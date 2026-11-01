W piątek – po wielu tygodniach oczekiwania, a potem prowadzenia konkursu – rada nadzorcza spółki CPK powołała inżyniera budownictwa i menedżera Piotra Borysa na stanowisko prezesa zarządu. W opublikowanym tego samego dnia na kanale YouTube Portu Polska filmie nowy prezes spółki stwierdził, że projekt Port Polska to dla niego „zobowiązanie i duma”. Podkreślił, że będzie chciał wesprzeć projekt doświadczeniem inżynieryjnym, między innymi z 15 lat pracy przy kolei i wiedzą o zarządzaniu dużymi projektami.

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Otwarcie lotniska w Baranowie w roku 2032 to cel, do którego trzeba dążyć

W sprawie terminu ukończenia lotniska w Baranowie do 2032 roku, jak zakłada plan i zapowiedzi rządzących, stwierdził, że takie spółka dostała zadanie od rządu „i musimy oczywiście do tego celu dążyć”. Dodał jednak, że „trzeba mieć na uwadze, jak skomplikowany jest ten projekt, jak wiele jest zmiennych i jak wiele rzeczy może się po drodze wydarzyć”.

- Jeśli będą się pojawiać okoliczności, które będą wskazywały, że trzeba zrewidować ten cel, to będziecie państwo o nich na bieżąco informowani - zapewnił prezes CPK.

Borys podkreślił również, iż spółka musi „cały czas pracować nad tym, żeby spiąć tematy finansowania”. – Trzeba wiedzieć, że mamy środki na bieżące działania - zaznaczył. Jednocześnie wskazał, że spółka rozmawia z bankami, m.in. BGK, a także będzie zabiegać o środki unijne z nowego budżetu.

Jako dwa największe wyzwania w nadchodzącym roku nowo wybrany prezes spółki wymienił rozpoczęcie procesu kładzenia fundamentów pod terminal i budowę tunelu kolejowego w Łodzi. Wskazał również, że w związku z inwestycją w toku pozostaje ponad 500 decyzji administracyjnych.

Jako inżynier chce mieć pewność, że dokumentacja projektowa pozwoli wykonawcom pracować sprawnie i bez zakłóceń. – Na pewno będę chciał jeszcze uzyskać informację, jaki jest status jakościowy tej dokumentacji, czy możemy spokojnie robić dalsze kroki – zapowiedział.

I dodał, że „już za chwilę” ogłoszony zostanie przetarg na budowę Węzła Bolimowskiego.

– Miałbym takie życzenie, marzenie, żeby już nie dyskutować o niuansach. Jak coś wchodzi w etap budowy i najtrudniejszą część realizacyjną, to wszystkie ręce na pokład – podsumował nowy prezes CPK.

Ekspert: Po pierwsze niejasne jest ciągle finansowanie CPK

Prezes ZDG TOR Adrian Furgalski za kluczowe w przebiegu inwestycji Port Polska uznał, by nowy prezes wraz z rządem zapewnili finansowanie projektu Port Polska i przedstawili realne harmonogramy inwestycji. Zwraca uwagę, że w projektowanej reformie Funduszu Kolejowego nie zapisano CPK jako beneficjenta środków.

Adrian Furgalski wskazuje, że Borys w swojej karierze zawodowej jeszcze nie miał do czynienia z tak wielką inwestycją, jaką jest projekt Port Polska. – Wszystkie projekty, którymi do tej pory zajmował się Borys, to - mimo ich istotnego znaczenia dla kolei - drobnostki wobec tego, co go czeka. Będzie musiał ogarnąć nie tylko temat kolejowy, w którym pracował, ale i lotniczy, drogowy i energetyczny i wiele, wiele innych, składających się na ten gigaprojekt – mówi.

- Nowy prezes powinien jak najszybciej przedstawić rynkowi i opinii publicznej realne harmonogramy prac oraz kiedy będą kolejne przetargi i ich rozstrzygnięcia - dodaje.

To Ministerstwo Infrastruktury i rząd zapewniają warunki prezesowi CPK do funkcjonowania, decydując, ile spółka dostanie pieniędzy. – Ministerstwo i rząd muszą przedstawić prezesowi realne źródła i warunki finansowania Portu Polska, bo obecnie mamy manko i projekt się nie spina – wskazuje Furgalski.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak sygnalizował, że w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska nie ma szans dostać ponad 30 miliardów złotych na linię Kolei Dużych Prędkości, pytanie więc, ile pieniędzy możemy dostać z perspektywy na lata 2028-2034 – dodaje Furgalski.

Czy w wypadku braku dofinansowania unijnego na komponent kolejowy Portu Polska grożą opóźnienia? Zdaniem eksperta słynny Y prędzej czy później powstanie, jednak kluczowa jest reforma finansowania inwestycji kolejowych.

– Spółka CPK mówiła, że będzie czekać na reformę Funduszu Kolejowego. W czwartek została rozesłana do konsultacji zaktualizowana wersja projektu ustawy w tej sprawie i w uzasadnieniu nie wspomina się o CPK. Z tego projektu wynika, że Fundusz Kolejowy ma być początkowo przeznaczony wyłącznie do finansowania inwestycji PKP PLK – zauważa Furgalski.

– Kwestia finansowania projektu Port Polska wymaga uporządkowania, bez tego skończy się bowiem jedynie na opowiadaniu o tym projekcie – podkreśla.

Według niego trzeba w końcu postawić kropkę nad i odnośnie do decyzji o liczbie peronów na stacji kolejowej przy Porcie Polska, czy prędkości pociągów w tunelu na linii KDP pod lotniskiem. – Dalej też nie wiemy, czy spółka Port Polska KDP będzie kupować szybkie pociągi, czy jednak wystarczą te od PKP Intercity – dodaje.

– Zgodnie z obecnym harmonogramem lotnisko i pierwszy odcinek KDP mają być oddane w 2032 roku, jednak moim zdaniem można już raczej mówić o przedziale lat 2032-2035 – podsumowuje Furgalski.

PPL: Lotnisko Chopina ma swoje ograniczenia, potrzeba szybko nowego lotniska

Prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski, komentując wybór nowego prezesa CPK, zapewnia, że wierzy, że Port Polska będzie konsekwentnie realizowany, ponieważ Lotnisko Chopina ma ograniczoną przepustowość.

– Będziemy obsługiwać ponad 30 milionów pasażerów rocznie, ale prognozy pokazują jasno, że za kilka lat to nie wystarczy – mówi Chaberski.

Podkreśla, że Polska potrzebuje nowego lotniska. – Wierzę, że współpraca między Polskimi Portami Lotniczymi a Centralnym Portem Komunikacyjnym będzie bardzo dobra. Bardzo nam zależy, żeby te prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, ale również, co ważne - zgodnie z zakładanymi budżetami – dodaje szef PPL.

Polskie Porty Lotnicze są strategicznym inwestorem komponentu lotniczego CPK. Umowa przewiduje, że do 2032 roku PPL zaangażuje się kapitałowo w projekt na poziomie około 4,6 miliarda złotych i w przyszłości będzie mogła objąć do 100 procent udziałów i uzyskać kontrolę nad spółką zarządzającą lotniskiem budowanym w ramach realizacji programu Port Polska.

Piotr Borys – menedżer z doświadczeniem inżyniera kolejowego

Piotr Borys jest menedżerem i inżynierem budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu oraz realizacji wielobranżowych projektów infrastrukturalnych, w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców.

Spółka tłumaczyła, że wybór nowego szefa CPK związany jest z wejściem Portu Polska w etap realizacji. Obecnie program przechodzi z fazy planowania i przygotowań do fazy budowy i prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy nowego lotniska – podano w komunikacie CPK.

Spółka akcyjna PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. Zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.

Spółka CPK należy w 100 procentach do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska. W jej ramach ma powstać m.in. centralne lotnisko między Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 roku ma zostać oddane do użytku nowe lotnisko i odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości około 130 kilometrów, a do 2035 roku będą gotowe fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę.