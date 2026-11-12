Ryanair może być zmuszony do zamrożenia płac pracowników w ramach szerszego programu oszczędnościowego. Irlandzka linia poinformowała, że robi przegląd kosztów w związku z rosnącymi cenami paliwa lotniczego. Według przewoźnika spodziewany wzrost cen biletów w przyszłym roku prawdopodobnie nie wystarczy, aby w pełni zrekompensować zwiększone wydatki na ten cel – pisze agencja Reutera.

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Podwojenie ceny paliwa lotniczego, którego dostawy Ryanair tylko w części zabezpieczył wcześniej przed wahaniami cen, przyczyniło się do spadku zysku netto o 6 procent w trzecim kwartale roku obrotowego, obejmującym okres od lipca do września. Wyniósł on 1,61 miliarda euro. Rezultat był zgodny z oczekiwaniami analityków.

O'Leary wyjaśnia, o ile muszą wzrosnąć ceny biletów

Prezes Ryanaira Michael O’Leary uważa, że wyższe koszty paliwa z pewnością skłonią europejskie linie lotnicze do podniesienia cen biletów dwucyfrowo w przyszłym roku. Nie jest jednak pewien, czy przewoźnik będzie mógł podnieść ceny o 20 procent. Taka skala podwyżek byłaby potrzebna, aby w pełni pokryć prognozowany wzrost rachunku za paliwo o 2 miliardy euro, czyli 33 procent, w roku obrotowym kończącym się w marcu 2028 roku. Szacunki opierają się na obecnych cenach kontraktów terminowych.

– Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie nie zostanie szybko rozwiązany, spodziewamy się, że ceny paliwa lotniczego pozostaną wysokie aż do 2027 roku – wyjaśnia O’Leary w oświadczeniu.

Przewoźnik szuka oszczędności

Ryanair, największa europejska linia lotnicza pod względem liczby pasażerów, zapowiedział przegląd wszystkich kosztów. Oszczędności chce uzyskać między innymi dzięki negocjowaniu z lotniskami wnoszonych u nich opłat, zmianom wskaźników obsady załóg i szerszemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy biura.

Przewoźnik należy do najlepiej zabezpieczonych przed wahaniami cen paliwa linii lotniczych w Europie. Jego zapotrzebowanie na kerozynę do marca 2027 roku jest zabezpieczone w 80 procentach po cenie 67 dolarów za baryłkę.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Ryanair zwiększył również zakres zabezpieczeń na kolejnych 12 miesięcy. Obecnie obejmują one 25 procent zapotrzebowania na paliwo po cenie 95 dolarów za baryłkę. Wcześniej zabezpieczone było 15 procent przy średniej cenie 85 dolarów za baryłkę.

Popyt na podróże pozostaje wysoki, ceny biletów nieznacznie rosną

Ryanair informuje, że mimo presji kosztowej, popyt na podróże się utrzymuje. W trzecim kwartale roku obrotowego ceny biletów były nieznacznie wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wcześniej, w trzech miesiącach zakończonych we wrześniu, przewoźnik odnotował ich spadek o 2 procent rok do roku.

Linia zwraca uwagę, że ostrożni podróżni nadal kupują bilety blisko terminu wyjazdu. W rezultacie poziom cen w pozostałej części kwartału będzie w dużej mierze zależał od liczby rezerwacji dokonywanych w późniejszym terminie, aż do Bożego Narodzenia.

Dyrektor finansowy Ryanaira Neil Sorahan powiedział agencji Reutera, że spodziewa się utrzymania dużego popytu również w przyszłym roku. Jego zdaniem dodatkowe 5 lub 10 euro do ceny biletu nie musi negatywnie wpłynąć na gotowość pasażerów do podróżowania.

Sytuacja geopolityczna wpływa na cenę paliwa

Sorahan zwrócił również uwagę na wydarzenia polityczne i sytuację geopolityczną, które mogą mieć znaczenie dla decyzji dotyczących zabezpieczania zakupów paliwa. Wybory uzupełniające w Stanach Zjednoczonych oraz rozmowy pokojowe mające doprowadzić do zakończenia wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem mogą stworzyć okazje do zwiększenia zakresu takich zabezpieczeń. Stwierdzenie padło w momencie, gdy ceny ropy zbliżały się do najniższego poziomu od tygodnia.

Po opublikowaniu informacji o wynikach i perspektywach finansowych akcje Ryanaira rozpoczęły poniedziałkową sesję giełdową wzrostem o 2 procent.