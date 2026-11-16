Raport firmy TNMT przedstawia cztery możliwe scenariusze rozwoju rynku sprzedąży biletów lotniczych w najbliższych latach.

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Linie lotnicze dopiero rozpoczynają wdrażanie sztucznej inteligencji opartej na agentach, czyli rozwiązań, które mogą samodzielnie wykonywać zadania w imieniu użytkownika. Podczas konferencji Elevate w Atlancie organizacja ATPCO poinformowała, że aktywne programy AI ma 37 procent przewoźników, ale rozwiązania oparte na agentach wdrożyło zaledwie 11 procent – pisze portal Phocuswire.

Liniami wykorzystującymi tę technologię są United Airlines i Malaysia Airlines. Na początku września United dodały do swojej aplikacji funkcję automatycznego zarządzania zakłóceniami. W razie odwołania lotu system ponownie rezerwuje pasażerowi podróż i umieszcza go na liście oczekujących na maksymalnie trzy wcześniejsze rejsy. Jeśli zwolni się miejsce, pasażer może wybrać wcześniejszy lot.

Z kolei Malaysia Airlines uruchomiły na początku 2026 roku asystenta Mavis AI, opartego na technologii firmy Ada. System odpowiada na pytania zadawane w języku naturalnym i może obsługiwać również bardziej złożone prośby. Pracownikowi przekazuje sprawę, gdy jest to konieczne.

Wykorzystanie agentów AI do samodzielnego rezerwowania pozostaje jednak dalszą perspektywą. Badania wskazują, że coraz więcej podróżnych jest gotowych powierzyć sztucznej inteligencji rezerwowanie wyjazdów. Linie lotnicze nie mają jednak pewności, czy klienci zaakceptują cały proces realizowany przez agenta ani czy rezerwacje będą trafiać bezpośrednio do przewoźników, czy raczej do internetowych biur podróży (OTA) i innych pośredników.

Firma badawcza TNMT, działająca w ramach Lufthansa Innovation Hub, przedstawiła raport „Jak sztuczna inteligencja może zmienić proces rezerwowania lotów w latach 30. XXI wieku?”. Autorzy analizują w nim zmiany technologiczne, regulacyjne, konsumenckie, polityczne i dystrybucyjne, a następnie opisują cztery możliwe kierunki rozwoju rynku.

Scenariusz pierwszy – AI pomaga szukać, ale nie rezerwuje

W pierwszym wariancie podróżni coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji podczas wyszukiwania połączeń, lecz nie chcą oddawać jej ostatecznej decyzji o zakupie biletu.

W takim przypadku linie lotnicze nadal musiałyby rozwijać sprzedaż bezpośrednią przez własne strony internetowe i aplikacje. Ceny, mapy miejsc, usługi dodatkowe oraz korzyści z programów lojalnościowych byłyby bowiem tylko częściowo dostępne w formacie, który agenci AI potrafią wiarygodnie odczytywać i wykorzystywać.

Jednocześnie sprzedaż pośrednia mogłaby przewyższyć liczbę rezerwacji bezpośrednich. Wzrósłby też wskaźnik look-to-book, pokazujący relację między liczbą wyszukiwań a liczbą rezerwacji.

Richard Edwards z firmy konsultingowej Revidio, specjalizującej się w strategiach dla linii lotniczych, zwraca uwagę, że nie ma nawet jednoznacznej definicji rezerwacji dokonywanej przez agenta. Nie wiadomo, czy musi ona obejmować cały proces, łącznie z płatnością, czy kończyć się na etapie, na którym użytkownik zatwierdza wybór i wskazuje metodę zapłaty.

Edwards uważa, że mało prawdopodobne jest całkowite zrezygnowanie przez klientów z kontroli nad finansami. Podobne ograniczenia występują w podróżach służbowych, gdzie płatności podlegają procedurom akceptacji. Nawet, jeśli agent otrzyma upoważnienie do dokonania transakcji, człowiek może nadal chcieć zatwierdzić ją przed realizacją.

John Morhous, dyrektor ds. doświadczeń klientów korporacyjnych w Flight Centre Travel Group, podkreśla, że w modelu B2B ostatecznie płaci firma. Jego zdaniem pełna odpowiedzialność za decyzję nie zostanie więc przekazana agentowi AI – pozostanie po stronie człowieka.

Scenariusz drugi – Europa traci dostęp do czołowych modeli AI

Drugi wariant zakłada, że Europa zostaje odcięta od najważniejszych zagranicznych modeli sztucznej inteligencji. W takiej sytuacji europejskie linie lotnicze mogłyby próbować zabezpieczyć długoterminowy dostęp do lokalnej infrastruktury obliczeniowej oraz stworzyć wspólną warstwę ofertową kontrolowaną przez przewoźników.

Ann Cederhall, współzałożycielka firmy konsultingowej LeapShift zajmującej się dystrybucją lotniczą, ma jednak wątpliwości, czy taki projekt udałoby się zrealizować. Zwraca uwagę na koszty i czas potrzebny na stworzenie europejskiego rozwiązania. Jak oceniła, samo przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia w Niemczech mogłoby zająć 20 lat.

