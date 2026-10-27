Proponowany podatek miał obejmować wszystkie osoby opuszczające Tajlandię, w tym turystów zagranicznych, ekspatów i osoby przyjeżdżające do kraju na stałe. Jak wyjaśnił minister finansów i wicepremier Ekniti Nitithanprapas, dodatkowe obciążenia nie są obecnie uzasadnione, a wzrost cen energii może wpłynąć zarówno na lotnictwo, jak i na turystykę – donosi niemiecki portal Wochenblitz.com.

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Opłata dla wyjeżdżających zawieszona, opłata dla wjeżdżających – rozważana

Na razie – chociaż nieznana jest nowa data powrotu do opłaty – podróżni wylatujący z Tajlandii nie będą musieli płacić dodatkowych 1000 bahtów. Zgodnie z wcześniejszą propozycją opłata miała być naliczana od każdej osoby przy każdym wylocie i pobierana przez linię lotniczą lub biuro podróży podczas zakupu biletu.

Odroczenie ma znaczenie również dla ekspatów i osób przebywających w Tajlandii przez dłuższy czas, które częściej podróżują za granicę, m.in. w celach służbowych, na urlopy lub w związku z formalnościami wizowymi. Dotychczasowe opłaty lotniskowe, wliczone w ceny biletów, pozostają bez zmian.

Rząd nie podał nowej daty wprowadzenia opłaty. Przed podjęciem dalszych prac chce ocenić sytuację gospodarczą i skutki wysokich cen energii. Oznacza to, że projekt został odroczony, a nie ostatecznie wycofany. Niezależnie od tej decyzji w Tajlandii rozważana jest także opłata wjazdowa w wysokości 450 bahtów dla turystów zagranicznych. Jest to odrębna propozycja.

Poprawa wizerunku Tajlandii na arenie międzynarodowej

Ekniti Nitithanprapas ocenił, że organizowanie przez Tajlandię dorocznego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w 2026 roku poprawiło wizerunek kraju. Wskazał również na deklaracje osób, które po szczycie APEC wyrażały chęć ponownego odwiedzenia Tajlandii.

Według ministra rząd spodziewa się, że turystyka utrzyma się na wysokim poziomie w czwartym kwartale 2026 roku. Jednocześnie wyższe ceny energii mogą zwiększyć koszty operacyjne linii lotniczych.