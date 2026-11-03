W sezonie zimowym Air France obsługuje niemal 170 kierunków w 78 krajach, realizując do 725 lotów dziennie, natomiast KLM – 164 kierunki w 64 krajach, w tym 93 w Europie i 71 międzykontynentalnych – podaje Grupa Air France-KLM w komunikacie.

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Obaj przewoźnicy zwiększają pulę oferowanych miejsc na wybranych trasach cieszących się dużą popularnością zimą i wprowadzają do siatki nowe kierunki.

Grupa rozwija się w Ameryce Północnej

Grupa kontynuuje inwestycje w siatkę północnoamerykańską. W odpowiedzi na utrzymujący się duży popyt Air France zwiększa całkowitą podaż miejsc w rejsach do Ameryki Północnej o 6 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Uruchomione latem 2026 roku bezpośrednie połączenie z Paryża (lotnisko Charles de Gaulle) do Las Vegas pozostanie w rozkładzie również zimą, przewoźnik zwiększy także liczbę rejsów do Orlando i Bostonu. Tej zimy Air France zaoferuje w sumie 23 kierunki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku (Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Meksyk, Miami, Montreal, Nowy Jork-JFK, Nowy Jork-Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver i Waszyngton).

W zimowym rozkładzie KLM znajdą się dwa nowe kierunki północnoamerykańskie. Po trzyletniej przerwie linia wznowi loty do Minneapolis, a rejsy do San Diego pierwszy raz będą oferowane przez cały sezon zimowy.

Więcej lotów do Ameryki Południowej i Azji

Air France i KLM planują zwiększyć częstotliwość lotów na wybranych trasach cieszących się dużym zainteresowaniem w sezonie zimowym. Oferowanie Air France na trasach do Ameryki Południowej wzrośnie o 3 procent. Przewoźnik zaplanował dodatkowe loty do Rio de Janeiro, Fortalezy, Salvadoru de Bahia, Santiago de Chile i Punta Cana.

KLM uruchomi więcej połączeń do Panamy, São Paulo i na wyspę Curaçao.

Podróżni wybierający się do Azji będą mieli więcej rejsów Air France na Phuket i do Bangkoku. Przewoźnik zaplanował również sezonowe loty na Malediwy, które będą realizowane dwa razy w tygodniu do początku marca.

W Afryce Air France zwiększy częstotliwość połączeń do Kilimandżaro i na Zanzibar, a także do Konakry i Libreville.

Wznowienia i zawieszenia lotów

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie część połączeń pozostaje zawieszona. KLM nie będzie realizował lotów do Dubaju przez cały sezon zimowy, do 27 marca 2027 roku. Planowane wznowienie lotów KLM do Rijadu i Dammamu od końca listopada 2026 jest uzależnione od sytuacji w regionie. Loty Air France do Rijadu i Dubaju również pozostają czasowo zawieszone.

KLM zamierza kontynuować połączenie z Amsterdamu do Tel Awiwu, które zostało wznowione 25 sierpnia 2026 roku. Ponadto pracuje nad przywróceniem tras do Kigali i Entebbe. W wypadku tego drugiego kierunku wznowienie lotów będzie uzależnione od zniesienia obowiązujących ograniczeń dotyczących podróży i wjazdu.

Zmiany w siatce europejskiej

W Europie KLM zwiększy liczbę połączeń do wybranych miast, wśród których znalazły się Rovaniemi i Kittilä w Laponii, a także Florencja i Bazylea. Air France zrealizuje dodatkowe loty do Porto, Londynu (lotnisko Gatwick), Zurychu, Rabatu, Erywania i na Teneryfę.

Tania spółka zależna Grupy Air France-KLM, Transavia France, tej zimy będzie latać na 174 trasach w 26 krajach.

Loty Air France i KLM z Polski

Tej zimy Grupa Air France-KLM zaoferuje do 142 rejsów tygodniowo do Amsterdamu i Paryża z pięciu miast w Polsce. W nowym rozkładzie pojawiło się trzecie codzienne połączenie z Poznania do Amsterdamu i więcej miejsc w rejsach między Gdańskiem a stolicą Holandii, dzięki podstawieniu większych samolotów.

KLM połączy Amsterdam z Warszawą (do 28 lotów tygodniowo), Krakowem (do 27), Gdańskiem (do 28), Wrocławiem (do 14) i Poznaniem (do 21), a Air France – Paryż z Warszawą (do 24 lotów tygodniowo).

Inwestycje w produkt i flotę

KLM włączył do swojej floty pierwszy z zamówionych airbusów A350 i planuje w sezonie zimowym odebranie kilku kolejnych maszyn. W tym samym czasie przewoźnik będzie kontynuował wycofywanie z eksploatacji airbusów A330-200. Nowe maszyny będą realizowały loty na trasach do Toronto (pierwszy odbył się 30 października), Montrealu, Kilimandżaro, Dar es Salaam, Nairobi i na Zanzibar.

KLM wprowadził zapowiedzianą wcześniej nową koncepcję serwisu pokładowego w rejsach w Europie KLM Grand Cafe. Od października podróżni mogą zamawiać posiłki z wyprzedzeniem lub wybierać produkty z menu dostępnego na pokładzie. Jednocześnie linia utrzymuje bezpłatny podstawowy serwis pokładowy.

W Air France trwa instalacja zmodernizowanych kabin klasy pierwszej La Première, wprowadzonych na rynek wiosną 2025 roku. W sezonie zimowym zostanie w nie wyposażonych 25 samolotów typu boeing 777-300ER. Aktualnie mogą z nich korzystać pasażerowie podróżujący z Paryża do Bostonu, Miami i Houston, a od 1 lutego 2027 roku także do Newark.

Kolejną ważną inwestycją Air France jest szerokopasmowy, bezpłatny internet pokładowy. Obecnie ma go już 70 procent floty, a do końca 2026 roku będzie on dostępny w 80 procentach floty. Zakończenie instalacji we wszystkich samolotach i na wszystkich trasach w siatce francuskiego przewoźnika planowane jest w 2027 roku.