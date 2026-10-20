Jako pierwsza o wstrzymaniu niektórych połączeń PLL LOT poinformowała Informacyjna Agencja Radiowa (IAR). Do końca października LOT zawiesi rejsy między Warszawą a Bolonią. Wstrzyma również połączenia z Krakowa do Madrytu, Rzymu i Barcelony.

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Presja konkurencji i wysokie ceny paliwa przeszkadzają LOT-owi

Ponadto – wyjaśnia Krzysztof Moczulski – zmniejszona będzie częstotliwość wybranych połączeń. Linie planują przywrócenie zawieszonych lotów z początkiem kwietnia, kiedy ponownie przejdą na letni rozkład.

– Analiza siatki połączeń wzięła pod uwagę wiele czynników decydujących o rentowności, a jednym z najważniejszych są obecne wysokie ceny paliwa. Ich wpływ na koszty przewoźnika, a co za tym idzie opłacalność lotów, jest znacznie większy niż jeszcze w lutym, kiedy koszt paliwa stanowił ok. 25 procent wszystkich kosztów ponoszonych przez linie lotnicze. Dziś może to być nawet 40 procent – mówi Moczulski.

Jak zauważa rzecznik, kolejnym czynnikiem, który zdecydował o zawieszeniu niektórych połączeń, jest wysoka presja konkurencyjna na rynku Europy Środkowej. Ostra konkurencja ogranicza możliwość podnoszenia cen w celu skompensowania wzrostu kosztów paliwa.

Więcej lotów międzykontynentalnych LOT-u

Moczulski zwraca uwagę, że LOT zwiększa jednocześnie ofertę połączeń międzykontynentalnych.

– Uruchomiliśmy połączenie do Bangkoku, z końcem marca uruchamiamy loty do Hanoi. Powiększamy też naszą flotę. Do połowy przyszłego roku dołączą do niej cztery Dreamlinery. Zostaną wykorzystane do zwiększenia częstotliwości lotów na obecnych trasach, ale rozważamy również zaoferowanie kolejnych kierunków – wylicza rzecznik.

Według danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, w połowie października ceny paliwa lotniczego na świecie były wyższe o prawie 114 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Gwałtowna zwyżka nastąpiła na przełomie lutego i marca, po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej.