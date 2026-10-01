Program Podlaski Czek Turystyczny realizuje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT). Czek zastąpił wcześniejszy autorski podlaski bon turystyczny wdrażany od 2025 r. w regionie, aby przyciągnąć turystów i pokazać, że mimo trudnej sytuacji geopolitycznej na wschodzie, Podlaskie jest bezpieczne i atrakcyjne do wypoczynku.

Reklama Reklama

Czek turystyczny jest programem współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ministerstwo przekazało po 1,5 mln zł regionalnym organizacjom turystycznym w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Pieniądze dokładają też samorządy województw.

Ministerstwo dofinansowuje tylko noclegi turystyczne seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Z czeku mogą także korzystać dorośli turyści indywidualni z całej Polski. 300 zł dopłaty można dostać za przyjazd do Podlaskiego na minimum dwa noclegi do miejsc wybranych z bazy ponad 400 obiektów w regionie, które biorą udział w programie.

Czeki dla seniorów i rodzin z dziećmi

W czwartek na stronie podlaskiczekturystyczny.pl generowano czeki do realizacji w październiku. Trzeba było się zalogować, a czek to elektroniczny kod, który otrzymuje turysta.

Władze województwa podlaskiego i PROT informowały wcześniej, że pierwotna suma do rozdysponowania na październik to 800 tysięcy złotych.

Urząd marszałkowski poinformował, że seniorzy uzyskali na październik ponad 2,6 tys. czeków, posiadacze Karty Dużej Rodziny ponad 1,6 tysiąca i tyle samo turyści indywidualni.

Czeki dla turystów rozeszły się w niecałe dwie minuty

Urząd ocenił, że zainteresowanie było bardzo duże. Czeki dla turystów rozeszły się w niecałe dwie minuty od rozpoczęcia naboru, przeznaczone dla seniorów w nieco ponad 11 minut, a te dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w nieco ponad 17 minut - poinformował urząd marszałkowski.

Największym zainteresowaniem czek cieszył się wśród mieszkańców województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego - podsumował urząd.

Wygenerowane w czwartek czeki można realizować do końca października. Kolejna szansa na czeki będzie 2 listopada. Wówczas będą generowane dopłaty do realizacji w listopadzie.