Firma SkySpot stworzyła narzędzie cyfrowe oparte na analityce predykcyjnej, które ma pomóc pasażerom linii lotniczych odpowiedzieć na pytanie, kiedy najlepiej wyjechać na lotnisko. Jak wyjaśnia założyciel tego startupu Ke'Shawn Alexander w rozmowie z portalem Phocuswire, teraz podróżni samodzielnie na podstawie informacji o ruchu drogowym, liniach lotniczych, czasie, jaki może być potrzebny na oczekiwanie do kontroli bezpieczeństwa i wiedzy ogólnej o warunkach na lotnisku muszą sobie sami oszacować, ile potrzebują czasu, żeby nie spóźnić się na samolot, ale też, żeby nie czekać na lotnisku niepotrzebnie. Często polegają na ogólnych zaleceniach, takich jak przyjazd dwie godziny przed odlotem.

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Ile czasu potrzeba od wyjścia z domu do wejścia do samolotu?

SkySpot chce połączyć rozproszone dane w jeden model podróży od domu do wejścia do samolotu. Na tej podstawie aplikacja ma rekomendować konkretną godzinę wyjazdu. Rozwiązanie ma również ocenić, po jakim czasie pasażer opuści lotnisko w drodze powrotnej.

Firma zamierza doskonalić model wraz z kolejnymi doświadczeniami użytkowników. Porównywanie przewidywanego przebiegu przejazdu z rzeczywistymi wynikami ma zwiększać dokładność rekomendacji i pozwalać gromadzić własne dane dotyczące dojazdów na lotniska.

Zdaniem Alexandra znaczenie ma nie tylko dostarczenie klientom precyzyjniejszej informacji, ale i połączenie danych, które obecnie pozostają rozproszone między różnymi usługodawcami. W przyszłości taka warstwa analityczna może pomóc partnerom z branży turystycznej lepiej zrozumieć przemieszczanie się pasażerów na trasie od domu do bramki.

1,99 dolara za poradę, kiedy wyjść z domu

SkySpot przygotowuje model biznesowy typu freemium, dostosowany do częstotliwości podróżowania. Podstawowe informacje dotyczące dnia wyjazdu mają pozostać bezpłatne. Osoby podróżujące okazjonalnie będą mogły kupić plan na przyszłość za 1,99 dolara.

Dla aktywniejszych użytkowników przewidziano miesięczny pakiet za 6,99 dolara, a często latający będą mogli skorzystać z rocznej subskrypcji SkySpot Pro za 69 dolarów.

Startup planuje rozpocząć pobieranie opłat po wyjściu aplikacji z fazy beta, między czwartym kwartałem 2026 roku a pierwszym kwartałem 2027 roku. Na razie z wersji beta korzysta 200 klientów.

Klienci wakacyjni i biznesowi mogą być zainteresowani nową aplikacją

W dalszej perspektywie firma chce rozwijać współpracę biznesową. Potencjalnymi jej partnerami reklamowymi są lotniska, linie lotnicze i firmy turystyczne. SkySpot dostrzega również możliwości licencjonowania własnych rozwiązań analitycznych i wykorzystania ich w planowaniu podróży służbowych.

Firma sprawdza zapotrzebowanie na swoje rozwiązanie za pomocą testów i rozmów z potencjalnymi klientami. Na początkowym etapie rozesłała ponad 45 ankiet i przeprowadziła ponad 20 wywiadów. Według Alexandra 95 procent respondentów potwierdziło istnienie problemu, na który szuka odpowiedzi SkySpot.

Pierwszą grupą docelową jest ponad 48 milionów często podróżujących pasażerów lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Startup chce docierać do osób wyjeżdżających służbowo, w celach wypoczynkowych i regularnie latających.