W sobotę zakończyły się IV Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw, organizowane przez Grupę MTP i Polską Izbę Turystyki. Wzięło w nich udział 280 wystawców reprezentujących 43 kraje, co jest rekordowym wynikiem. Stoiska wypełniły całą dostępną przestrzeń wystawienniczą na dwóch poziomach Pałacu Kultury i Nauki.

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ITTF Warsaw umacnia pozycję na rynku

ITTF Warsaw to odpowiedź na zapotrzebowanie na imprezę targową w centrum Warszawy, wyrażane zarówno przez branżę turystyczną, jak i konsumentów, wyjaśnia prezes Polskiej Izby Turystyki i pomysłodawca targów Paweł Niewiadomski.

– Choć często mówi się dziś o schyłku targów, ja zawsze podkreślam, że właśnie w dobie postępującej cyfryzacji bezpośrednie spotkania, rozmowy twarzą w twarz są bardzo potrzebne. W niektórych kulturach, na przykład azjatyckiej, mają one szczególne znaczenie. Udział w nich dowodzi, że firma prowadzi działalność, nieobecność może oznaczać, że wypadła z rynku – zauważa Niewiadomski.

Po udanej ubiegłorocznej edycji targów organizatorzy spodziewali się kolejnego sukcesu frekwencyjnego, jednak jego skala przerosła oczekiwania. – Wykorzystaliśmy dosłownie każdy metr kwadratowy powierzchni wystawienniczej – mówi prezes PIT. Gdyby nie remont, który ogranicza możliwości ekspozycyjne PKiN, wystawców byłoby jeszcze więcej.

Kolejnym zaskoczeniem, referuje Niewiadomski, było ogromne zainteresowanie programem merytorycznym, który obejmował różnorodne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności turystycznej (między innymi KSeF, podatki, nowe technologie, marketing, organizacja podróży służbowych, opłata turystyczna, krótki najem).

– Sale były wypełnione, pojawiało się wiele pytań, a dyskusje przenosiły się potem do kuluarów. Udało nam się zgromadzić wartościowe grono ekspertów, w tym przedstawicieli trzech ministerstw: Sportu i Turystyki, Spraw Zagranicznych i Finansów – podkreśla Niewiadomski. Przedsiębiorcy turystyczni mogli więc nie tylko poznać stanowisko przedstawicieli administracji publicznej w istotnych dla turystyki sprawach, ale też zadać pytania i otwarcie przedstawić swoje uwagi, nawet krytyczne.

Niewiadomski podkreśla również rolę ITTF Warsaw jako platformy do umawiania spotkań biznesowych – w poprzedniej edycji odbyło się ich około 3,5 tysiąca (danych z tegorocznej edycji jeszcze nie ma). Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłości będą mierzyć także efektywność kontaktów.

– Chcemy wprowadzić dodatkowe wskaźniki, które pozwolą nam oszacować wartość spotkań i ocenić, czy były to jedynie rozmowy podtrzymujące relacje, czy też prowadzące do konkretnych rezultatów. Planujemy wdrożyć takie rozwiązanie od przyszłego roku – zapowiada prezes PIT.

Jego zdaniem jednym z największych atutów ITTF Warsaw jest lokalizacja w samym centrum Warszawy. W dużej mierze to właśnie centralne położenie pozwala zorganizować dobrą imprezę targową.

– Spotkania B2B powinny odbywać się w centrum miasta. Pracownicy warszawskich firm mogą po prostu wyjść na chwilę z biura, spotkać się z obecnymi lub potencjalnymi partnerami i wrócić do swoich obowiązków – mówi Paweł Niewiadomski.

Jak podkreśla, po czterech edycjach ITTF Warsaw stało się rozpoznawalną marką i na dobre zagościło w kalendarzu imprez branżowych. – Na targach WTM w Londynie w tym, a nawet już w zeszłym roku moi rozmówcy, z którymi omawiałem zupełnie inne tematy, sami pytali o możliwość wystawienia się na ITTF Warsaw – podsumowuje Paweł Niewiadomski.

Sri Lanka promuje różnorodność i wielokulturowość

Z efektów obecności na ITTF Warsaw zadowolona jest Sri Lanka – kraj partnerski tegorocznej edycji. Co więcej, już zapowiedziała powrót do Warszawy w przyszłym roku.

