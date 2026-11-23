Sztuczna inteligencja już pomaga podróżnym wyszukiwać oferty, planować wyjazdy i poruszać się w trakcie podróży. Kolejnym etapem może być delegowanie jej bardziej odpowiedzialnych zadań: rezerwowania, realizowania płatności, zmieniania planów i reagowania na zakłócenia. Nie wiadomo jednak, w jakim zakresie klienci będą gotowi powierzyć jej takie decyzje.
To właśnie poziom zaufania do technologii i gotowość do przekazania jej kontroli nad kolejnymi etapami podróży stanowią główny temat raportu „The Intelligent Journey 2032”. Opracowanie przygotowały firma Stratforma i profesor Steven Weber z Graduate School of Information na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, na zlecenie Amadeusa.
Autorzy analizują cztery możliwe scenariusze rozwoju podróżowania na początku następnej dekady. Nie przedstawiają jednej prognozy, lecz pokazują różne kierunki, w których może rozwijać się rynek w zależności od relacji między podróżnymi a systemami sztucznej inteligencji.
Pierwszy scenariusz, określony jako „Podróżni zadowoleni?”, zakłada, że AI będzie działać przede wszystkim w tle, usprawniając przebieg podróży. Mimo ułatwień klienci nadal mogą jednak obawiać się utraty kontroli nad podejmowanymi decyzjami.
W drugim wariancie, „Maszyna kontra maszyna”, agenci AI reprezentujący podróżnych będą bezpośrednio komunikować się z systemami linii lotniczych, hoteli i innych dostawców. Zmieni to sposób wyszukiwania, porównywania i wyboru usług, a także może mieć konsekwencje dla budowania marek i programów lojalnościowych.
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Trzeci scenariusz, „Wielkie rozłączenie”, przewiduje podział rynku na firmy przygotowane do obsługi klientów korzystających z agentów AI oraz te, które nie będą w stanie dostosować się do nowych rozwiązań. W efekcie doświadczenia podróżnych mogą znacząco się różnić w zależności od dostawcy usług.
Ostatni wariant, „Zrównoważone granice”, zakłada, że sztuczna inteligencja będzie coraz sprawniej radzić sobie ze złożonymi zadaniami i koordynować podróż w tle. Ludzie zachowają natomiast większą swobodę wyboru, spontaniczność i możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.
W każdym z analizowanych scenariuszy istotne znaczenie ma zakres uprawnień, jakie podróżni będą przyznawać swoim agentom AI. Dostawcy usług będą musieli uwzględniać nie tylko wyraźną zgodę klienta, lecz także ustalone limity wydatków i możliwość odzyskania przez niego kontroli nad procesem.
Ważną rolę może odegrać również zweryfikowana tożsamość cyfrowa i portfel cyfrowy. Dzięki nim agent będzie mógł potwierdzić, kogo reprezentuje, jakie zakupy może realizować i jakimi zasadami powinien się kierować. Uprawnienia te będą musiały być weryfikowane przez dostawców usług, operatorów płatności i systemy obsługujące podróż.
Rozwój technologii nie musi przy tym oznaczać ograniczenia roli człowieka. Przejmując rutynowe zadania i koordynując działania w przypadku zmian planów, AI może pozwolić profesjonalnym doradcom skoncentrować się na bardziej złożonych sytuacjach, wymagających oceny i bezpośredniego wsparcia.
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Dla firm turystycznych szansą może być nie tylko obsługa pojedynczej rezerwacji, ale koordynowanie całej podróży. Chodzi o połączenie usług linii lotniczych, hoteli, płatności, systemów identyfikacji i obsługi sytuacji zakłócających realizację wyjazdu.
Autorzy raportu zwracają uwagę, że szczególnie ważnym sprawdzianem dla nowych rozwiązań będzie reagowanie na nieprzewidziane sytuacje. Integracja danych i systemów operacyjnych różnych podmiotów może ułatwić rozwiązywanie rutynowych problemów, pozostawiając ludziom podejmowanie decyzji w bardziej newralgicznych momentach.
Znaczenie zaufania do AI pokazuje również wcześniejsze badanie Amadeusa „Tailored Horizons”. Objęło ono 1000 podróżnych, w tym 500 regularnie podróżujących służbowo. Wynika z niego, że 74 procent respondentów korzystało ze sztucznej inteligencji przy planowaniu podróży, ale tylko 20 procent pozwalało jej wydawać pieniądze w ramach ustalonego budżetu bez uzyskania dodatkowej zgody.
Różnica wynosząca 54 punkty procentowe pokazuje, że gotowość do korzystania z AI przy planowaniu wyjazdu nie oznacza jeszcze takiej samej skłonności do przekazywania jej odpowiedzialności za rezerwacje, płatności i zarządzanie zmianami.
– W erze sztucznej inteligencji decydującym pytaniem jest, jak dużą swobodę podróżni są skłonni dać jej w działaniu. Rolą Amadeusa jest stworzenie fundamentu każdej podróży, łączenie danych, płatności i systemów operacyjnych, które przekształcają prośbę podróżnego w bardziej efektywną podróż – mówi Decius Valmorbida, prezes Travel w Amadeus.
Jak dodaje, chodzi o koordynowanie całej podróży w liniach lotniczych, na lotniskach, w hotelach i u innych dostawców usług turystycznych, tak aby poszczególne elementy współdziałały ze sobą. W ocenie przedstawiciela firmy rozwój AI może pomóc podróżnym podejmować lepsze decyzje, przewidywać problemy i szybciej reagować na zmiany planów.
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Z kolei Nick Turner, założyciel i dyrektor zarządzający Stratforma, podkreśla, że najważniejszym zagadnieniem analizowanym w badaniu była gotowość ludzi do delegowania maszynom podejmowania decyzji. Jak zaznacza, scenariusze pozwalają przyjrzeć się tej niepewności bez zakładania, że przyszłość rozwinie się w jeden określony sposób.
W każdym z rozpatrywanych wariantów powracały podobne pytania: czy ludzie będą mogli polegać na technologii, czy zapewni im ona lepsze doświadczenia, czy będzie w stanie potwierdzić, w czyim imieniu działa, i czy poradzi sobie w sytuacji, gdy coś pójdzie niezgodnie z planem.
Sylvain Roy, dyrektor ds. technologii w Amadeusie, zwraca natomiast uwagę na możliwości przewidywania potrzeb podróżnych i personalizowania usług. Według niego połączenie technologii, wiedzy i partnerstw ma pomóc firmom turystycznym wykorzystywać AI na kolejnych etapach podróży – od rezerwacji i płatności po zmiany i obsługę zakłóceń.
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