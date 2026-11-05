Na lotnisku Malpensa w Mediolanie bezpiecznie wylądowały w czwartek dwa samoloty, na których pokładzie ogłoszono wcześniej alarmy bombowe - przekazała agencja ANSA. Były to samoloty linii Aegean Airlines lecący z Salonik i Ryanair zmierzający z Porto. Obie maszyny leciały do Mediolanu, po wszczęciu alarmu nie zostały jednak przekierowane i bezpiecznie wylądowały w porcie docelowym.

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Media w Bułgarii podały informacje o trzech samolotach, które awaryjnie lądowały w Sofii po alarmach bombowych. Bułgarskie ministerstwo transportu przekazało później, że po sprawdzeniu maszyn nie wykryto żadnego zagrożenia.

W Bukareszcie wylądował samolot linii Wizz Air z Mediolanu po informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Rumuńskie służby wywiadowcze poinformowały, że po sprawdzeniu samolotu nie potwierdzono tego zagrożenia.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Seria alarmów bombowych. Ponad 1500 osób zatrzymanych na greckiej wyspie Ponad 1500 osób utknęło we wtorek w porcie na wyspie Syros w Grecji po tym, jak w związku z alarmem bombowym zatrzymano tam statek wycieczkowy zmie...

LOT: brak niebezpiecznych przedmiotów w samolocie do Brukseli

- W samolocie LOTu lecącym z Warszawy do Brukseli nie wykryto żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów – poinformował PAP rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Media wcześniej informowały o alarmach bombowych dotyczących kilku samolotów w Europie, m.in. rejsu LOT-u do Brukseli.

Belgijski dziennik „Le Soir” poinformował o lądowaniu samolotu pasażerskiego PLL LOT na lotnisku Zaventem w Brukseli w związku z „podejrzanym zgłoszeniem”.

„Po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa rejsu LO235 z Warszawy do Brukseli załoga samolotu została poinformowana o sytuacji i przeprowadziła kontrolę pokładu zgodnie z obowiązującymi procedurami. W jej wyniku nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych przedmiotów” - przekazał rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.

Podkreślił, że samolot wylądował na lotnisku w Brukseli; służby przeprowadziły dodatkową kontrolę maszyny, która również nie wykazała obecności żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów.

Czechy - alarmy bombowe na pokładach czterech samolotów do Pragi

Czeska policja otrzymała w czwartek zgłoszenia o zagrożeniu bombowym na pokładzie czterech samolotów lecących do Pragi. Przygotowujemy się na przyjęcie tych jednostek, zagrożenie oceniamy jako niewielkie, ale nie lekceważymy go - przekazała policja w serwisie X.

Fińskie linie lotnicze Finnair poinformowały też o kolejnej takiej sytuacji, dotyczącej samoloty lecącego z Helsinek do Wiednia.

Z kolei Airbus A320 lecący z Dublina do Rzymu został przekierowany do bazy lotniczej Evreux w północno-zachodniej Francji.

Seria alarmów bombowych trwa od kilku dni

Z powodu alarmu lotniczego do bazy lotniczej Evreux w północno-zachodniej Francji przekierowany został Airbus A320 irlandzkich linii Aer Lingus, lecący z Dublina do Rzymu - poinformowała kancelaria premiera Francji Sebastiena Lecornu, dodając, że na bieżąco monitoruje sytuację. Na pokładzie znajdowało się 151 pasażerów i sześcioro członków załogi.

Serię gróźb wymierzonych w kilka lotów komercyjnych odnotowano w Europie także dwa dni wcześniej, we wtorek. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Cztery dotyczyły lotów obsługiwanych przez Ryanair (z Manchesteru do Murcji, z Lizbony do Rzymu, z Dublina do Rzymu oraz z Dublina do Sofii). Groźby dotyczyły również dwóch rejsów do Warszawy - z Kopenhagi (samolot linii skandynawskich linii SAS) oraz z lotniska Londyn-Heathrow (PLL LOT) - a także lotu linii Wizz Air z Bergamo we Włoszech do Sofii.

W poniedziałek samolot Wizz Air lecący z Londynu do stolicy Bułgarii został przekierowany do Budapesztu po otrzymaniu informacji o bombie na pokładzie. Zagrożenia nie potwierdzono.