Sri Lankę, jak wyjaśnił w rozmowie z naszym serwisem wicedyrektor Sri Lanka Tourism Promotion Bureau Masitha De Thabrew, przywiodły do Warszawy dwa główne cele: zaprezentowanie się turystom indywidualnym i nawiązanie kontaktów z polską branżą turystyczną.

– Nasi wystawcy pozyskali nowych partnerów i już prowadzą rozmowy dotyczące przyszłej współpracy – nie kryje zadowolenia Masitha De Thabrew.

Sri Lanka nie chce być kojarzona wyłącznie z wypoczynkiem na plaży, w swoich przekazach promocyjnych podkreśla przede wszystkim różnorodność oferty turystycznej.

– Sri Lanka jest jak tabletka multiwitaminowa, bo ma właściwie wszystko: dziką przyrodę, malownicze krajobrazy, plaże, zabytki i bogate dziedzictwo kulturowe, a także otwartych i gościnnych mieszkańców – wylicza wicedyrektor SLTPB.

– Chcemy też pokazywać, jak ludzie reprezentujący różne kultury żyją obok siebie, bo Sri Lanka to kraj wielokulturowy. A przecież ideą targów turystycznych jest poznawanie i łączenie różnych kultur – podsumowuje.

Turcja: Od all inclusive do „more inclusive”

W Pałacu Kultury i Nauki jak co roku pojawiła się Turcja – najchętniej wybierany kierunek wyjazdów z biurami podróży, z udziałem w rynku turystyki zorganizowanej na poziomie 31,4 procent (według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki „Zagraniczne wakacje Polaków 2026”).

– Polska jest dla nas jednym ze strategicznym rynków, a nasza stała obecność na targach ITTF Warsaw odzwierciedla wagę, jaką do niego przykładamy – podkreśla radca ds. kultury i turystyki Ambasady Republiki Turcji w Warszawie Elçin Durmaz.

Na tureckim stoisku pod marką GoTürkiye prezentowały się gminy, organizacje handlowo-gospodarcze, linie lotnicze i hotele. Szczególnie silnie reprezentowany był region Morza Egejskiego, w tym Muğla, Marmaris i Kuşadası.

– Oprócz regionu Antalyi, który ma już ugruntowaną pozycję na polskim rynku, chcemy zwiększyć rozpoznawalność atrakcji przyrodniczych, kulturowych i gastronomicznych regionu Morza Egejskiego, szczególnie prowincji Izmir, Muğla i Aydın. Kierunki te umożliwiają połączenie wypoczynku nad morzem ze zwiedzaniem światowej klasy zabytków, takich jak Efez – wyjaśnia Durmaz.

Podkreśla również całoroczny potencjał regionu Antalyi: – To nie tylko słońce, morze i plaże. Kultura, gastronomia, przyroda i aktywności sportowe sprawiają, że region ten przez 12 miesięcy oferuje znacznie więcej niż tradycyjny model all inclusive – wszechstronne doświadczenie, które można określić jako „more inclusive” – mówi radca. – Po konferencji COP31, której Turcja była gospodarzem, ważnym elementem promocji pozostają zrównoważona turystyka i krajowy program jej rozwoju - dodaje.

Dla Turcji targi ITTF Warsaw to nie tylko trzydniowe wydarzenie promocyjne, ale także platforma współpracy branżowej i miejsce, w którym rodzą się wspólne inicjatywy i projekty turystyczne.

– Wspólnie z naszymi podwystawcami spotkaliśmy się z przedstawicielami biur podróży Coral Travel, Itaka, Anex Tour, Wakacje.pl i eSky. Rozmawialiśmy o wspólnych działaniach promocyjnych zwiększających rozpoznawalność Bodrum, Marmaris i Kuşadası na polskim rynku. Ponadto w Dniu Touroperatora zorganizowaliśmy interaktywny quiz przybliżający branży turystycznej dziedzictwo kulturowe Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza Egejskiego – relacjonuje Durmaz.

– Nasze stoisko dostało też nagrodę Acanthus Aureus za nowoczesną ekspozycję targową (przyznaje ją organizator targów, Grupa MTP). Odebrał ją ambasador Republiki Turcji w Polsce Rauf Alp Denktaş – dodaje.

