakter wieczoru pod znakiem dolce far niente).

Najdroższy wyjazd, jaki wykupili klienci Eximu Tours w tym roku był wyjazdem do Turcji za 53 tysiące złotych od osoby. Na drugim biegunie znalazła się impreza turystyczna za 179 złotych od osoby nad polskim morzem.

Czworo kierowników regionalnych utrzymujących bezpośredni kontakt z agentami turystycznymi przejechało 145 tysięcy kilometrów i odbyło z nimi 2500 spotkań.

Centrala biura podróży, a konkretnie dział help desk, dostała 206 286 wiadomości e-mail od sprzedawców. Ci ostatni dzwonili też z pytaniami 32506 razy.

672 agentów turystycznych wzięło udział w szkoleniach, prezentacjach i webinarach przeprowadzonych przez Exim Tours, a 252 wyjechało z biurem na podróże studyjne.

Nagrody dla agentów turystycznych

W czasie wieczoru firma wręczyła tradycyjnie sprzedawcom ponad sto nagród w kilkunastu kategoriach, a partnerzy wydarzenia obdarowali wylosowane osoby biletami lotniczymi, zagranicznymi pobytami w luksusowych hotelach, wycieczkami, polisami ubezpieczeniowymi, walizkami, plecakami i gadżetami.

Imprezę zakończyła zabawa przy muzyce.