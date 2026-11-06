Sprawa pomocy publicznej dla KLM trafiła do ponownego rozpoznania
Sprawa dotyczy wsparcia udzielonego przewoźnikowi przez Niderlandy w związku ze skutkami pandemii Covid-19. Pomoc została przyznana w 2020 roku w formie gwarancji państwowej na pożyczkę bankową i pożyczek udzielonych przez państwo. Jej celem było zapewnienie KLM płynności finansowej w czasie kryzysu wywołanego pandemią.
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Decyzję Komisji Europejskiej zakwestionował irlandzki przewoźnik Ryanair. W 2021 r. Sąd Unii Europejskiej stwierdził jej nieważność, uznając, że Komisja niewystarczająco uzasadniła, dlaczego za jedynego beneficjenta pomocy uznała KLM, wyłączając pozostałe spółki z grupy Air France-KLM.
Komisja wydała następnie nową decyzję, w której ponownie zatwierdziła pomoc, wskazując KLM i jego spółki zależne jako jedynych beneficjentów wsparcia.
Ryanair ponownie zaskarżył tę decyzję, a Sąd Unii Europejskiej kolejny raz unieważnił zatwierdzenie pomocy.
Od tego wyroku odwołały się Komisja Europejska, KLM, Air France i holding Air France-KLM.
Trybunał w wyroku uznał, że Sąd nie zdołał jednak podważyć oceny Komisji, zgodnie z którą mimo powiązań w ramach grupy Air France-KLM, zarówno Air France, jak i KLM zachowywały w praktyce znaczną autonomię gospodarczą.
TSUE uchylił zaskarżony wyrok, częściowo oddalił skargę Ryanaira i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej, który będzie musiał rozstrzygnąć zarzuty irlandzkiego przewoźnika, których wcześniej nie rozpatrzył.
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