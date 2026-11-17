– Najważniejszym atutem Polski jest jej położenie geograficzne, a to wymaga połączeń – zarówno w sieci energetycznej, jak i w sektorze mobilności. Połączenia są konieczne, ponieważ Polska nie jest wyspą. Jest węzłem transportowym łączącym zachód ze wschodem oraz północ z południem. Dlatego też Polska odgrywa kluczową rolę w rozwoju sieci transportowej zarówno dla pasażerów, jak i dla towarów – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Jan Christoph Harder, prezes Regionu Zachodniego i Północnego w Škoda Group.

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Inwestycje w infrastrukturę kolejową

Polska intensywnie modernizuje infrastrukturę kolejową, korzystając m.in. ze środków unijnych. Według danych Polskich Linii Kolejowych z października 2026 roku w ramach Krajowego Planu Odbudowy spółka realizuje 43 przedsięwzięcia o łącznej wartości niemal 12 mld zł. Z kolei z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 polska kolej pozyskała 24,2 mld zł. Środki te wspierają m.in. modernizację istniejących tras, poprawę ich przepustowości, rozwój ujednoliconego, unijnego systemu sterowania ruchem kolejowym, zakup taboru oraz rozwój transportu towarowego.

– Dla rozwoju kraju ważne jest nie tylko budowanie szybkiej kolei i autostrad. Trzeba połączyć nie tylko duże miasta, ale także małe miasta regionalne – mówi Jan Christoph Harder. – Kolej regionalna będzie stanowić kręgosłup sieci. To ona zasila kolej dużych prędkości. Trzeba więc połączyć regiony z miejscami, przez które przebiegają linie dużych prędkości.

Dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach ma poprawić realizowany od 2020 roku program Kolej Plus. Na jego realizację przeznaczono ok. 13,4 mld zł. Ma on przywrócić lub zapewnić połączenia kolejowe przede wszystkim miastom liczącym powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają odpowiedniego dostępu do kolejowych przewozów pasażerskich. Program obejmuje budowę nowych linii, modernizację i odbudowę istniejących tras oraz budowę przystanków. Inwestycje mają być realizowane do 2032 roku.

Kolej dużych prędkości odciąży istniejące trasy

– Kolej dużych prędkości to siła napędowa rozwoju gospodarczego i wzrostu. Kluczowe znaczenie ma rozdzielenie linii. Sieć dużych prędkości jest przeznaczona wyłącznie dla pociągów dużych prędkości. To pozwala uwolnić przepustowość na pozostałych liniach kolejowych. Dzięki temu można zwiększyć ruch towarowy i pasażerski równolegle do ruchu pociągów dużych prędkości – tłumaczy prezes Regionu Zachodniego i Północnego w Škoda Group.

Jedną z najważniejszych inwestycji kolejowych w Polsce jest budowa linii dużych prędkości „Y”, która połączy Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Trasa o długości ok. 480 km ma umożliwić jazdę z prędkością 300–320 km/h, a na wybranych odcinkach nawet 350 km/h. Pierwszy odcinek, z Warszawy przez nowe lotnisko do Łodzi, ma zostać uruchomiony w 2032 roku, a połączenia z Poznaniem i Wrocławiem – do końca 2035 roku. Inwestycja wpisuje się w plan rozwoju Zintegrowanej Sieci Kolejowej, który przewiduje budowę ok. 4700 km nowych linii, w tym 2700 km kolei dużych prędkości.

– W nowoczesnym mieście i nowoczesnym państwie kolej dużych prędkości jest rozwiązaniem wydajnym i warto ją rozwijać. Musimy jednak spojrzeć na to również w kontekście europejskim i włączyć ją do europejskiej sieci transportowej. Nie może to być odizolowany polski projekt – podkreśla Jan Christoph Harder.

Współpraca polsko-czeska

Škoda Group to czeski producent pojazdów i rozwiązań dla transportu publicznego, należący do grupy inwestycyjnej PPF. Firma dostarcza m.in. pociągi, tramwaje, trolejbusy i pojazdy metra, a także zaawansowane technologie cyfrowe, systemy trakcyjne oraz komponenty. Na polskim rynku jest obecna m.in. dzięki składom Varsovia, które kursują w warszawskim metrze, oraz tramwajom we Wrocławiu. W październiku 2025 roku spółka rozpoczęła wspólnie z MPK Wrocław i polską firmą SAATZ projekt wyposażenia 31 tramwajów Škoda 19T w system antykolizyjny.

– Mamy naszą fabrykę w Ostrawie, tuż przy granicy z Polską. Jest to więc dla nas kluczowy rynek i element strategii dalszego rozwoju – mówi Jan Christoph Harder.

Według raportu Instytutu Sobieskiego „Tandem Polska–Czechy. Nowy sojusz gospodarczy w Europie” z października 2026 roku wartość wymiany handlowej między Polską a Czechami wzrosła z 5,4 mld euro w 2004 roku do rekordowych 39 mld euro w 2025 roku. Oba kraje łączą coraz silniejsze powiązania kapitałowe. Autorzy raportu zwracają uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury transportowej, w tym kolei dużych prędkości, dzięki której podróż z Warszawy do Pragi mogłaby trwać mniej niż cztery godziny (dziś trwa ponad osiem godzin). Ich zdaniem Czesi powinni aktywnie się włączać w polskie projekty logistyczne.

– Bierzemy udział w przetargach, ale jako firmie spoza Polski nie zawsze jest nam łatwo konkurować przez strategię „buduj lokalnie”. Na obecnym rynku kolejowym popyt przewyższa jednak moce produkcyjne fabryk, dlatego samorządy powinny doceniać każdego dostępnego partnera. Wymaga to uczciwych warunków przetargowych, które pozwolą konkurować technologią, a nie wyłącznie ceną – podkreśla Jan Christoph Harder. – Choć nie otworzymy fabryki w Polsce, w naszych tramwajach na całym świecie wykorzystujemy wiele polskich komponentów, a nasze doświadczenie może wspierać rozwój transportu w takich miastach jak Warszawa czy Wrocław.

Jak wynika z raportu, oba kraje – jako jedno z najważniejszych europejskich centrów produkcji autobusów i trolejbusów – mogą budować komplementarną ofertę dla kontrahentów. Przykładem takiej współpracy jest kooperacja firm Solaris i Škoda Group – rozwijane wspólnie trolejbusy są eksploatowane m.in. w Sofii, Budapeszcie, Bratysławie i Pradze.