Tunezja: Zapraszamy na nurkowanie, golfa i talasoterapię

Na tegoroczne targi w PKiN przyjechało aż 40 wystawców z Tunezji. – Polska zajmuje trzecie miejsce w rankingu europejskich rynków źródłowych, po Francji i Wielkiej Brytanii, a przed Niemcami i Włochami. Tak silna jej pozycja zawsze przyciąga liczną grupę wystawców – mówi Paweł Kulesza z warszawskiego biura Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki.

Jak podkreśla, Tunezja przestała być w oczach Polaków wyłącznie kierunkiem typu „sun & beach”. – Polski turysta wzbogacił się i może sobie pozwolić już nie tylko na sam pobyt w hotelu, ale też dodatkowe atrakcje i przyjemności – zauważa.

Tunezja, kontynuuje, wciąż wzbogaca i modernizuje swoją ofertę turystyczną, co idzie w parze ze wzrostem zainteresowania niszowymi formami turystyki.

– Widzimy, że coraz więcej Polaków pyta na przykład o możliwości nurkowania w Tunezji. Wiąże się to zapewne z tym, że zdobyli uprawnienia nurkowe i chcą wykorzystywać je podczas zagranicznych podróży. Na tunezyjskim wybrzeżu jest kilka baz nurkowych, w których można oglądać podwodne formacje skalne, morską florę i faunę i wraki statków z czasów I i II wojny światowej – mówi Kulesza.

Wśród produktów o największym potencjale rozwoju wymienia także golf oraz spa i wellness, w tym talasoterapię, z której Tunezja słynie. – To z pewnością kierunki przyszłościowe – ocenia.

Cypr przyciąga Polaków także poza sezonem

Po ubiegłorocznym debiucie na targi powrócił Cypr. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów ubiegłorocznej edycji, a w tym roku frekwencja jest jeszcze lepsza. Cieszymy się też, że targi wróciły do centrum Warszawy. Nastawiamy się przede wszystkim na kontakty B2B. Zainteresowanie jest duże, odbywamy wiele wartościowych rozmów z touroperatorami, którzy chcą rozwijać wyjazdy na Cypr – mówi Barbara Horowska-Kowalska z polskiego przedstawicielstwa Ministerstwa Turystyki Cypru.

Rozmowy dotyczą nie tylko wyjazdów wypoczynkowych, ale też w dużej mierze turystyki pielgrzymkowej, winnej, kulinarnej, ślubnej, sportowej i MICE.

– W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania turystyką specjalistyczną i aktywną. Dlatego jesteśmy przygotowani na rozmowy dotyczące różnych produktów i potrzeb – wskazuje menedżerka i przypomina, że organizatorzy wyjazdów MICE i zgrupowań sportowych mogą korzystać z dofinansowania Ministerstwa Turystyki Cypru.

- Odwiedzający nasze stoisko, zarówno przedstawiciele branży turystycznej, jak i turyści indywidualni, pytają nas także o wyjazdy na Cypr poza sezonem letnim, co nas bardzo cieszy. Cypr jest bowiem kierunkiem całorocznym. Przygotowaliśmy dla turystów wiele nowych atrakcji i warsztatów związanych z projektem Heartland of Legends (szlak w centralnej części Cypru, który łączy wioski kultywujące cypryjskie tradycje i rzemiosło – red.). Lada moment startują również wioski bożonarodzeniowe w górach Trodos – mówi Barbara Horowska-Kowalska.

Między 2019 a 2025 rokiem liczba Polaków podróżujących na Cypr wzrosła kilkukrotnie (z 80 tysięcy do 380 tysięcy), co wywindowało Polskę do ścisłej czołówki rynków źródłowych. W ostatnich latach Polska zajmowała trzecie, drugie lub nawet pierwsze miejsce w statystykach, w zależności od przyjętych kryteriów i okresu.

– W pierwszej połowie 2026 roku odnotowaliśmy pięcioprocentowy wzrost liczby polskich turystów. Natomiast dane za okres od stycznia do października wskazują na stabilizację. Wyniki są bardzo zbliżone do ubiegłorocznych, a 2025 rok był dla nas rekordowy – informuje Barbara Horowska-Kowalska.

Bułgaria: Nowa strategia promocji i większy budżet

Bułgaria bierze udział w ITTF Warsaw trzeci raz. Jej stoisko wyróżniają liczne ekrany diodowe i wielkość – zajmuje ono ponad 350 metrów kwadratowych. Zdobi je kilka tysięcy prawdziwych róż w kolorach kremowym i różowym.

