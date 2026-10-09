Do konkursu wystartowało jedenastu kandydatów na prezesa CPK. Czterech przeszłodo kolejnego etapu
Spółka CPK, która realizuje inwestycję Port Polska, przekazała, że zakończył się pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa spółki. Wpłynęło w nim 11 kandydatur.
„Do dalszego etapu zakwalifikowano cztery osoby wyróżniające się doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami infrastrukturalnymi. Rozmowy indywidualne zaplanowano na pierwszą połowę października, a ostateczny wybór – na drugą połowę miesiąca” – poinformował CPK.
W informacji wyjaśniono, że kluczowym kryterium oceny kandydatów jest doświadczenie w zarządzaniu dużymi, złożonymi projektami infrastrukturalnymi. Spółka przypomniała, że kompetencje te odpowiadają obecnemu etapowi programu Port Polska, który przechodzi od etapu przygotowań i projektowania do budowy.
Przypomniano, że w procesie wyboru prezesa rada nadzorcza korzysta ze wsparcia niezależnego doradcy specjalizującego się w rekrutacji i ocenie kadry zarządzającej najwyższego szczebla.
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Rada nadzorcza CPK 30 lipca odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko powierzono Marcinowi Michalskiemu z zarządu spółki.
Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.
W ramach inwestycji Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Budowa nowego portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.
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