W czwartek pojawi się nowa szansa nazdobycie czeku
We wrześniu, podczas pierwszej tury programu Lubelski Czek Turystyczny, wytworzono około 7 tysięcy elektronicznych czeków, każdy opiewał na 300 złotych. W tym 5,8 tysiąca dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny i 1,2 tysiąca dla dorosłych obywateli Polski. Planowane są jeszcze dwie tury programu. W sumie na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych.
Czytaj więcej
Ponad 6,3 miliona złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowej i uzdrowiskowej w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w sezonie letnim 2026 roku. We wszys...
Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki mówi, że we wrześniu turyści wykorzystali prawie połowę czeków, czyli około 3,2 tysiąca. – To bardzo dobry wynik. Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, hotelarzami i też są zadowoleni. Widzimy, że w weekendy rośnie ruch turystyczny – dodaje.
Pozostałe 3,8 tysiąca niezrealizowanych bonów zostanie udostępnione w kolejnej turze programu, która rusza w czwartek (1 października) o godzinie 10. – Na drugą turę przygotowaliśmy łącznie ponad 4,7 tysiąca czeków, z czego 3,6 tysiąca dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz 1,1 tysiąca dla pełnoletnich Polaków – wyjaśnił Kamieniecki.
Czeki, wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego, turyści mogą wykorzystać do 1 listopada.
Trzecia tura ruszy 2 listopada. Dofinansowanie wyniesie tak samo 300 złotych i dotyczyć będzie pobytu z minimum dwoma noclegami.
Czeku nie można sprzedać ani przekazać innej osobie, nie podlega też wymianie na gotówkę czy inne świadczenia pieniężne. Rezerwacji należy dokonywać bezpośrednio w wybranym miejscu. W bazie obiektów noclegowych w tym regionie znajduje się ponad 260 obiektów.
Czytaj więcej
Pierwsza partia elektronicznych czeków turystycznych, które zapewniają dofinansowanie noclegów w województwie warmińsko-mazurskim, rozeszła się w n...
Na tę formę dofinansowania wypoczynku w Lubelskiem przeznaczono 3 miliony złotych, w tym 1,5 miliona złotych pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a kolejne 1,5 miliona złotych dołożył samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze przeznaczone są na czeki dla seniorów powyżej 60. roku życia i dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny. Z pieniędzy samorządu województwa finansowane finansowane są z kolei czeki dla innych dorosłych Polaków.
Finansowany z ministerstwa sportu program dotyczący dopłat do wypoczynku od września ruszył w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ma on wesprzeć potencjał turystyczny regionów przygranicznych leżących na wschodzie Polski.
Województwo lubelskie odwiedziło w ubiegłym roku ok. 3,2 miliona turystów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas