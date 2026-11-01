Program zastąpił dotychczasowy bon turystyczny, który realizowany był w regionie od ubiegłego roku.

Reklama Reklama

Podlaski Bon Turystyczny był autorskim pomysłem samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodziło też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów, również poza tradycyjnym sezonem.

300 złotych na co najmniej dwa noclegi

W tym roku odbyły się jego dwie tury – wiosenna i letnia. Jesienna odsłona została zamieniona na pierwszą turę Podlaskiego Czeku Turystycznego. To projekt ze wsparciem 6 mln zł z budżetu państwa dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego – regionów przygranicznych leżących we wschodniej części kraju.

Pieniądze na czeki – po 1,5 miliona złotych - dostają regionalne organizacje turystyczne w tych województwach.

Dotąd odbyły się dwie tury tego projektu: wrześniowa i październikowa. W pierwszej wygenerowano w Podlaskiem blisko 6,7 tysiąca, w drugiej ponad 5,8 tysiąca czeków.

Z dofinansowania mogą korzystać między innymi seniorzy i posiadacze Karty Dużej Rodziny, dla których przeznaczane są oddzielne pule pieniędzy.

Dofinansowanie wynosi 300 złotych na minimum dwa kolejne noclegi w obiekcie, który uczestniczy w programie.

W poniedziałek rozdzielana będzie pula czeków przeznaczonych na pobyty turystyczne w Podlaskiem w listopadzie. Rejestracja jest wyłącznie elektroniczna, a nabór wniosków rozpocznie się między godziną 11 a 12 (chodzi o moment, w którym formularz zacznie być aktywny) na stronie podlaskiczekturystyczny.pl.

Pieniądze na czeki mają wesprzeć branżę turystyczną

Nabory organizowane co miesiąc mają zminimalizować ryzyko, że wygenerowane bony nie zostaną wykorzystane, jak zdarzało się w wypadku wcześniej wydawanego Podlaskiego Bonu Turystycznego.

Na cały projekt do końca listopada Podlasie przeznaczy łącznie 3,4 miliona złotych, w tym 1,5 miliona złotych z budżetu państwa z puli Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na promocję czterech województw Polski Wschodniej, których turystyka ucierpiała w związku z wojną na Ukrainie.