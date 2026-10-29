Jak poinformowała minister mieszkalnictwa, usług komunalnych i społeczności miejskich Randa El-Menshawy, działania te wpisują się w strategię państwa wykorzystania potencjału turystycznego i inwestycyjnego Egiptu. Celem jest stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom i rozwojowi kompleksowych projektów turystycznych - donosi portal Daily News Egypt.

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Więcej miejsc dla turystów to więcej miejsc pracy

Minister podkreśliła, że rozwój takich przedsięwzięć ma zwiększyć liczbę miejsc w hotelach, wzmocnić potencjał miast i ośrodków turystycznych. Z drugiej strony inwestycje mają wesprzeć lokalną gospodarkę i przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy.

Dyrektor generalny TDA Mostafa Abdel Wahab wyjaśnia, że decyzje dotyczą 16 działek objętych planami zagospodarowania teren o nazwie South Magawish.

Według oficjalnych informacji w nowym miejscu może powstać około 856 pokoi hotelowych i profesjonalnie zarządzane „jednostki noclegowe”. Ponadto jeden z istniejących projektów zostanie rozbudowany do 946 „jednostek hotelowych”.

Plany obejmują również budowę dwóch parków wodnych, z których jeden będzie zarządzany przez międzynarodowego operatora. Przewidziano także centra usług turystycznych i ekskluzywne strefy rozrywki.

Ministerstwo przypilnuje inwestorów

Nowe obiekty mają wspierać obecne i przyszłe inwestycje turystyczne oraz poszerzać ofertę produktów i usług dostępnych dla odwiedzających.

Ministerstwo i Urząd ds. Rozwoju Turystyki mają „kontynuować działania na rzecz usprawnienia procedur inwestycyjnych i monitorowania realizowania projektów”.

Jak zapowiedział Abdel Wahab, TDA będzie nadzorować postęp prac zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, aby inwestycje zostały ukończone i oddane do użytku zgodnie z planem.