LOT dołączył do programu TSA PreCheck, który pozwala pasażerom podróżującym ze Stanów Zjednoczonych korzystać ze specjalnych ścieżek przyspieszonej kontroli bezpieczeństwa – podaje w komunikacie biuro prasowe przewoźnika. Dołączenie do TSA PreCheck stanowi kolejny krok w rozwoju oferty LOT na rynku amerykańskim – zaznacza.

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TSA PreCheck to program amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration) dla zweryfikowanych podróżnych, w ramach którego ocena ryzyka jest przeprowadzana jeszcze przed przybyciem pasażera do punktu kontroli.

Dzięki temu uczestnicy programu mogą przejść szybszą i sprawniejszą procedurę bezpieczeństwa – zazwyczaj nie muszą zdejmować butów, pasków ani lekkich kurtek, a także wyjmować laptopów i płynów dopuszczonych w bagażu podręcznym. Program działa wyłącznie na wybranych lotniskach w Stanach Zjednoczonych.

Kto może korzystać z TSA PreCheck?

Z TSA PreCheck mogą korzystać osoby spełniające kryteria programu, w tym obywatele i stali rezydenci USA. Do programu mogą kwalifikować się również członkowie programów Global Entry, SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection) i NEXUS.

Aby móc korzystać z TSA PreCheck podczas podróży z LOT, pasażer musi być do niego uprawniony i mieć Known Traveler Number (KTN). Numer należy dodać do swojej rezerwacji podczas odprawy za pośrednictwem strony internetowej LOT, aplikacji mobilnej lub na lotnisku przed wylotem.

Po prawidłowym dodaniu numeru KTN i zakończeniu odprawy pasażer otrzyma kartę pokładową z oznaczeniem TSA PreCheck. Jest ono niezbędne do skorzystania z przyspieszonej ścieżki kontroli bezpieczeństwa. Samo posiadanie numeru KTN lub członkostwo w programie nie gwarantuje możliwości skorzystania z TSA PreCheck podczas każdej podróży – przed udaniem się do kontroli bezpieczeństwa pasażer powinien upewnić się, że odpowiednie oznaczenie znajduje się na jego karcie pokładowej.

Kolejne udogodnienie dla pasażerów LOT-u w USA

– Bezpieczeństwo naszych pasażerów pozostaje dla nas najważniejsze. Dlatego cieszymy się, że możemy zaoferować kwalifikującym się podróżnym rozwiązanie, które jest zgodne z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala usprawnić proces kontroli i zaoszczędzić czas na lotnisku. Dołączenie do TSA PreCheck to kolejny element, który ułatwia podróż z USA do Polski – mówi dyrektor biura ds. ochrony przewozów PLL LOT Tomasz Kozakowski, cytowany w komunikacie.

LOT realizuje bezpośrednie połączenia do Polski z najważniejszych portów lotniczych w Stanach Zjednoczonych: Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku (JFK), Newark-Liberty (EWR), Chicago-O’Hare (ORD), Los Angeles Airport (LAX), Miami (MIA) i San Francisco (SFO).