– Rozważamy zwiększenie stoiska w przyszłym roku o dodatkowe 50 metrów kwadratowych – zdradza radca Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce Nikolay Kostov. Jak wyjaśnia, podyktowane jest to zarówno chęcią wyróżnienia się, jak i dużą liczbą bułgarskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach. – Dwa lata temu zajmowaliśmy tylko jedną stronę hali i było nam za ciasno. Dlatego rok później powiększyliśmy stoisko, a w tym roku dodatkowo zainwestowaliśmy w technologię. Chcemy zwrócić na siebie uwagę – mówi Kostov.

W tegorocznej edycji targów uczestniczyło 19 wystawców, łącznie z Ministerstwem Turystyki. Wiele bułgarskich firm ma już w Polsce swoich partnerów i działa na własną rękę, dlatego na targi przyjeżdżają w dużej mierze debiutanci – firmy, które dopiero wchodzą na polski rynek.

– I to jest świetne – mówi Kostov. – Inni z kolei, widząc potencjał rynku i zainteresowanie Polaków wjazdami do Bułgarii – i to nie tylko nad morze – wracają po kilku latach nieobecności. Są też tacy, którzy uważają, że po prostu powinni tu być – dodaje.

Nikolay Kostov zauważa, że funkcja targów zmienia się wraz z ewolucją rynku i oczekiwań branży. Jego zdaniem bezpośrednie spotkania B2B organizowane poza targami mogą być dla touroperatorów i hotelarzy skuteczniejszym sposobem nawiązywania kontaktów.

– Są jednak przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w targach wspólnie z nami, korzystając ze wsparcia państwa. Samodzielny udział w tego typu wydarzeniach wiąże się dziś z dużymi kosztami, a efekty nie są już takie jak 20 lat temu – dzieli się swoimi przemyśleniami radca. – My jednak chcemy tu być, bo Polska to dla nas ważny rynek – podkreśla.

Z tego względu bułgarskie Ministerstwo Turystyki chce w najbliższych latach zwiększyć nakłady na promocję w Polsce. Minister turystyki Bułgarii Ilin Dimitrow (urząd objął w maju 2026 roku, przy czym pełnił już tę funkcję w latach 2022–2023), który odwiedził targi, spotkał się z polskim wiceministrem turystyki Ireneuszem Rasiem. Rozmawiali o dotychczasowej i przyszłej współpracy i ustalili dwa terminy spotkań w 2027 roku, na których mają zostać omówione konkretne projekty, relacjonuje Nikolay Kostov.

– Są nowe pomysły i nowa energia. Bułgaria mocno stawia teraz na turystykę. W ostatnich latach mieliśmy problemy polityczne, co utrudniało właściwe wykorzystanie nawet ograniczonego budżetu, jakim dysponowaliśmy. Teraz jest inaczej i mamy już plan na kolejne trzy lata dotyczący polskiego rynku – zapowiada nasz rozmówca. Obejmuje on nie tylko udział w różnych wydarzeniach branżowych, jak do tej pory, ale także kampanie marketingowe prowadzone wspólnie z polskimi touroperatorami.

Wprowadzone ostatnio zmiany legislacyjne, kontynuuje Kostov, przyniosą gminom dodatkowe przychody w wysokości 20 milionów euro, które będą mogły być przeznaczone wyłącznie na rozwój i promocję turystyki. Nowe regulacje mają również otworzyć przed polskimi firmami i biurami podróży możliwość współpracy z bułgarskimi gminami i pozyskiwania pieniędzy na promocję Bułgarii w Polsce bezpośrednio od nich, z pominięciem szczebla centralnego.

W przyszłym roku Bułgaria ma zorganizować konferencję pod auspicjami UN Tourism, poświęconą edukacji kadr turystycznych. Rząd w Sofii chce, żeby Bułgaria stała się międzynarodowym centrum kształcenia specjalistów dla branży hotelarskiej i turystycznej. Jak mówi Kostov, włączeniem polskich uczelni do tego projektu bardzo zainteresowany jest wiceminister Raś.

