Podlasie objęto programem dofinansowania, żeby zachęcić turystów do spędzania tu czasu, mimo obaw związanych z sytuacją za wschodnią granicą
Program zastąpił dotychczasowy bon turystyczny, który realizowany był w regionie od ubiegłego roku.
Podlaski Bon Turystyczny był autorskim pomysłem samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodziło też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów, również poza tradycyjnym sezonem.
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W tym roku odbyły się jego dwie tury – wiosenna i letnia. Jesienna odsłona została zamieniona na pierwszą turę Podlaskiego Czeku Turystycznego. To projekt ze wsparciem 6 mln zł z budżetu państwa dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego – regionów przygranicznych leżących we wschodniej części kraju.
Pieniądze na czeki – po 1,5 miliona złotych - dostają regionalne organizacje turystyczne w tych województwach.
Dotąd odbyły się dwie tury tego projektu: wrześniowa i październikowa. W pierwszej wygenerowano w Podlaskiem blisko 6,7 tysiąca, w drugiej ponad 5,8 tysiąca czeków.
Z dofinansowania mogą korzystać między innymi seniorzy i posiadacze Karty Dużej Rodziny, dla których przeznaczane są oddzielne pule pieniędzy.
Dofinansowanie wynosi 300 złotych na minimum dwa kolejne noclegi w obiekcie, który uczestniczy w programie.
W poniedziałek rozdzielana będzie pula czeków przeznaczonych na pobyty turystyczne w Podlaskiem w listopadzie. Rejestracja jest wyłącznie elektroniczna, a nabór wniosków rozpocznie się między godziną 11 a 12 (chodzi o moment, w którym formularz zacznie być aktywny) na stronie podlaskiczekturystyczny.pl.
Nabory organizowane co miesiąc mają zminimalizować ryzyko, że wygenerowane bony nie zostaną wykorzystane, jak zdarzało się w wypadku wcześniej wydawanego Podlaskiego Bonu Turystycznego.
Na cały projekt do końca listopada Podlasie przeznaczy łącznie 3,4 miliona złotych, w tym 1,5 miliona złotych z budżetu państwa z puli Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na promocję czterech województw Polski Wschodniej, których turystyka ucierpiała w związku z wojną na Ukrainie.
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