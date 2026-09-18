Sprawę wniosła do sądu irlandzka spółka STLC Europe Eight należąca do rosyjskiej GTLK Europe, i jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy w Londynie - donosi „Financial Times”. Jak wynika ze skargi, sześć samolotów zostało uziemionych w 2022 roku w Madrycie i na Cyprze, a następnie pozostawionych bez odpowiedniego utrzymania. Roszczenie obejmuje również koszty ich przechowywania na lotniskach.

Reklama Reklama

EasyJet zostawia samoloty w Madrycie i na Cyprze

EasyJet w kwietniu 2022 roku poinformował leasingodawcę o rozwiązaniu umów. Według pozwu linia uzasadniała decyzję sankcjami Unii Europejskiej, które miały uniemożliwić jej naprawę i konserwację samolotów.

Prawnicy STLC kwestionują tę argumentację. Twierdzą, że sankcje nie miały zastosowania, między innymi dlatego, że samoloty znajdowały się poza Rosją, a spółka leasingowa miała siedzibę w Irlandii. Ich zdaniem EasyJet nie miał prawa jednostronnie zakończyć umów i powinien uregulować należności wynikające z kontraktów.

EasyJet nie złożył jeszcze odpowiedzi na pozew. Linia odmówiła komentarza, informując jedynie, że zamierza bronić się przed roszczeniem.

Czytaj więcej Kolej Polskie dworce docenione w Europie. Awans w rankingu konsumentów Dworzec główny w Zurychu (Zürich Hbf) został uznany za najlepszy duży dworzec kolejowy w Europie w najnowszym zestawieniu organizacji konsumentów C...

Według STLC trzy samoloty na lotnisku w Larnace udało się jej ostatecznie odzyskać i sprzedać. Leasingodawca twierdzi jednak, że ich stan techniczny spowodował, że uzyskał co najmniej o 32,5 miliona dolarów mniej niż powinna wynieść ich wartość. Trzy pozostałe maszyny nadal znajdują się w Madrycie i nie zostały sprzedane.

STLC domaga się co najmniej 36,7 miliona dolarów zaległego opłaty za leasing i odsetek, co najmniej 32,5 miliona dolarów z tytułu utraty wartości samolotów oraz 2,8 miliona euro opłat lotniskowych. Spółka zaznacza, że ostateczna wartość roszczenia może być wyższa, ponieważ nie oszacowała jeszcze wszystkich strat związanych z samolotem pozostającym w Madrycie.

Sankcje na Rosję komplikują życie liniom lotniczym

Pozew jest częścią szerszej fali sporów prawnych dotyczących leasingu samolotów po nałożeniu przez Zachód sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę. Postępowania obejmują również kwestie ubezpieczeń i reasekuracji.

Sprawa wiąże się także z likwidacją GTLK Europe, irlandzkiego podmiotu rosyjskiej grupy, który został objęty likwidacją w 2023 roku w związku z sankcjami. Likwidatorzy próbują odzyskać aktywa dla wierzycieli w odrębnym postępowaniu prowadzonym w Irlandii.

W ubiegłym roku Sąd Najwyższy orzekł, że grupa ubezpieczycieli musi pokryć straty związane z samolotami pozostawionymi w Rosji. W konsekwencji AerCap, największy na świecie właściciel samolotów komercyjnych, ma otrzymać ponad miliard dolarów odszkodowania. „Financial Times” wskazuje, że była to jedna z najwyższych kwot przyznanych przez angielskie sądy.