Pierwszy raz rejsowymi samolotami pasażerowie polecą do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Marsa Alam i Szarm el-Szejk w Egipcie, Agadiru w Maroku, portugalskiego Porto i włoskiego Turynu.

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Połączenia będzie realizowało 11 linii lotniczych, w tym zupełnie nowa – Air Arabia.

Air Arabia będzie latała z Gdańska do Szardży od 14 grudnia pięć razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele. Loty do Szardży dają bardzo atrakcyjne możliwości podróżowania także do położonego niewiele ponad 20 kilometrów obok Dubaju.

Linia Wizz Air zdecydowała o uruchomieniu regularnych połączeń z Gdańska do kurortów nad Morzem Czerwonym: Marsa Alam i Szarm el-Szejk. Pierwszy lot do Marsa Alam odbędzie się już w poniedziałek 26 października. Samolot będzie kursował cztery razy w tygodniu, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Z kolei do Szarm el-Szejk Wizz Air zacznie latać 27 października. Będą to połączenia trzy razy w tygodniu, we wtorki, środy i soboty.

Wizz Air poleci też 27 października pierwszy raz z Gdańska do Agadiru. Tam loty będą się odbywały dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty, a od stycznia także w czwartki.

W siatce Wizz Aira jest też Turyn. Loty na tej trasie rozpoczną się 16 stycznia, raz w tygodniu, w soboty.

Wizz Air wraca również na trasy na Teneryfę i Maderę. Linia zdecydowała także, że loty do słowackiego Popradu będzie realizować od sezonu zimowego przez cały rok.

Z kolei Ryanair rozpocznie latanie 25 października do Porto, dwa razy w tygodniu – w czwartki i soboty. Ten przewoźnik oferuje zimą też Agadir, Turyn, Katanię, Budapeszt, Madryt i Mediolan Malpensę. Przywróci loty do Liverpoolu i przedłuży na zimę operowanie do Palermo, Bukaresztu i Tirany.

Jak dodaje biuro prasowe, w okresie świątecznym brytyjska linia Jet2.com wraca do Gdańska, by przywieźć z Wielkiej Brytanii turystów planujących zwiedzić Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Loty będzie realizowała od 20 listopada do 4 stycznia.

„W sezonie zimowym można także skorzystać z atrakcyjnych lotów czarterowych. Cztery biura podróży proponują 18 destynacji, na 9 lotnisk, do 6 krajów. W ofercie m.in. Mombasa w Kenii i Zanzibar w Tanzanii” – czytamy w komunikacie.

– Wraz z liniami lotniczymi oferujemy naszym pasażerom bardzo atrakcyjną siatkę połączeń w sezonie jesienno-zimowym – podsumowuje cytowany przez biuro prasowe prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski. – Szczególnie ważny jest dla nas start bezpośrednich lotów z Gdańska do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Otwieramy zupełnie nowe okno na świat, które połączy Trójmiasto z Bliskim Wschodem, a przez Szardżę – z Azją. Jesteśmy przekonani, że połączenia, które oferujemy w zimowej siatce, zadowolą najbardziej wymagających klientów. Będą mogli latać do swoich ulubionych ciepłych kurortów, na dłuższe pobyty i city breaki. W ofercie są ponadto ciekawe loty czarterowe organizowane przez biura podróży.

Zimowa siatka regularnych połączeń z Gdańska

Ryanair: Aarhus, Agadir, Alicante, Barcelona-El Prat, Bristol, Budapeszt, Bukareszt, Dublin, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Katania, Kopenhaga, Kraków, Leeds-Bradford, Liverpool, Londyn-Stansted, Madryt, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Mediolan-Malpensa, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Palermo, Porto, Praga, Rzym-Fiumicino, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Tirana, Turyn, Wenecja-Treviso, Wrocław;

Wizz Air: Aberdeen, Agadir, Alesund, Alicante, Ateny, Barcelona-El Prat, Bergen, Billund, Budapeszt, Dortmund, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Katania, Kopenhaga, Larnaka, Londyn-Luton, Madera, Madryt, Malaga, Marsa Alam, Mediolan-Malpensa, Oslo-Gardermoen, Poprad, Rejkiawik-Keflavik, Rzym-Fiumicino, Szarm el-Szejk, Stavanger, Sztokholm-Arlanda, Tallin, Teneryfa, Tromso, Turku, Turyn, Werona (od 16 stycznia do 27 marca 2027 roku), Wilno;

LOT: Bruksela, Stambuł, Warszawa;

Szardża Air Arabia, Amsterdam KLM, Oslo-Gardermoen Norwegian, Frankfurt Lufthansa, Helsinki Finnair, Kopenhaga SAS, Rejkiawik-Keflavik Icelandair;

Jet2com: Birmingham, East Midlands, Londyn-Gatwick, Manchester, Newcastle (od 20 listopada 2026 roku do 4 stycznia 2027 roku)

Jakie loty z Gdańska zimą oferują biura podróży

TUI Poland: Fuerteventura, Gran Canaria, Hurghada, Madera, Marsa Alam, Mombasa, Teneryfa.

Itaka: Fuerteventura, Gran Canaria, Hurghada, Zanzibar.

Coral Travel: Antalya, Hurghada, Marsa Alam.

Rainbow: Fuerteventura, Hurghada, Marsa Alam, Mombasa.