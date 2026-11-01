Prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki poinformował PAP, że w październiku, podczas drugiej tury programu Lubelski Czek Turystyczny, wygenerowano ok. 4,7 tysiąca czeków po 300 złotych każdy: 3,6 tysiąca dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny i 1,1 tysiąca dla pozostałych dorosłych obywateli Polski.

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Według wstępnych danych, w październiku turyści wykorzystali ponad 50 procent – ok. 2,4 tysiąca bonów, z czego ok. 1,9 tysiąca to byli seniorzy i posiadacze Karty Dużej Rodziny. Nie są to ostateczne statystyki, ponieważ czeki można było realizować do 31 października.

Czeki do wykorzystania w listopadzie na Lubelszczyźnie

Niewykorzystane bony zostaną udostępnione w trzeciej turze programu, która rusza w poniedziałek (2 listopada) o godzinie 10. – Planujemy rozdysponować łącznie około 2,6 tysiąca czeków. To ostatnia szansa w tym roku, dlatego zależy nam, aby czeki były aktywnie wykorzystywane, żeby nie zmarnować okazji na wsparcie finansowe dla regionu i branży turystycznej – dodaje prezes LROT.

Bony wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści będą mogli wykorzystać do 30 listopada.

Rafał Kamieniecki podkreśla, że są plany Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby kontynuować ten program w przyszłym roku. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, dostajemy wiele sygnałów z branży o tym, że bardzo uratowało to sezon i poprawiło stopień zajętości w obiektach noclegowych – zaznacza.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Listopadowa szansa na czeki turystyczne do wykorzystania na Podlasiu W poniedziałek, 2 listopada, osoby zainteresowane wypoczynkiem w Podlaskiem będą mogły ubiegać się o 300 złotych dofinansowania noclegów w tym regi...

Z dotychczasowych statystyk wynika, że najwięcej osób odwiedziło Lubelszczyznę z woj. mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Największą popularnością cieszyły się Kazimierz Dolny, Nałęczów i Roztocze.

Dofinansowanie wynosi 300 złotych i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. Czeku nie można sprzedać ani przekazać innej osobie, nie podlega też wymianie na gotówkę czy inne świadczenia pieniężne. Rezerwacji należy dokonywać bezpośrednio w wybranym miejscu. W bazie obiektów noclegowych w województwie lubelskim znajduje się prawie 290 obiektów.

Pieniądze z kasy samorządu i państwa

Na tę formę dofinansowania wypoczynku na Lubelszczyźnie przeznaczono 3 miliony złotych, w tym 1,5 miliona złotych pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z programu Czek Turystyczny, a kolejne 1,5 miliona złotych dołożył samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze przeznaczone są na czeki dla seniorów powyżej 60. roku życia i dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa finansowane są czeki dla innych dorosłych Polaków.

Finansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki program dotyczący dopłat do wypoczynku od września ruszył w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ma on wesprzeć potencjał turystyczny regionów przygranicznych leżących na wschodzie Polski.

Województwo lubelskie odwiedziło w ubiegłym roku ok. 3,2 miliona turystów.