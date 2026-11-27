Organizacja Tourism Manifesto, zrzeszająca ponad 80 organizacji reprezentujących różne sektory turystyki, apeluje do instytucji unijnych w opublikowanym wczoraj liście otwartym o przedłużenie możliwości odstąpienia od pobierania odcisków palców i skanowania twarzy do czasu rozwiązania problemów operacyjnych związanych z wdrażaniem systemu wjazdu i wyjazdu (Entry Exit System – EES).

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EES był wdrażany stopniowo, począwszy od 12 października 2025 roku, a od 10 kwietnia 2026 roku działa w pełnym wymiarze, przy czym do 6 września państwa członkowskie mogły jeszcze czasowo wstrzymywać pobieranie danych biometrycznych.

Autorzy listu podkreślają, że system, który miał usprawnić zarządzanie ruchem na zewnętrznych granicach strefy Schengen i zwiększyć bezpieczeństwo, wciąż nie działa jak należy, i w obecnym kształcie powoduje „niepotrzebne komplikacje”. A to z kolei negatywnie wpływa na doświadczenia podróżnych i wizerunek Europy, co w konsekwencji może zaszkodzić turystyce.

Kolejki zagrażają konkurencyjności Europy

Skala potencjalnych strat jest znacząca – wskazuje Tourism Manifesto. Z badań Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council – WTTC), opublikowanych w czerwcu 2026 roku wynika, że 87 procent podróżnych zaakceptowałoby niewielkie utrudnienia, jeśli dzięki nim w przyszłości podróże stałyby się płynniejsze.

Tolerancja ta ma jednak swoje granice – 55 procent respondentów uzależniało akceptację niedogodności od długości oczekiwania na odprawę. 63 procent rozważyłoby wybór kierunku poza strefą Schengen, gdyby długie kolejki stały się stałym elementem podróży. Z kolei 33 procent byłoby znacznie mniej skłonnych lub całkowicie zrezygnowałoby z podróży do strefy Schengen, gdyby czas oczekiwania na odprawę wynosił trzy godziny lub więcej.

WTTC oszacowała, że w wypadku utrzymujących się opóźnień pod znakiem zapytania stanie nawet 41 milionów przyjazdów z zagranicy do Europy i 45,4 miliarda dolarów wydatków przyjezdnych.

Lotniska zmagają się z problemami operacyjnymi

Jak pisze Tourism Manifesto, od września, po zakończeniu okresu, w którym dopuszczano czasowe zawieszenie EES, na wielu lotniskach zaczęły pojawiać się długie kolejki. Opóźnienia dotyczyły zarówno przylotów, jak i odlotów, powodowały też utratę przesiadek. Zdarzało się, że pasażerowie musieli pozostawać na pokładach samolotów do czasu zwolnienia miejsca w terminalach. Sytuacja wpływała nie tylko na komfort podróżnych, ale także na pracę kontrolerów ruchu lotniczego i rozkłady lotów.

Jako główne przyczyny tych problemów Tourism Manifesto wskazuje niewystarczającą liczbę pracowników, ograniczenia infrastrukturalne, problemy ze sprzętem i niezawodnością samego systemu. Dodatkowym utrudnieniem jest niewielka dostępność narzędzi pozwalających przyspieszyć procedury. Aplikację do wcześniejszej rejestracji podróżnych, która mogłaby usprawnić odprawę po przylocie, uruchomiły dotychczas tylko dwa państwa członkowskie.

Szczególnie narażone na konsekwencje są mniejsze lotniska regionalne, zwłaszcza na wyspach, gdzie port lotniczy jest często główną bramą wjazdową dla turystów. Część operatorów musiała zatrudnić dodatkowy personel do obsługi podróżnych i przeszkolić pracowników w zakresie postępowania z niezadowolonymi pasażerami.

Mimo że ryzyko wystąpienia takich problemów było znane już na etapie przygotowań do uruchomienia EES, nie wdrożono dotąd wystarczających rozwiązań zaradczych – wskazują autorzy apelu.

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Skutki wykraczają poza odprawę graniczną

Tourism Manifesto zwraca uwagę, że niewydolność EES źle wpływa na handel lotniskowy. Przychody ze sprzedaży w sklepach „duty free” i „travel retail” spadają, bo stojący w długich kolejkach pasażerowie nie mają czasu na zakupy. Trudniej też jest podróżować pasażerom z niepełnosprawnościami.

Problemy dotykają również turystykę biznesową. Uczestnicy kongresów, konferencji i targów, którzy utknęli w kolejkach na lotniskach, dzielą się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych, przyczyniając się do pogorszenia wizerunku Europy.

Tourism Manifesto wskazuje, że negatywne informacje zyskują zasięg także poza Europą. Ma to szczególne znaczenie w okresach wzmożonego zainteresowania podróżami, na przykład w czasie amerykańskiego Święta Dziękczynienia, kiedy wielu mieszkańców Stanów Zjednoczonych planuje wyjazdy.

Autorzy listu zwracają też uwagę na kwestię odpowiedzialności za aktualne problemy. Operatorzy portów nie odpowiadają za kontrole graniczne, nie mogą więc samodzielnie rozwiązywać problemów wynikających z organizacji państwowych procedur. Negatywne konsekwencje wizerunkowe ponoszą więc również te lotniska i kraje, które zainwestowały w odpowiednią infrastrukturę i przygotowały rozwiązania pozwalające sprawnie obsługiwać podróżnych.

Branża turystyczna domaga się przedłużenia okresu elastyczności

Apel pojawia się w przededniu kolejnego etapu wdrażania systemu EES. Choć formalnie przepisy o pełnym i obligatoryjnym stosowaniu systemu weszły w życie we wrześniu, w praktyce na przejściach granicznych mających największe problemy z jego wdrożeniem wciąż obowiązuje nieformalny okres ulgowy. Jednak już od stycznia 2027 roku oczekiwane jest rygorystyczne egzekwowanie obowiązku pobierania danych biometrycznych, bez nieformalnych ustępstw.

Autorzy listu oceniają, że państwa członkowskie nie zdołają w tak krótkim czasie zapewnić odpowiedniej liczby pracowników i niezbędnego wyposażenia. Tymczasem zbliża się zimowy szczyt wyjazdowy.

Postulat jest jednoznaczny: Unia Europejska powinna ponownie przyznać państwom członkowskim możliwość zawieszenia pobierania danych biometrycznych do momentu osiągnięcia odpowiedniego standardu funkcjonowania systemu w całej strefie Schengen. Tourism Manifesto określa to rozwiązanie jako „pilne, pragmatyczne i konieczne”. Zdaniem organizacji jego brak może osłabić konkurencyjność europejskiej turystyki i podważyć zaufanie turystów planujących podróże do Europy w przyszłym roku.

Organizacja podkreśla przy tym, że efektywne kontrole graniczne i sprawna obsługa podróżnych bez wątpienia leżą w interesie Europy, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w zakresie bezpieczeństwa. Kwestie te zostały zawarte w unijnych dokumentach strategicznych. Także przygotowywana unijna strategia zrównoważonej turystyki wskazuje, że powodzenie wdrożenia EES będzie istotne dla utrzymania pozytywnych doświadczeń turystów, choć problemy operacyjne i długi czas oczekiwania na odprawę graniczną mogą przejściowo obniżać atrakcyjność turystyczną Europy.