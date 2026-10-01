„Położone w samym sercu Kampanii, Salerno zapewnia bezpośredni dostęp do spektakularnego Wybrzeża Amalfi, a jednocześnie stanowi idealną bazę wypadową do zwiedzania najbardziej znanych atrakcji kulturalnych, historycznych i turystycznych w południowych Włoszech” - czytamy w komunikacie linii lotniczej.

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Według przewoźnika, wyruszając z tego miasta, turyści mogą zwiedzić słynne miejscowości,, jak Amalfi i Positano, a także Pompeje, Neapol, Capri i całą Kampanię.

„Ekspansja jest kontynuacją znaczącego wzrostu obecności Wizz Air na lotnisku Warszawa-Modlin, gdzie linia dysponuje dwoma samolotami i obsługuje 17 tras do 10 krajów” - dodaje.

Już teraz Wizz Air oferuje z Modlina bezpośrednie loty do Alghero, Brindisi, Palermo i Rimini.

Jak wyjaśnia węgierski przewoźnik, planowane pokazuje jego zaangażowaniew polski rynek. Obecnie Wizz Air obsługuje w Polsce 243 trasy do 33 krajów, dysponując 42 samolotami z bazami w całym kraju. Jest drugą co do wielkości linią lotniczą na polskim rynku z udziałem wynoszącym 25,5 procent.