Ambitnym planom Bułgarii sprzyja przyszłoroczna letnia siatka Ryanaira – przewoźnik zwiększył liczbę lotów do Burgas i Warny o 40 procent (co oznacza dodatkowe 500 tysięcy miejsc w samolotach) i uruchomił dwie nowe trasy (jedna z nich to Wrocław-Burgas). Będzie latał do dwóch czarnomorskich kurortów z 15 miast.

Rozwój połączeń jest kluczowy także w kontekście wydłużania sezonu turystycznego. Bułgaria od kilku lat promuje turystykę poza wybrzeżem i całoroczną, w tym górską, miejską, kulturową, narciarską, winną i gastronomiczną. Zainteresowanie takimi wyjazdami rośnie, ale przeszkodą pozostaje ograniczona liczba połączeń poza szczytem sezonu letniego.

– Chcielibyśmy, żeby samoloty z Polski zaczynały latać już na początku maja, a nie dopiero pod koniec maja czy na początku czerwca. Zależy nam też, żeby połączenia nie kończyły się we wrześniu, ale były utrzymywane do końca października, a nawet połowy listopada – wyjaśniał Nikolay Kostov.

Na koniec radca pochwalił jeszcze organizację targów (bezpłatny dostęp dla przedstawicieli branży turystycznej po rejestracji) i doskonałą lokalizację „rzut beretem” od dworca centralnego. – Nawet ktoś, kto nie planował wcześniej przyjazdu, może dotrzeć tu z dowolnego miejsca w Polsce, odbyć spotkanie i wrócić do domu tego samego dnia – podsumował Kostov.

Tajlandia: Masaż i warsztaty kaligrafii zamiast folderów

Dla tajlandzkiej organizacji turystycznej (Tourism Authority of Thailand – TAT) targi ITTF Warsaw były okazją do odnowienia kontaktów z polskimi touroperatorami, nawiązania nowych relacji biznesowych i przypomnienia się turystom.

– Dobrze było ponownie spotkać partnerów, z którymi już współpracujemy, wymienić pomysły, wspólnie zastanawiać się nad nowymi projektami i zaplanować kolejne działania. W naszym stoisku pojawili się również mniejsi polscy touroperatorzy, którzy dopiero chcą wprowadzić Tajlandię do swojej oferty i szukają lokalnych partnerów. Możemy pomóc nawiązać kontakty z nimi – wyjaśnia Jana Hašlarova z praskiego biura TAT, które odpowiada również za rynek polski.

Dodatkowym impulsem do zwiększenia aktywności promocyjnej na polskim rynku było niedawne uruchomienie przez LOT bezpośredniego połączenia z Warszawy do Bangkoku. Jak mówił podczas otwarcia targów prezes LOT-u Michał Fijoł, w sezonie zimowym przewoźnik lata do stolicy Tajlandii sześć razy w tygodniu.

– Bardzo cieszy nas to połączenie. Bezpośredni lot to duży atut, ponadto pozwala uniknąć przesiadek w hubach na Bliskim Wschodzie – podkreśla Hašlarova. Zaznacza przy tym, że już w poprzednich latach, mimo braku bezpośrednich lotów, ruch turystyczny z Polski do Tajlandii systematycznie rósł. Polska jest obecnie najważniejszym rynkiem źródłowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kolejną zachętą do wzięcia udziału w targach była doskonała lokalizacja, którą TAT pamięta jeszcze z czasów TT Warsaw, a także sam PKiN, którego wnętrza są „imponujące”, choć „dla projektantów stoisk stanowią pewne wyzwanie”.

– Dla nas to coś nowego, bo zazwyczaj targi odbywają się w jednej wielkiej hali wystawowej, co bywa nieco nudne. Poza tym w porównaniu z typowymi halami jest tu bardzo jasno. Dzięki temu spędza się czas przyjemniej, można poczuć się bardziej zrelaksowanym. Zastanawiam się tylko, czy odwiedzający wiedzą, że muszą udać się na wyższe piętro, żeby do nas trafić – dzieli się swoimi przemyśleniami przedstawicielka TAT.

Odwiedzającym stoisko turystom indywidualnym TAT chciałby pokazać Tajlandię nie tylko poprzez zdjęcia i materiały promocyjne, lecz także poprzez doświadczenia. Goście mogli więc skorzystać z krótkiego tajskiego masażu karku i ramion, spróbować lokalnych przekąsek, między innymi suszonego mango, a także wziąć udział w warsztatach ozdabiania kartek z życzeniami tajską kaligrafią.