Edwards uważa, że w takim projekcie logiczną rolę mogłoby odegrać Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Jednocześnie przypomina, że prace nad standardami, takimi jak New Distribution Capability (NDC), są długotrwałe i mogą napotykać opór części uczestników rynku. Niektórzy gracze mogą bowiem obawiać się, że nowe standardy osłabią ich dotychczasowe modele biznesowe. Zdaniem Edwardsa takie interesy mogą utrudniać uzgadnianie wspólnych rozwiązań.

Scenariusz trzeci – przewoźnicy tracą kontrolę na rzecz pośredników

W trzecim scenariuszu podróżni zaczynają ufać agentom AI na tyle, by powierzać im podejmowanie decyzji i dokonywanie rezerwacji. Linie lotnicze nie potrafią jednak zapewnić sobie odpowiedniej widoczności w środowisku agentów ani kontroli nad kontekstem klienta i samą transakcją. W efekcie większą rolę zyskują kanały pośrednie, w tym internetowe biura podróży.

Morhous z Flight Centre uważa, że przewoźnicy nie przejmą pełnej kontroli nad rezerwacjami realizowanymi przez agentów. Jego zdaniem przewagę zdobędą podmioty dysponujące możliwie kompletną ofertą, która uwzględnia również obowiązujące zasady i polityki zakupowe.

Flight Centre rozwija własną platformę AI oraz agentów o nazwach Sam i Mel. Firma udostępnia je za pośrednictwem MCP, umożliwiając podróżnym składanie próśb w sposób kontrolowany i wymagający odpowiednich uprawnień. Morhous przeciwstawia to ograniczonym opcjom, jakie w jego ocenie mogą oferować sami przewoźnicy.

Edwards wskazuje, że biura internetowe mają już przewagę wynikającą z wcześniejszego wejścia w obszar agentowej AI. Dostrzegają w niej szansę na ponowne przejęcie części relacji między klientem a dostawcą usług. Dysponują też bezpośrednimi połączeniami z wieloma firmami z branży turystycznej, w tym liniami lotniczymi, hotelami, wypożyczalniami samochodów i koleją.

Zdaniem konsultanta OTA mogą dzięki temu szybko zająć dobrą pozycję na nowym rynku. Przewiduje on jednak, że linie lotnicze z czasem dostrzegą zagrożenie związane z rozwojem agentów AI. Proces ten może potrwać jeszcze trzy lub cztery lata.

Scenariusz czwarty – linie lotnicze otwierają się na agentów AI

Ostatni scenariusz zakłada, że przewoźnicy uznają, iż podróżni chcą korzystać z agentów AI i są gotowi im zaufać. Linie decydują się wówczas udostępnić swoje pełne oferty w środowiskach agentowych, tak, aby można je było odczytywać, porównywać i rezerwować.

Dyrektor techniczny firmy Accelya dostarczającej liniom lotniczym oprogramowania, Gaurav Roy, wskazuje, że przewoźnicy muszą rozstrzygnąć, jaką rolę chcą odgrywać w tym systemie. Mogą rozwijać się jako inteligentni sprzedawcy detaliczni, zachowujący wpływ na prezentowania i sprzedawanie biletów, albo ograniczyć się do dostarczania informacji.

Roy uważa, że niezależnie od strategii linie będą musiały unowocześnić dane i systemy. Jeśli nie udostępnią informacji sztucznej inteligencji, agenci mogą tworzyć nieprawdziwe odpowiedzi albo wielokrotnie zwracać się do przewoźników o brakujące dane.

Dostęp do informacji o kontekście podróży ma również znaczenie kosztowe. Jeśli linia wie, jaki jest cel wyjazdu, może lepiej dopasować oferty i ograniczyć pokazywanie tych, które nie odpowiadają potrzebom pasażera.

Zaufanie zdecyduje o przyszłości rezerwacji

TNMT podkreśla, że celem raportu nie było wskazanie jednego najbardziej prawdopodobnego scenariusza. Chodziło raczej o zbadanie, jakie konsekwencje każdy z nich może mieć dla dystrybucji lotniczej, relacji z klientami i strategii handlowych przewoźników.

Cederhall z LeapShift przewiduje, że rozwój agentowej AI w lotnictwie może wspierać inicjatywa One ID, czyli projekt IATA dotyczący tożsamości cyfrowej. Jej zdaniem podróżny powinien zachować kontrolę nad danymi tożsamościowymi i płatniczymi, a zarządzanie nimi powierzać własnemu agentowi AI. Porównuje tę rolę do pracy tradycyjnego agenta turystycznego, z tą różnicą, że rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji może działać znacznie sprawniej.

Roy z Accelya zwraca natomiast uwagę na znaczenie zaufania. To ono będzie jednym z kluczowych czynników decydujących, czy podróżni zdecydują się korzystać z agentów AI, a linie lotnicze dostosują do tego swoje modele działania. Budowanie zaufania może trwać od kilku tygodni do kilku lat.