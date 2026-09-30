We wrześniu, podczas pierwszej tury programu Lubelski Czek Turystyczny, wytworzono około 7 tysięcy elektronicznych czeków, każdy opiewał na 300 złotych. W tym 5,8 tysiąca dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny i 1,2 tysiąca dla dorosłych obywateli Polski. Planowane są jeszcze dwie tury programu. W sumie na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych.

Reklama Reklama

Lubelscy przedsiębiorcy zadowoleni z ruchu turystycznego

Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki mówi, że we wrześniu turyści wykorzystali prawie połowę czeków, czyli około 3,2 tysiąca. – To bardzo dobry wynik. Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, hotelarzami i też są zadowoleni. Widzimy, że w weekendy rośnie ruch turystyczny – dodaje.

Pozostałe 3,8 tysiąca niezrealizowanych bonów zostanie udostępnione w kolejnej turze programu, która rusza w czwartek (1 października) o godzinie 10. – Na drugą turę przygotowaliśmy łącznie ponad 4,7 tysiąca czeków, z czego 3,6 tysiąca dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz 1,1 tysiąca dla pełnoletnich Polaków – wyjaśnił Kamieniecki.

Czeki, wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego, turyści mogą wykorzystać do 1 listopada.

Trzecia tura ruszy 2 listopada. Dofinansowanie wyniesie tak samo 300 złotych i dotyczyć będzie pobytu z minimum dwoma noclegami.

Czeku nie można sprzedać ani przekazać innej osobie, nie podlega też wymianie na gotówkę czy inne świadczenia pieniężne. Rezerwacji należy dokonywać bezpośrednio w wybranym miejscu. W bazie obiektów noclegowych w tym regionie znajduje się ponad 260 obiektów.

3 miliony złotych z ministerstwa i samorządu

Na tę formę dofinansowania wypoczynku w Lubelskiem przeznaczono 3 miliony złotych, w tym 1,5 miliona złotych pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a kolejne 1,5 miliona złotych dołożył samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze przeznaczone są na czeki dla seniorów powyżej 60. roku życia i dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny. Z pieniędzy samorządu województwa finansowane finansowane są z kolei czeki dla innych dorosłych Polaków.

Finansowany z ministerstwa sportu program dotyczący dopłat do wypoczynku od września ruszył w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ma on wesprzeć potencjał turystyczny regionów przygranicznych leżących na wschodzie Polski.

Województwo lubelskie odwiedziło w ubiegłym roku ok. 3,2 miliona turystów.