– Chcemy, żeby odwiedzający mogli poczuć choć trochę atmosferę Tajlandii. Wierzymy, że dzięki takim doświadczeniom lepiej zapamiętają nasz kraj niż wtedy, gdy tylko obejrzą zdjęcia w folderze – mówi Jana Hašlarova.

Hiszpania wraca na ITTF Warsaw w większym składzie

Na targach ITTF zadebiutowała w tym roku także Turespaña – oficjalna agencja rządowa odpowiedzialna za promocję Hiszpanii jako kierunku turystycznego. Pod jej skrzydłami prezentowały się Costa Dorada i Gran Canaria, a także park rozrywki, hotele i biura DMC.

– W ubiegłym roku byliśmy na targach jako wizytujący. Duża liczba krajów i wystawców, ale też dobre opinie o wydarzeniu przekonały nas, że warto wrócić tu w roli wystawcy – mówi Anna Dziedzic z Biura Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Warszawie.

Udział w targach miał zarówno wymiar promocyjny, jak i biznesowy. Szczególnie aktywna była Costa Dorada, która zorganizowała dodatkową prezentację pod hasłem „Costa Dorada – tu mieszkają emocje”, z udziałem przedstawicieli regionu, połączoną z warsztatami B2B.

– Wiemy, że są bardzo zadowoleni z efektów. Odbyli sporo rzeczowych, merytorycznych spotkań z dużymi polskimi touroperatorami i sądzą, że zaowocują one współpracą – relacjonowała Anna Dziedzic.

Dobrze oceniła również frekwencję w samym stoisku – niemal wszystkie materiały informacyjne znalazły odbiorców.

– Zaskoczyło nas, jak dużym powodzeniem cieszyły się nasze materiały. Jesteśmy też zadowoleni, że wiele osób dowiedziało się o istnieniu naszego biura i że mogą się do nas zgłosić po wskazówki i informacje – mówi Anna Dziedzic.

W przyszłym roku Hiszpania też wystąpi na targach i to najpewniej w większym składzie.

– Mamy już wstępne sygnały ze strony kolejnych regionów. Już teraz zainteresowanie udziałem wyraziła między innym Aragonia. Niektóre podmioty chciały dołączyć nawet w tym roku, ale zgłosiły się zbyt późno, kiedy wszystkie formalności były już załatwione – mówi Dziedzic.

Nasza rozmówczyni pochwaliła również lokalizację ITTF Warsaw. Choć PKiN jako przestrzeń wystawiennicza ma pewne ograniczenia, spowodowane układem pomieszczeń i kolumnami, samo jego położenie to atut nie do przecenienia.

– Pod względem lokalizacji trudno o lepsze miejsce. Zwracają na to uwagę również Hiszpanie. W samym centrum Warszawy mają łatwy dostęp do hoteli i innych usług. Bardzo dobrze oceniają też sale konferencyjne i ich wyposażenie audiowizualne. Byli zadowoleni z organizacji spotkań – podsumowuje Anna Dziedzic.

Mazowsze: Najważniejszy jest bezpośredni kontakt z turystami

Około 20 wystawców, w tym obiekty noclegowe, instytucje kultury i atrakcje turystyczne, prezentowały się w stoisku Mazowsza. W targach ITTF region uczestniczy od pierwszej edycji.

– Jesteśmy u siebie, a mieszkańcy Warszawy to główni odbiorcy regionalnej oferty turystycznej Mazowsza. Zależy nam więc, żeby jak najlepiej do nich docierać – mówi prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Izabela Stelmańska.

Ze względu na różnorodność turystyczną regionu trudno sprowadzić jego promocję do jednego motywu przewodniego. – Ale w dużej mierze stawiamy na turystykę aktywną i edukację. Nie każdy wie, że po Mazowszu można pływać kajakiem praktycznie przez cały rok. Zachętę do aktywnego poznawania regionu łączymy z prezentacją instytucji kultury, które uzupełniają tę ofertę, oraz miejsc, w których można przenocować – wyjaśnia prezes MROT.

Drugim ważnym aspektem jest edukacja – chodzi nie tylko o promowanie atrakcji, ale też przekazywanie wiedzy na temat odpowiedzialnego podróżowania, właściwego zachowania i dbałości o otoczenie.

