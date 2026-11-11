Był to więc największy sezon w 16-letniej historii przewoźnika. W jego szczycie Grupa Enter Air latała niemal 50 samolotami do ponad 30 krajów z ośmiu stałych baz operacyjnych.

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– Od lat widzimy, że sezon na wyjazdy wakacyjne trwa coraz dłużej. Jeszcze niedawno zamykał się z końcem września, dziś przeciąga się praktycznie do końca października. Wiele osób świadomie wybiera wyjazd poza szczytem, kiedy jest nieco chłodniej i spokojniej w kurortach – mówi członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Początek sezonu przypadł na trudny czas – Enter Air brał udział w zwożeniu polskich turystów, których nad Zatoką Perską zatrzymała wojna amerykańsko-izraelsko-irańska. Przez pierwsze dwa miesiące po jej wybuchu sprzedaż w biurach podróży mocno przyhamowała, co zmusiło niektórych touroperatorów do odwołania rejsów.

– Po kilku niespokojnych tygodniach wakacje wróciły na właściwe tory. Popyt był duży, a nasze samoloty pracowały bardzo intensywnie przez cały sezon – relacjonuje Kobielski. – Dużo zawdzięczamy własnemu zapleczu technicznemu: nawet poważne usterki w odległych portach potrafiliśmy usunąć w kilka godzin, a dzięki maszynom rezerwowym szybko przywracaliśmy rozkład. Z operacyjnego punktu widzenia był to dla nas bardzo dobry sezon – podkreśla.

Turcja i Egipt – ulubione kierunki Polaków

Biura podróży najwięcej lotów zamówiły w Enter Airze do Turcji i Egiptu, a konkretnie do Antalyi, Hurghady i Marsa Alam.

Wysoko uplasowała się także Grecja z Salonikami, Kalamatą i Kefalonią, a w dalszej kolejności Madera i Wyspy Kanaryjskie.

Efektywność floty nabiera znaczenia

Sezon upłynął pod znakiem wzrostu cen paliwa lotniczego. Enter Air miał zapewnione dostawy paliwa po starych cenach, a boeingi 737, którymi lata, należą do najbardziej ekonomicznych samolotów na trasach średniego zasięgu w przeliczeniu na pasażera – przekonuje przewoźnik w komunikacie.

– Jeśli jednak paliwo pozostanie drogie przez dłuższy czas, ceny przelotów nieuchronnie pójdą w górę – dodaje Andrzej Kobielski. – Uważam jednak, że to właśnie nasz segment najmniej odczuje podwyżki. W przeliczeniu na jednego pasażera i jedną milę samoloty wąskokadłubowe na średnich trasach należą bowiem do najekonomiczniejszych.

Kolejne samoloty na przyszły sezon

Enter Air już przygotowuje się do lata 2027. Zamierza powiększyć flotę o pięć samolotów, a dwa starsze wymienić na nowsze. „Rozwój jest skorelowany z zapotrzebowaniem biur podróży, z którymi przewoźnik współpracuje” – przekonuje.

– Mamy potencjał, żeby rosnąć w Polsce i w Europie. Robimy to jednak z rozwagą i finansujemy rozwój z wypracowanych zysków, dostosowując działania do trendów rynkowych – podsumowuje Andrzej Kobielski.