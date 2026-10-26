Między 25 a 27 października Wizz Air uruchomi aż 10 nowych regularnych tras do Egiptu z pięciu polskich lotnisk
W sezonie zimowym Wizz Air będzie latał z pięciu polskich miast do trzech egipskich kurortów nad Morzem Czerwonym, o czym zawiadamia w komunikacie. Przewoźnik połączy Modlin, Katowice, Gdańsk, Kraków i Wrocław z Hurghadą, Marsa Alam i Szarm el-Szejk. Pierwsze rejsy wystartowały wczoraj, kolejne wystartują dziś i jutro.
Nowe trasy wzmacniają ofertę Wizz Aira na sezon jesienno-zimowy i dają polskim podróżnym więcej możliwości wypoczynku w ciepłym klimacie, bez konieczności czekania na kolejny sezon letni – głosi komunikat.
Regularny charakter połączeń pozwala elastycznie zaplanować termin i długość pobytu i samodzielnie dobrać zakwaterowanie, przejazdy i pozostałe elementy podróży.
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Nowe połączenie ma być realizowane dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele, od 6 czerwca 2027 roku.
– Nasi pasażerowie mogą zaplanować wyjazd na własnych zasadach, wybierając termin podróży, długość pobytu i sposób spędzania czasu na miejscu – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.
– Uruchomienie nowych połączeń pokazuje nasze ambicje związane z Polską, która pozostaje jednym z kluczowych rynków Wizz Aira. Chcemy nadal inwestować, poszerzać wybór kierunków i sprawiać, by podróżowanie było dostępne dla coraz większej liczby osób – dodaje.
Rozwój oferty wypoczynkowej jest jednym z elementów strategii rozwoju Wizz Aira w Polsce. W 2026 roku przewoźnik zaplanował ponad 20 milionów miejsc na trasach do i z Polski.
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