Izabela Stelmańska ceni targi przede wszystkim za możliwość spotkania się z ludźmi bezpośrednio, a nie w internecie. – Bo turystyka to przede wszystkim kontakty międzyludzkie – podkreśla.

Lubuskie: Nasze atuty to przyroda i spokój

O turystów z Warszawy zabiega także województwo lubuskie, które prezentuje się na targach pierwszy raz. – Myślę, że uczestnictwo w targach to bardzo dobra inicjatywa, bo mieszkańcy Warszawy to główni odbiorcy naszej oferty turystycznej – mówi kierownik Wydziału Turystyki w Departamencie Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Łukasz Maćkowski.

Lubuskie nie należy do głównego nurtu krajowej turystyki, ale, jak podkreśla Maćkowski, to właśnie miejsca nieoczywiste i leżące poza utartymi szlakami cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

– Lubuskie jest spokojne, bliskie naturze, można tu zaznać spokoju i odpocząć od zatłoczonych miejsc. Turyści szukają dziś malowniczych krajobrazów, kontaktu z przyrodą i wytchnienia, a u nas mogą znaleźć to wszystko. Lubuskie to najbardziej zalesiony region w Polsce, mamy też ponad 600 jezior i wiele możliwości wypoczynku nad wodą – podkreśla Łukasz Maćkowski.

Lubuskie wyróżnia też nieprzerwana, licząca ponad 850 lat tradycja wytwarzania wina, która w innych polskich regionach zanikła nawet na kilkaset lat. – Stąd też jedną z najmocniejszych gałęzi naszej turystyki jest enoturystyka – mówi Maćkowski. Coraz więcej winiarzy otwiera się na działalność turystyczną. Organizują degustacje win i lokalnych produktów, zwiedzanie winnic, niektórzy inwestują też w bazę noclegową.

Do sztandarowych atrakcji województwa należy Lubuski Szlak Wina i Miodu, który skupia winnice, gospodarstwa pasieczne i muzea. Najważniejsze wydarzenia to Winobranie, Lubuskie Święto Młodego Wina i Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic.

Kujawsko-pomorskie zaprasza wycieczki szkolne

Pod flagą województwa kujawsko-pomorskiego na ITTF Warsaw promowały się Bydgoszcz, Włocławek, Żywe Muzeum Piernika i „Kujawsko-Pomorskie. Konstelacje dobrych miejsc” (oficjalna marka turystyczna i koncepcja promocji województwa kujawsko-pomorskiego, której pomysłodawcą jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna).

Dla Bydgoszczy targi to przede wszystkim okazja do bezpośrednich rozmów z nauczycielami i organizatorami wycieczek szkolnych, którzy licznie odwiedzają stoisko.

- Bo Bydgoszcz to doskonały cel wycieczek szkolnych – zapewnia Antoni Kosowski z Urzędu Miasta Bydgoszczy, reprezentujący też Bydgoskie Centrum Informacji. – Najważniejsze atrakcje są położone blisko siebie i łatwo jest zaparkować autokar. Miasto jest kompaktowe, nie przytłacza, a jednocześnie oferuje wiele możliwości, na przykład rejsy po Brdzie, które mogą być świetnym uzupełnieniem programu – dodaje.

Turystyka wodna to jeden z głównych kierunków promocji. – Jej potencjał jest ogromny. Brda przestaje być postrzegana wyłącznie przez pryzmat swojej dawnej funkcji gospodarczej, a staje się miejscem wypoczynku i rekreacji. Ważnym bodźcem do rozwoju turystycznego była rewitalizacja Wyspy Młyńskiej i Młynów Rothera. Teraz sukcesywnie przebudowujemy bulwary. To również odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy wskazali, że woda jest dla nich szczególnie ważna – opowiada Antoni Kosowski.

– Co roku opracowujemy nowe tematy i propozycje zwiedzania. Chcemy pokazywać miasto z różnych perspektyw: muzycznej, wodnej, historycznej i architektonicznej. A targi są dla nas okazją nie tylko do zaprezentowania naszej oferty, ale też nawiązania kontaktów z organizatorami wyjazdów. Odbyłem już wiele rozmów i spodziewam się, że w najbliższych tygodniach przełożą się one na konkretne zapytania – podsumowuje Antoni Kosowski.