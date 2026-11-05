Jednym z samolotów, który lądował w Mediolanie po wiadomości, że wiezie bombę, był samolot linii Ryanair
Na lotnisku Malpensa w Mediolanie bezpiecznie wylądowały w czwartek dwa samoloty, na których pokładzie ogłoszono wcześniej alarmy bombowe - przekazała agencja ANSA. Były to samoloty linii Aegean Airlines lecący z Salonik i Ryanair zmierzający z Porto. Obie maszyny leciały do Mediolanu, po wszczęciu alarmu nie zostały jednak przekierowane i bezpiecznie wylądowały w porcie docelowym.
Media w Bułgarii podały informacje o trzech samolotach, które awaryjnie lądowały w Sofii po alarmach bombowych. Bułgarskie ministerstwo transportu przekazało później, że po sprawdzeniu maszyn nie wykryto żadnego zagrożenia.
W Bukareszcie wylądował samolot linii Wizz Air z Mediolanu po informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Rumuńskie służby wywiadowcze poinformowały, że po sprawdzeniu samolotu nie potwierdzono tego zagrożenia.
Czytaj więcej
Ponad 1500 osób utknęło we wtorek w porcie na wyspie Syros w Grecji po tym, jak w związku z alarmem bombowym zatrzymano tam statek wycieczkowy zmie...
- W samolocie LOTu lecącym z Warszawy do Brukseli nie wykryto żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów – poinformował PAP rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Media wcześniej informowały o alarmach bombowych dotyczących kilku samolotów w Europie, m.in. rejsu LOT-u do Brukseli.
Belgijski dziennik „Le Soir” poinformował o lądowaniu samolotu pasażerskiego PLL LOT na lotnisku Zaventem w Brukseli w związku z „podejrzanym zgłoszeniem”.
„Po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa rejsu LO235 z Warszawy do Brukseli załoga samolotu została poinformowana o sytuacji i przeprowadziła kontrolę pokładu zgodnie z obowiązującymi procedurami. W jej wyniku nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych przedmiotów” - przekazał rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.
Podkreślił, że samolot wylądował na lotnisku w Brukseli; służby przeprowadziły dodatkową kontrolę maszyny, która również nie wykazała obecności żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów.
Czeska policja otrzymała w czwartek zgłoszenia o zagrożeniu bombowym na pokładzie czterech samolotów lecących do Pragi. Przygotowujemy się na przyjęcie tych jednostek, zagrożenie oceniamy jako niewielkie, ale nie lekceważymy go - przekazała policja w serwisie X.
Fińskie linie lotnicze Finnair poinformowały też o kolejnej takiej sytuacji, dotyczącej samoloty lecącego z Helsinek do Wiednia.
Z kolei Airbus A320 lecący z Dublina do Rzymu został przekierowany do bazy lotniczej Evreux w północno-zachodniej Francji.
Z powodu alarmu lotniczego do bazy lotniczej Evreux w północno-zachodniej Francji przekierowany został Airbus A320 irlandzkich linii Aer Lingus, lecący z Dublina do Rzymu - poinformowała kancelaria premiera Francji Sebastiena Lecornu, dodając, że na bieżąco monitoruje sytuację. Na pokładzie znajdowało się 151 pasażerów i sześcioro członków załogi.
Serię gróźb wymierzonych w kilka lotów komercyjnych odnotowano w Europie także dwa dni wcześniej, we wtorek. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Cztery dotyczyły lotów obsługiwanych przez Ryanair (z Manchesteru do Murcji, z Lizbony do Rzymu, z Dublina do Rzymu oraz z Dublina do Sofii). Groźby dotyczyły również dwóch rejsów do Warszawy - z Kopenhagi (samolot linii skandynawskich linii SAS) oraz z lotniska Londyn-Heathrow (PLL LOT) - a także lotu linii Wizz Air z Bergamo we Włoszech do Sofii.
W poniedziałek samolot Wizz Air lecący z Londynu do stolicy Bułgarii został przekierowany do Budapesztu po otrzymaniu informacji o bombie na pokładzie. Zagrożenia nie potwierdzono.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas