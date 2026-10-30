Jak wskazał Port Polska, rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i powołała Piotra Borysa na stanowisko jej prezesa.

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„Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń. Moim celem jest sprawne prowadzenie spółki, dobre wykorzystanie kompetencji zespołu i konsekwentna realizacja przyjętych planów. Jestem inżynierem budownictwa. Przed nami dużo pracy i zależy mi na tym, żeby kolejne decyzje przekładały się na konkretne efekty” – skomentował nowy prezes, cytowany w komunikacie.

Piotr Borys – doświadczony menedżer budownictwa

Borys jest menedżerem i inżynierem budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu oraz realizacji wielobranżowych projektów infrastrukturalnych, w tym inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jak podano, doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców.

Przez kilkanaście lat pełnił funkcje zarządcze i menedżerskie w strukturach inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Brał udział we wprowadzeniu na kolei w Polsce, jako w pierwszym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, prędkości maksymalnej 200 km/h. Pozwoliło to na start pociągów Pendolino w 2014 roku.

W ramach struktur inwestycyjnych PKP PLK nadzorował m.in. realizację projektu budowy połączenia kolejowego do lotniska Chopina w Warszawie na Euro 2012. Inwestycja została przeprowadzona w wyznaczonym terminie. Ostatnio pracował przy inwestycjach infrastrukturalnych jako inżynier projektu według międzynarodowych warunków FIDIC – podał Port Polska.