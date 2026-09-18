EasyJet będzie się bronił przed zarzutem, że zerwał umowę i zostawił samoloty
Sprawę wniosła do sądu irlandzka spółka STLC Europe Eight należąca do rosyjskiej GTLK Europe, i jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy w Londynie - donosi „Financial Times”. Jak wynika ze skargi, sześć samolotów zostało uziemionych w 2022 roku w Madrycie i na Cyprze, a następnie pozostawionych bez odpowiedniego utrzymania. Roszczenie obejmuje również koszty ich przechowywania na lotniskach.
EasyJet w kwietniu 2022 roku poinformował leasingodawcę o rozwiązaniu umów. Według pozwu linia uzasadniała decyzję sankcjami Unii Europejskiej, które miały uniemożliwić jej naprawę i konserwację samolotów.
Prawnicy STLC kwestionują tę argumentację. Twierdzą, że sankcje nie miały zastosowania, między innymi dlatego, że samoloty znajdowały się poza Rosją, a spółka leasingowa miała siedzibę w Irlandii. Ich zdaniem EasyJet nie miał prawa jednostronnie zakończyć umów i powinien uregulować należności wynikające z kontraktów.
EasyJet nie złożył jeszcze odpowiedzi na pozew. Linia odmówiła komentarza, informując jedynie, że zamierza bronić się przed roszczeniem.
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Według STLC trzy samoloty na lotnisku w Larnace udało się jej ostatecznie odzyskać i sprzedać. Leasingodawca twierdzi jednak, że ich stan techniczny spowodował, że uzyskał co najmniej o 32,5 miliona dolarów mniej niż powinna wynieść ich wartość. Trzy pozostałe maszyny nadal znajdują się w Madrycie i nie zostały sprzedane.
STLC domaga się co najmniej 36,7 miliona dolarów zaległego opłaty za leasing i odsetek, co najmniej 32,5 miliona dolarów z tytułu utraty wartości samolotów oraz 2,8 miliona euro opłat lotniskowych. Spółka zaznacza, że ostateczna wartość roszczenia może być wyższa, ponieważ nie oszacowała jeszcze wszystkich strat związanych z samolotem pozostającym w Madrycie.
Pozew jest częścią szerszej fali sporów prawnych dotyczących leasingu samolotów po nałożeniu przez Zachód sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę. Postępowania obejmują również kwestie ubezpieczeń i reasekuracji.
Sprawa wiąże się także z likwidacją GTLK Europe, irlandzkiego podmiotu rosyjskiej grupy, który został objęty likwidacją w 2023 roku w związku z sankcjami. Likwidatorzy próbują odzyskać aktywa dla wierzycieli w odrębnym postępowaniu prowadzonym w Irlandii.
W ubiegłym roku Sąd Najwyższy orzekł, że grupa ubezpieczycieli musi pokryć straty związane z samolotami pozostawionymi w Rosji. W konsekwencji AerCap, największy na świecie właściciel samolotów komercyjnych, ma otrzymać ponad miliard dolarów odszkodowania. „Financial Times” wskazuje, że była to jedna z najwyższych kwot przyznanych przez angielskie sądy.
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