Ranking jest interaktywnym narzędziem stworzonym przez firmę doradczą Arton. Klasyfikuje dokumenty podróży z 193 państw członkowskich ONZ i sześciu terytoriów (łącznie 199 rodzajów paszportów) według tzw. wskaźnika mobilności, czyli informacji, do ilu państw posiadacz danego paszportu może wjechać bez wizy, lub też uzyskując wizę na lotnisku — wyjaśnia portal.

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W rankingu Zjednoczone Emiraty Arabskie wyprzedziły Singapur i Malezję, które zajęły drugie miejsce ex aequo. Ich obywatele mogą bez przeszkód wjechać do 175 państw. Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania z 174 krajami bez wiz.

Piąte miejsce polskiego paszportu

Czwartą pozycję ma blok 16 państw europejskich i Japonia. Posiadacze paszportów tych państw mogą bez wcześniejszego wnioskowania o zgodę odwiedzić 173 kraje.

Polska – wraz z sześcioma europejskimi krajami i Koreą Południową – znajduje się na piątej pozycji (172 kraje).

Ranking paszportów zamykają takie państwa jak Somalia, Jemen, Pakistan, Irak, Syria i Afganistan.