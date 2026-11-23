Rozdano nagrody World Travel Awards Europe 2026. Wielki sukces Portugalii
Podczas gali World Travel Awards Europe, która odbyła się w Czarnogórze, wręczono wyróżnienia w kilkudziesięciu kategoriach.
Za najlepsze miasto turystyczne w Europie uznano Lizbonę. Pokonała takich rywali jak Barcelona, Rzym czy Amsterdam. Portugalia zdobyła w tym roku także kilka innych prestiżowych tytułów:
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Wśród wyróżnionych znalazły się także inne popularne wśród turystów miasta:
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Liczne wyróżnienia zdobyła także Czarnogóra, która była gospodarzem gali wręczenia nagród. Doceniono przede wszystkim bogactwo krajobrazów kraju. Sama Czarnogóra została ukoronowana jako "Wiodący europejski kierunek turystyki przyrodniczej", a Kotor otrzymał tytuł "Wiodącego wschodzącego kierunku turystycznego w Europie". Jak podkreślają organizatorzy, tytuły te odzwierciedlają bogactwo atrakcji kraju: od wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO Starego Miasta w Kotorze po góry i Kanion Rzeki Tary w Parku Narodowym Durmitor.
Turystyka generuje około jedną czwartą PKB Czarnogóry, a w pierwszym półroczu 2026 r. liczba zagranicznych przyjazdów wzrosła tam o niemal 8 proc. rok do roku – znacznie powyżej globalnego tempa wzrostu na poziomie 0,4 proc.
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Organizacja World Travel Awards została założona w 1993 r. Jej celem było nagradzanie liderów we wszystkich sektorach branży turystycznej. Marka jest rozpoznawana na całym świecie. Statuetki określa się jako „Turystyczne Oscary”.
Pełna lista zwycięzców dostępna jest na stronie: www.worldtravelawards.com/winners/2026/europe
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