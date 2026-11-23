Do niedawna największym zainteresowaniem cieszyły się takie miasta jak Berlin czy Wiedeń. Obecnie jednak ich miejsce coraz częściej zajmuje pięć innych stolic, zauważa natemat.pl.

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Tallinn coraz częściej staje się celem przedświątecznych wyjazdów Polaków

Według serwisu najpopularniejszym w tym roku kierunkiem przedświątecznych wyjazdów naszych turystów może okazać się stolica Estonii, Tallinn, ze swoim bożonarodzeniowym jarmarkiem odbywającym się na brukowanych uliczkach średniowiecznego centrum.

Zainteresowanie podróżami do Tallinna wzrosło rok do roku aż o 145 proc., co może być w znacznej mierze zasługą uruchomionych w 2026 r. przez Wizz Air połączeń z Warszawy, Gdańska i Krakowa. Tym samym obecnie można dotrzeć z Polski do tej europejskiej stolicy za średnio 88 euro (ok. 400 zł).

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Polacy w okresie przedświątecznym coraz chętniej odwiedzają Budapeszt

Dużą popularnością w najbliższym czasie może też cieszyć się Budapeszt. Węgierska stolica zanotowała bowiem ze strony Polaków wzrost zainteresowania rok do roku aż o 61 proc.

Naszych turystów do odwiedzin zachęca przede wszystkim jarmark organizowany przed Bazyliką św. Stefana pod nazwą Advent Bazilika uznany za najpiękniejszy w 2026 r. według rankingu European Best Destinations. Można tu poczuć wyjątkową, świąteczną atmosferę, a do tego spróbować niedrogich lokalnych przysmaków (m.in. gulaszu czy langosza). Cena wybranych ciepłych dań wynosi zaledwie 1600 forintów (ok. 19 zł).

W przypadku Budapesztu, jak zauważa natemat.pl, zaobserwować można dodatkowo ciekawe zjawisko. W ostatnim czasie nie tylko nasi rodacy chętnie odwiedzają Węgry, lecz także Węgrzy coraz częściej przyjeżdżają do Polski, a prawdziwe oblężenie pod tym względem przeżywa Zakopane. Tym samym między dwoma krajami zachodzi pewna turystyczna wymiana.

Te trzy europejskie stolice cieszą się coraz większym zainteresowaniem Polaków

Wśród naszych rodaków popularna pod koniec listopada i w grudniu jest też Praga ze swoimi bożonarodzeniowymi jarmarkami. W jej przypadku zainteresowanie rok do roku wzrosło o 48,5 proc.

Ponadto Polacy chętnie wybierają się do Brukseli i Kopenhagi. W przypadku tych dwóch europejskich stolic zainteresowanie wzrosło odpowiednio o 20 i 14 proc.