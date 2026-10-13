Z polskim paszportem można odwiedzić 172 kraje bez konieczności występowania o wizy
Ranking jest interaktywnym narzędziem stworzonym przez firmę doradczą Arton. Klasyfikuje dokumenty podróży z 193 państw członkowskich ONZ i sześciu terytoriów (łącznie 199 rodzajów paszportów) według tzw. wskaźnika mobilności, czyli informacji, do ilu państw posiadacz danego paszportu może wjechać bez wizy, lub też uzyskując wizę na lotnisku — wyjaśnia portal.
Czytaj więcej
Podróżni mogą ubiegać się o wydanie drugiego paszportu, jeśli istnieje uzasadnione ryzyko problemów z wjazdem do niektórych państw z powodu wbitych...
W rankingu Zjednoczone Emiraty Arabskie wyprzedziły Singapur i Malezję, które zajęły drugie miejsce ex aequo. Ich obywatele mogą bez przeszkód wjechać do 175 państw. Na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania z 174 krajami bez wiz.
Czwartą pozycję ma blok 16 państw europejskich i Japonia. Posiadacze paszportów tych państw mogą bez wcześniejszego wnioskowania o zgodę odwiedzić 173 kraje.
Polska – wraz z sześcioma europejskimi krajami i Koreą Południową – znajduje się na piątej pozycji (172 kraje).
Ranking paszportów zamykają takie państwa jak Somalia, Jemen, Pakistan, Irak, Syria i Afganistan.
Czytaj więcej
Piąty port lotniczy dołączył do grona największych lotnisk w Polsce, na których działa punkt paszportowy MSWiA.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas