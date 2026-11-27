Już od dziś (po południu) kierowcy jadący polską drogą ekspresową S3 będą mogli za Lubawką, na granicy z Czechami, wjechać bezpośrednio na nowy odcinek czeskiej autostrady D11 – podaje w komunikacie Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism, powołując się na czeskie Ministerstwo Transportu i Dyrekcję Dróg i Autostrad. Dzięki temu podróż do Czech skróci się o 7–15 minut.

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Choć nowy odcinek ma zaledwie 3,3 kilometra, jego znaczenie dla ruchu transgranicznego jest ogromne. Dotychczas kierowcy jadący drogą S3 musieli tuż przed czeską granicą zjechać na węźle Lubawka i kontynuować podróż lokalnymi drogami, przebiegającymi dość skomplikowaną trasą przez centrum Lubawki i czeski Královec.

Z drogi S3 kierowcy mogą teraz bezpośrednio wjechać na czeski odcinek autostrady, a na drogę krajową I/16, prowadzącą w kierunku Trutnova, zjadą dopiero za Královcem. Najbardziej uciążliwe miejsce na trasie do Czech przechodzi tym samym do przeszłości.

Co ważne, kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z nowego odcinka autostrady bez konieczności zakupu czeskiej winiety.

Dobry kierunek na zimowy wyjazd

Nowe połączenie to dobra wiadomość dla polskich turystów wybierających się w czeskie Karkonosze i inne górskie rejony. Płynniejszy przejazd przez granicę ułatwi dojazd na Trutnovsko, do ośrodka narciarskiego Žacléř i okolicznych miejscowości. To kolejny krok w kierunku wygodniejszego odkrywania czeskiej części Karkonoszy – zarówno podczas zimowych wyjazdów na narty, jak i letnich wycieczek.

Wielkie inwestycje drogowe w kraju hradeckim i pardubickim

Nowy odcinek jest pierwszym etapem przedłużenia istniejącej czeskiej autostrady D11 na trasie Praga-Jaroměř o kolejne 41 kilometrów, aż do granicy z Polską. Pozostałe odcinki – Královec-Trutnov oraz Trutnov-Jaroměř – zostaną oddane do użytku w dwóch kolejnych etapach: w 2028 roku (wraz z obwodnicą Trutnova) i w 2029 roku.

Jednym z powodów, dla których budowę tej części czeskiej autostrady przekładano, były – oprócz komplikacji przy wykupie gruntów i większej liczby priorytetów inwestycyjnych – przede wszystkim duże wyzwania techniczne związane z ukształtowaniem terenu u podnóża Karkonoszy. Tylko na odcinku od granicy do Trutnova powstało lub jest obecnie budowanych 28 mostów, dwa tunele i trzy węzły drogowe.

Obecny stan dróg również nie stanowi przeszkody w podróży do Czech. W optymalnych warunkach z Lubawki można obecnie dojechać do Pragi w około dwie godziny, a do Hradca Králové w godzinę i 15 minut. Po ukończeniu pozostałych odcinków autostrady D11 czas podróży skróci się o kolejne 20–30 minut.

Kolejne kilometry autostrad w planach

Kraj hradecki i pardubicki są dziś być może największym placem budowy w Europie. Realizowanych jest tu wiele inwestycji drogowych, w tym budowa obwodnicy Náchodu, która ma znacznie usprawnić dojazd do Czech od strony Kudowy-Zdroju. Z punktu widzenia krajowych potrzeb transportowych Czech kluczowe znaczenie ma również ukończenie kilku brakujących odcinków autostrady D35, łączącej Hradec Králové z Ołomuńcem.

Obecnie sieć czeskich autostrad liczy 1565,4 kilometra, z czego 45,7 oddano do użytku w tym roku. W ciągu najbliższych trzech lat ma się ona powiększyć o kolejne 131,8 kilometra. Czesi wiedzą, że rozwój infrastruktury autostradowej przez lata postępował zbyt wolno, dlatego dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej uzupełnić brakujące odcinki – głosi komunikat.