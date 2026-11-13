Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

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W opublikowanym wpisie Francis Davidson poinformował, że rozpoczyna pracę w OpenAI, gdzie będzie zajmował się rozwojem rozwiązań związanych z podróżowaniem. Rzecznik OpenAI potwierdził portalowi TechCrunch zatrudnienie Davidsona, podkreślając jego doświadczenie w tworzeniu firm działających w obszarze turystyki – podaje portal Yahoo Finance.

Nie ujawniono wartości transakcji ani jej szczegółowych warunków. TechCrunch ocenia, że w przejęciu mogło chodzić przede wszystkim o pozyskanie założyciela i jego doświadczenia (acqui-hire). Davidson w swoim komunikacie koncentrował się bowiem głównie na sposobie budowania Odessii, w którym wykorzystywał zespoły agentów sztucznej inteligencji.

Odessia zebrała 6 milionów dolarów na rozwój

Startup powstał około roku temu. Przed uruchomieniem produktu pozyskał 6 milionów dolarów w rundzie pre-seed, której przewodził fundusz Sequoia. Agent turystyczny Odessii został udostępniony około pięciu miesięcy temu. Według Davidsona pomagał pierwszym użytkownikom planować podróże o wartości liczonej w milionach dolarów. Narzędzie zostało już jednak wyłączone.

OpenAI nie przedstawiło dotąd nowych produktów ani planów dotyczących usług turystycznych. Firma współpracuje natomiast z takimi podmiotami jak Booking.com, Expedia i KAYAK, które są jej klientami lub partnerami. Podróże należą również do obszarów, w których użytkownicy często korzystają z osobistych asystentów AI.

Już w lipcu 2025 roku, przy okazji uruchomienia ChatGPT Agent, OpenAI wskazywało planowanie podróży jako jedno z potencjalnych zastosowań tej technologii.

Rzecznik firmy, pytany przez TechCrunch o plany związane z produktami turystycznymi, nie przedstawił dodatkowych szczegółów. Zwrócił natomiast uwagę na zainteresowanie użytkowników takimi rozwiązaniami. Jak podał, każdego tygodnia 1,2 miliarda osób korzysta z ChatGPT, między innymi w celu uzyskania pomocy w codziennych zadaniach, takich jak zrozumienie zagadnień zdrowotnych, planowanie posiłków, zarządzanie budżetem czy organizowanie podróży. Firma widzi możliwość dalszego rozwijania tych zastosowań.

Założyciel Odessii wcześniej stworzył Sonder

Francis Davidson jest znany w branży turystycznej również jako założyciel Sonder. Firmę uruchomił w 2014 roku, jeszcze jako student. Jej model działalności przypominał Airbnb, koncentrował się jednak na krótkoterminowym wynajmie apartamentów o podwyższonym standardzie w dużych miastach na całym świecie.

Pandemia poważnie uderzyła w przedsiębiorstwo. Później Sonder wszedł na giełdę poprzez transakcję SPAC, jednak nie pozyskał wystarczającego kapitału. Davidson wspominał o tym w czerwcu 2025 roku, kiedy ogłaszał rezygnację ze stanowiska prezesa firmy.

Kolejnym problemem okazało się zerwanie ważnego partnerstwa z siecią Marriott. W następstwie tego Sonder ogłosił zakończenie działalności operacyjnej i znalazł się w postępowaniu upadłościowym. W 2026 roku syndyk sprzedał nazwę, znaki towarowe i domenę internetową Sonder spółce TravelAI. Obecnie strona Sonder działa jako przewodnik po obiektach noclegowych odpowiadających profilowi nieruchomości, z których wcześniej znana była marka.

Przed upadkiem przychody firmy przekraczały 600 milionów dolarów. TechCrunch nie wskazuje, jakiego okresu dotyczą te przychody.

Dołączenie Davidsona do OpenAI otwiera nowy rozdział jego działalności w sektorze turystycznym. Na razie firma nie ujawniła jednak, jakie konkretne rozwiązania zamierza rozwijać w tym obszarze.