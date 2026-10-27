LOT rozszerza swoją ofertę o usługę LOT Fly&Rail, która pozwala zaplanować lot i dalszy przejazd koleją w ramach jednej rezerwacji i płatności. Ogranicza to konieczność samodzielnego wyszukiwania i kupowania osobnych biletów na poszczególne odcinki podróży, a także ułatwia organizację wyjazdu do miejsc położonych poza bezpośrednią siatką połączeń lotniczych – informuje biuro prasowe przewoźnika w komunikacie.

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W pierwszym etapie usługa obejmuje połączenia kolejowe w Szwecji i Szwajcarii. Przejazdy realizują Swiss Federal Railways (SBB) i Statens Järnvägar (SJ). Za integrację połączeń kolejowych z systemem rezerwacyjnym LOT-u odpowiada AccesRail, dostawca rozwiązań technologicznych dla przewoźników lotniczych. Z usługi można skorzystać po przylocie do Zurychu, Genewy lub Sztokholmu. Łącznie obejmuje ona 33 stacje kolejowe – 18 w Szwajcarii i 15 w Szwecji.

– Chcemy, aby pasażerowie mogli planować podróż w sposób coraz bardziej kompleksowy, uwzględniający nie tylko sam lot, ale również dalszą drogę do celu. Połączenie transportu lotniczego i kolejowego zwiększa dostępność wielu miejsc i daje podróżnym większą elastyczność – mówi członek zarządu LOT ds. handlowych Robert Ludera, cytowany w komunikacie.

– LOT Fly&Rail to pierwszy krok w rozwoju oferty intermodalnej PLL LOT. Jej znaczenie będzie rosło również w kontekście planowanego uruchomienia Portu Polska, gdzie integracja obu gałęzi transportu będzie odgrywać strategiczną rolę – dodaje.

Podróż zaplanowana w jednym miejscu

Bilety LOT Fly&Rail są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży LOT-u. Rezerwować można między innymi na stronie lot.com, wpisując jako miejsce docelowe wybraną stację kolejową w Szwecji lub Szwajcarii. System prezentuje dostępne warianty podróży obejmujące lot i przejazd pociągiem.

Odprawa na oba odcinki odbywa się oddzielnie. Na lot pasażerowie odprawiają się standardowo – online lub w aplikacji mobilnej LOT. Odcinek kolejowy wymaga osobnej odprawy za pośrednictwem platformy AccesRail Check-In. Dla obu przewoźników kolejowych odprawa jest dostępna od 72 godzin przed planowanym odjazdem pociągu.

W początkowej fazie LOT Fly&Rail będzie dostępny w ramach rejsów krótkodystansowych LOT-u. Usługa będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne połączenia, docelowo obejmując całą siatkę przewoźnika.

Intermodalność – kierunek rozwoju nowoczesnych podróży

Łączenie transportu lotniczego i kolejowego to kierunek działania wielu europejskich przewoźników. Integracja obu środków transportu wpisuje się w model hubowy, który zakłada sprawne dowożenie pasażerów z różnych krajów do głównych węzłów przesiadkowych i zapewnianie im dostępu do szerokiej siatki połączeń.

Dla PLL LOT uruchomienie LOT Fly&Rail na rynkach szwedzkim i szwajcarskim stanowi pierwszy krok w rozwijaniu oferty intermodalnej. W dłuższej perspektywie lepsza integracja transportu kolejowego i lotniczego może zwiększać dostępność głównych węzłów komunikacyjnych dla pasażerów z różnych regionów kraju, wspierając tym samym rozwój siatki połączeń LOT-u.